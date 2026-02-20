Jubilados: ANSES oficializó el aumento y las fechas de cobro de marzo

Jubilados con haber mínimo

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

En este grupo se acredita el haber actualizado más el bono completo.

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

En estos casos, el bono se paga de manera proporcional.

¿De cuánto es el aumento para jubilados en marzo?

El ajuste es del 2,9%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor de enero difundido por el INDEC. Con esta actualización, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.672,73

PUAM: $295.738,18

PNC por invalidez o vejez: $258.770,91

PNC para madres de siete hijos: $369.672,73

Jubilación máxima: $2.487.546,79

Quienes cobran la mínima alcanzan un ingreso total de $439.672,73 al sumar el bono de $70.000.

¿Cómo se paga el bono previsional en marzo?

El refuerzo se liquida automáticamente junto con el haber mensual.

Jubilación mínima: bono completo de $70.000

Haberes superiores: monto proporcional hasta el tope definido

No es necesario inscribirse ni realizar gestiones adicionales.

¿Cobran también las Pensiones No Contributivas?

Sí. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagan del 9 al 13 de marzo, según terminación de DNI:

DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo

También reciben el aumento del 2,9%.

¿Puede modificarse el calendario por el feriado del 23 de marzo?

El 23 de marzo figura como día no laborable con fines turísticos. En caso de ajustes, el organismo suele adelantar o reprogramar las fechas para evitar demoras. Cualquier cambio se comunica por los canales oficiales.

Con aumento por movilidad, bono vigente y cronograma confirmado, marzo llega con actualización directa en los haberes y sin necesidad de realizar trámites adicionales. Las fechas de cobro ya están definidas y organizadas por tipo de prestación y terminación de documento.