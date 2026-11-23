Además, aprovechó la situación para hacerle una recomendación a la conductora de MasterChef Celebrity sobre cómo prepararse antes de una exposición pública. “Si ella sabe que va a haber prensa, pagate una maquilladora que te tape bien la ojera”, aconsejó.

En ese momento, le recordaron que Kennys Palacios, el asistente de Wanda, había estado a cargo de su peinado y maquillaje. “Yo lo quiero a Kennys, pero es muy difícil tapar moretones, es verdad”, respondió Tauro.

Por su parte, Pablo Layus sumó otra explicación posible y señaló que la iluminación de las cámaras puede hacer que ciertas marcas se noten mucho más.

Finalmente, ante la consulta sobre si podía tratarse de cansancio o falta de descanso, Marcela Tauro no descartó esa alternativa, aunque sostuvo su primera teoría. “Puede ser mal dormida, pero para mí como que se quiso rellenar y le quedó, con el tratamiento, el moretón”, concluyó.

Cuáles son los secretos de Wanda Nara para cambiar su figura y qué tiene prohibido

En medio de una intensa agenda laboral por las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara encontró un espacio para interactuar con sus seguidores de Instagram y revelar cuáles son los hábitos que incorporó en su vida cotidiana para cuidar su alimentación y su estado físico. A través de un video, la conductora contó los cambios que viene implementando y cómo logró modificar algunas costumbres que antes le costaba dejar atrás.

Uno de los puntos centrales de su nueva rutina es la actividad física. Según explicó, caminar se convirtió en una práctica indispensable, especialmente cuando termina su jornada laboral y regresa a su casa. “La verdad que estoy caminando mucho, sobre todo cuando llego a casa, entre 12 y 14 kilómetros, que para mí es un montón”, reconoció.

Además, Wanda contó que modificó sus hábitos alimenticios, ordenó los horarios de las comidas y comenzó a seguir una dieta que mantiene durante la semana. Entre las principales restricciones, decidió dejar de lado los dulces por un tiempo, aunque los fines de semana se permite algún gusto.

“En mi alimentación, me cuido mucho más. También acá en el camarín tengo una dieta que sigo todos los días… antes me costaba. Trato y tengo prohibido los dulces, al menos por un tiempo. Los fines de semana quizás me hago algún permitido”, detalló.

La conductora también incorporó masajes drenantes a su rutina diaria, una práctica que realiza después de trabajar. “Todos los días cuando llego del canal sí o sí me hago masajes drenantes. Estoy muchas horas parada, así que cuando llego a casa me obligo a caminar bastante”, explicó.

Otro de los cambios importantes estuvo relacionado con la organización de sus comidas. Wanda Nara reveló que antes solía comer a cualquier hora y hasta salteaba el desayuno, algo que ahora logró modificar.

“La alimentación la cambié bastante porque comía a cualquier hora, no desayunaba y ahora sí. Empecé a desayunar, a comer todas mis comidas. Tengo unos snacks saludables para cualquier momento del día”, contó.

Finalmente, resumió el compromiso que asumió con su bienestar: “Esta vez estoy un poco más aplicada en el cuidado del cuerpo y sobre todo de mi salud. Así que cambié las papas fritas por los arándanos y otros hábitos que hacen que me vea un poquito mejor”.