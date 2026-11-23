Mientras algunos pilotos de la Fórmula 1 utilizan aviones privados para viajar entre los distintos Grandes Premios, Colapinto fue visto compartiendo un vuelo comercial con otros pasajeros.

No es la primera vez: el antecedente de Colapinto

La nueva aparición del argentino recordó una situación similar ocurrida en julio de 2025, cuando también fue reconocido mientras viajaba en un avión comercial. En aquella oportunidad, después del Gran Premio de Bélgica, Colapinto se trasladó desde Barcelona hacia Budapest, donde debía participar del Gran Premio de Hungría.

El piloto había elegido un vuelo de Wizz Air, una compañía aérea de bajo costo, y viajaba acompañado por el español Pepe Martí, corredor de Fórmula 2.

Quien lo reconoció fue Fabio Marchi, periodista del diario español Mundo Deportivo, que compartió una fotografía del argentino en las redes sociales.

Colapinto terminó sexto en Las Vegas y protagonizó una maniobra destacada

La aparición de Colapinto en el avión se produjo pocas horas después de una de sus mejores actuaciones de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El argentino finalizó en la sexta posición del Gran Premio de Las Vegas, consiguió ocho puntos y volvió a destacarse al volante de su Alpine.

Uno de los momentos más importantes de la carrera ocurrió en la vuelta 12, cuando realizó una maniobra para superar a los dos McLaren en una misma acción. El adelantamiento fue destacado por las redes sociales oficiales de la Fórmula 1 y generó elogios entre los seguidores del automovilismo.

Con ese resultado, alcanzó los 35 puntos en el campeonato y se ubicó en el duodécimo puesto de la clasificación de pilotos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Después de su participación en Las Vegas, Colapinto continuará su actividad en el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 de 2026.

La carrera principal está programada para el domingo 29 de noviembre, en el circuito internacional de Lusail. El argentino llegará a la competencia después de recuperar protagonismo en la zona de puntos y de conseguir uno de sus mejores resultados del año.