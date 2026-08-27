Confirman de cuánto será el bono de septiembre para jubilados de ANSES: todos los montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de pagos para el mes de septiembre, contemplando un incremento del 2,11% basado en la inflación de julio y la ratificación del bono extraordinario de $70.000.
El organismo previsional aplica la actualización del 2,11% en los haberes e inicia la liquidación del refuerzo variable para que ningún beneficiario quede por debajo del límite garantizado.
Confirman de cuánto será el bono de septiembre para jubilados de ANSES: cómo calcularlo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de pagos para el mes de septiembre, contemplando un incremento del 2,11% basado en la inflación de julio y la ratificación del bono extraordinario de $70.000.
Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el refuerzo se otorga de forma proporcional restando el haber básico individual del nuevo tope consolidado de $498.633,20 netos de bolsillo. De esta manera, quienes cobran entre la jubilación mínima ($428.633,20) y dicho límite perciben la diferencia exacta de manera automática en sus cuentas bancarias.
El cálculo del refuerzo económico para quienes superan el ingreso mínimo previsional se realiza mediante una fórmula matemática directa basada en el nuevo tope fijado por el Gobierno:
Fórmula de cálculo: $498.633,20 (tope de septiembre) menos el haber básico que percibe el titular.
Ejemplo con haber de $440.000: el beneficiario cobra un bono proporcional de $58.633,20 netos.
Ejemplo con haber de $460.000: el adicional acreditado por ANSES es de $38.633,20 netos.
Haberes de $498.633,20 o superiores: no perciben el refuerzo extraordinario por haber alcanzado o superado el límite de compensación.
Con el ajuste por movilidad vigente, la escala salarial del sistema previsional queda estructurada en las siguientes cifras netas directas:
Jubilados de la mínima: cobran un haber básico de $428.633,20 más el bono completo de $70.000, alcanzando los $498.633,20 netos en mano.
Jubilados con haber intermedio: perciben su haber ajustado por el 2,11% más el adicional proporcional necesario para equiparar los $498.633,20 netos.
Jubilación máxima: se ubica por encima de los $2.880.000, escala que por su nivel de ingresos no recibe el bono extraordinario.
El depósito se efectúa de manera automática junto con la prestación habitual, sin requerir formularios ni trámites presenciales. Abarca a los siguientes sectores:
Jubilados y pensionados del sistema SIPA: titulares que perciben montos comprendidos dentro de la escala que no supera el tope.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cobran el proporcional correspondiente para alcanzar el techo de la prestación.
Pensiones No Contributivas (PNC): beneficiarios de las líneas por Vejez, Invalidez y Madres de 7 hijos o más.
Para revisar si el bono proporcional fue liquidado correctamente y conocer el detalle exacto de los importes a cobrar, los titulares deben realizar el siguiente paso a paso:
Ingreso a la plataforma: acceder a la web oficial de ANSES o la aplicación Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Sección de liquidación: dirigiéndose al menú Cobros y seleccionando la opción Consultar recibo de haber.
Verificación de ítems: constatar la acreditación del haber con el aumento del 2,11% y el desglose en el renglón de "Refuerzo extraordinario".
El cronograma oficial de liquidación de ANSES para haberes superiores al mínimo durante el mes de septiembre se ejecuta según el último número del Documento Nacional de Identidad:
DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre