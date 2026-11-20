En estos casos, ANSES liquida un monto diferencial para garantizar que ningún beneficiario de ese segmento perciba menos de $523.796,70 en concepto de haber mensual más bono (a lo que luego se suma su respectivo medio aguinaldo). Quienes superan ese tope de haber básico acceden al aumento del 2,17% y a la segunda cuota del aguinaldo, sin refuerzo adicional.

¿Cómo consultar la liquidación y el recibo de haberes en Mi ANSES?

A partir del miércoles 9 de diciembre, fecha de inicio del cronograma oficial, ANSES habilitará el detalle de las liquidaciones individuales para que cada titular verifique el desglose del aumento, el aguinaldo y el bono. El trámite se realiza de manera gratuita siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de ANSES o a la aplicación móvil Mi ANSES .

Iniciar sesión con el número de CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar en el menú principal la opción "Jubilaciones y Pensiones" y luego ingresar en "Consultar recibos de haberes" para descargar el comprobante correspondiente a diciembre de 2026.

Calendario de cobro de ANSES para jubilados y pensionados en diciembre de 2026

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo: