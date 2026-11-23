Pensionados de ANSES: confirman cuándo se cobra el aguinaldo

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación Familiar por Cónyuge de hasta $38.423?

Este complemento mensual está destinado exclusivamente a los titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur que acrediten matrimonio legal. La prestación se abona a uno solo de los integrantes de la pareja y exige residir en el territorio argentino.

El importe máximo de $38.423 corresponde a la Zona 1, categoría que abarca a los beneficiarios domiciliados en las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones. Para el resto del país, el valor general se ubica en $19.369.

Además, para acceder al beneficio en noviembre de 2026 se deben respetar dos topes estrictos de ingresos brutos mensuales:

Tope máximo del Ingreso del Grupo Familiar (IGF): $6.543.628 .

Tope máximo individual por integrante: $3.271.814 (si uno de los cónyuges supera este monto de manera individual, el matrimonio queda automáticamente excluido del cobro, sin importar la suma total del hogar).

¿Qué formularios de ANSES hay que presentar para solicitar el extra por cónyuge?

El trámite de solicitud es gratuito y exige que el vínculo matrimonial se encuentre debidamente registrado en las bases de datos del organismo. Según la situación administrativa del titular, se utilizan dos formularios específicos:

Formulario PS 6.18 (Solicitud de Prestaciones Previsionales): Es el documento que deben completar quienes inician la gestión por primera vez para incorporar el adicional a su liquidación mensual.

Formulario PS 2.14 (Reclamo de Asignaciones Familiares): Se presenta únicamente cuando el beneficiario ya tenía el derecho acreditado pero registra falta de pago o inconsistencias en la liquidación.

Para gestionar el alta, el titular debe ingresar previamente a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para corroborar que sus datos personales y los de su pareja estén actualizados en la sección Información personal > Datos personales y familiares. Luego, debe solicitar un turno de atención presencial para presentarse en una oficina con los DNI de ambos cónyuges y el acta o certificado de matrimonio original y copia.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES tras el feriado del 23 de noviembre?

Luego de completarse el cronograma de haberes mínimos el pasado viernes 20 de noviembre y tras el receso bancario por el feriado nacional trasladado del lunes 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), ANSES retoma este martes 24 de noviembre el pago para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo.

Calendario de cobro restante (Jubilados y Pensionados que superan la mínima - Noviembre 2026):