Confirman de cuánto será el bono de septiembre para jubilados de ANSES: todos los montos

Jubilados de la mínima: cobran un haber básico de $428.633,20 más el bono completo de $70.000, alcanzando los $498.633,20 netos en mano .

Jubilados con haber intermedio: perciben su haber ajustado por el 2,11% más el adicional proporcional necesario para equiparar los $498.633,20 netos .

Jubilación máxima: se ubica por encima de los $2.880.000, escala que por su nivel de ingresos no recibe el bono extraordinario.

ANSES aplica el primer aumento del año y define el cobro de jubilaciones en enero

¿A quiénes les corresponde cobrar el refuerzo mensual?

El depósito se efectúa de manera automática junto con la prestación habitual, sin requerir formularios ni trámites presenciales. Abarca a los siguientes sectores:

Jubilados y pensionados del sistema SIPA: titulares que perciben montos comprendidos dentro de la escala que no supera el tope.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cobran el proporcional correspondiente para alcanzar el techo de la prestación.

Pensiones No Contributivas (PNC): beneficiarios de las líneas por Vejez, Invalidez y Madres de 7 hijos o más.

¿Cómo consultar el recibo de haber en Mi ANSES?

Para revisar si el bono proporcional fue liquidado correctamente y conocer el detalle exacto de los importes a cobrar, los titulares deben realizar el siguiente paso a paso:

Ingreso a la plataforma: acceder a la web oficial de ANSES o la aplicación Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Sección de liquidación: dirigiéndose al menú Cobros y seleccionando la opción Consultar recibo de haber.

Verificación de ítems: constatar la acreditación del haber con el aumento del 2,11% y el desglose en el renglón de "Refuerzo extraordinario".

¿Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima en septiembre según el DNI?

El cronograma oficial de liquidación de ANSES para haberes superiores al mínimo durante el mes de septiembre se ejecuta según el último número del Documento Nacional de Identidad: