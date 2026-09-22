Jubilados de ANSES pueden cobrar la AUH por sus nietos: la guía completa

Original y fotocopia del DNI del adulto responsable (abuelo o abuela).

Original y fotocopia del DNI del menor a cargo.

Partida de nacimiento actualizada del niño o adolescente.

Documentación legal o probatoria que acredite el vínculo de parentesco directo.

¿Cómo es el trámite paso a paso para cambiar la titularidad del cobro?

El procedimiento debe gestionarse inicialmente ante los equipos técnicos de la Subsecretaría de Políticas Familiares o en las oficinas de niñez locales habilitadas. Una vez concretada la evaluación, el organismo emitirá la nota de elevación, la declaración jurada y el informe de reconversión de la Adenda 63, documentos con los cuales el jubilado debe acudir a una sede de la ANSES para oficializar la transferencia de la prestación.

¿La aprobación de la Adenda 63 garantiza el cobro automático?

No. La confección de la Adenda 63 valida el vínculo legal y la guarda efectiva del menor, pero la posterior liquidación del dinero queda sujeta a los requisitos socioeconómicos de la Ley 24.714. Según la situación previsional o laboral del jubilado responsable, el organismo determinará si corresponde pagar la Asignación Universal por Hijo ($125.307 netos) o el régimen de Asignación Familiar por Hijo.

Calendario de cobro de octubre de 2026 (AUH y Asignaciones Familiares)