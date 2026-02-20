En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Buena noticia

Jubilados: ANSES oficializó el aumento y las fechas de cobro de marzo

ANSES publicó las fechas de cobro y el aumento para jubilados en marzo de 2026. El organismo confirmó el cronograma oficial con increento por movilidad y bono vigente. Qué día cobra cada grupo y cómo impacta el 2,9%.

ANSES confirmó las nuevas fechas de cobro para jubilados del calendario de marzo de 2026, que ya fue oficializado con aumento automático incluido. El organismo confirmó que los haberes se actualizan un 2,9%, porcentaje que surge del último dato de inflación informado por el INDEC.

Los jubilados de ANSES reciben aumento en marzo 2026: cuánto suben los haberes
Los jubilados de ANSES reciben aumento en marzo 2026: cuánto suben los haberes

El incremento se aplica directamente sobre los montos de febrero y se liquida junto con el pago mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Alcanzará tanto a jubilaciones y pensiones contributivas como a Pensiones No Contributivas.

Además, continúa vigente el bono previsional de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, mientras que los haberes superiores reciben un refuerzo proporcional hasta el tope establecido.

¿Cuándo cobran los jubilados en marzo 2026 según DNI?

Calendario_ANSES
El calendario se organiza de acuerdo con la terminación del documento.

Jubilados con haber mínimo

  • DNI 0: 9 de marzo

  • DNI 1: 10 de marzo

  • DNI 2: 11 de marzo

  • DNI 3: 12 de marzo

  • DNI 4: 13 de marzo

  • DNI 5: 16 de marzo

  • DNI 6: 17 de marzo

  • DNI 7: 18 de marzo

  • DNI 8: 19 de marzo

  • DNI 9: 20 de marzo

En este grupo se acredita el haber actualizado más el bono completo.

Jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI 0 y 1: 23 de marzo

  • DNI 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

En estos casos, el bono se paga de manera proporcional.

¿De cuánto es el aumento para jubilados en marzo?

El ajuste es del 2,9%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor de enero difundido por el INDEC. Con esta actualización, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $369.672,73

  • PUAM: $295.738,18

  • PNC por invalidez o vejez: $258.770,91

  • PNC para madres de siete hijos: $369.672,73

  • Jubilación máxima: $2.487.546,79

Quienes cobran la mínima alcanzan un ingreso total de $439.672,73 al sumar el bono de $70.000.

¿Cómo se paga el bono previsional en marzo?

El refuerzo se liquida automáticamente junto con el haber mensual.

  • Jubilación mínima: bono completo de $70.000

  • Haberes superiores: monto proporcional hasta el tope definido

No es necesario inscribirse ni realizar gestiones adicionales.

¿Cobran también las Pensiones No Contributivas?

Sí. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagan del 9 al 13 de marzo, según terminación de DNI:

  • DNI 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI 8 y 9: 13 de marzo

También reciben el aumento del 2,9%.

¿Puede modificarse el calendario por el feriado del 23 de marzo?

El 23 de marzo figura como día no laborable con fines turísticos. En caso de ajustes, el organismo suele adelantar o reprogramar las fechas para evitar demoras. Cualquier cambio se comunica por los canales oficiales.

Con aumento por movilidad, bono vigente y cronograma confirmado, marzo llega con actualización directa en los haberes y sin necesidad de realizar trámites adicionales. Las fechas de cobro ya están definidas y organizadas por tipo de prestación y terminación de documento.

