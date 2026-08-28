El Gobierno reúne a sindicatos y empresarios para definir un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil

Consejo del Salario: los ejes de la discusión de hoy

El Consejo del Salario se reúne para definir un nuevo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (Foto: archivo).

El encuentro tendrá como principal objetivo determinar cómo continuará el cronograma de aumentos del salario mínimo durante los próximos meses. El último valor establecido llevó el SMVM a $376.600, una cifra que quedó considerablemente por debajo de los salarios de buena parte de los trabajadores registrados alcanzados por convenios colectivos.

Desde el Gobierno argumentan que actualmente una proporción muy reducida de los trabajadores registrados cobra por debajo del salario mínimo. Según datos difundidos oficialmente, menos del 0,2% de los asalariados registrados de los sectores público y privado se encuentra por debajo de ese umbral.

La actualización del indicador puede repercutir sobre determinadas prestaciones sociales y otros parámetros establecidos por ley. Ese impacto es uno de los motivos por los que el Ejecutivo busca que la recuperación de los ingresos de los trabajadores registrados se canalice principalmente mediante las negociaciones paritarias, en lugar de concentrarse en un salto pronunciado del SMVM.

El Gobierno impulsa un piso salarial superior al millón de pesos

La Secretaría de Trabajo comenzó a promover en las negociaciones colectivas la incorporación de un “salario mínimo garantizado” de $1.070.000 brutos mensuales para agosto de 2026. Esa cifra representaría aproximadamente $860.000 netos, aunque el monto final dependerá de los descuentos correspondientes a cada trabajador.

La intención oficial es que ese piso sea acordado actividad por actividad entre sindicatos y cámaras empresarias y posteriormente homologado por Trabajo. Por lo tanto, no se trataría de una resolución general que automáticamente eleve todos los salarios hasta ese nivel. Cada convenio deberá negociarlo y las partes tendrán que alcanzar un acuerdo.

El universo potencialmente alcanzado es significativo. Existen 446 convenios colectivos de actividad y más de 300 convenios de empresa, mientras que alrededor de 5,2 millones de trabajadores privados formales están comprendidos en alguna negociación colectiva.

Qué trabajadores podrían verse más beneficiados

El impacto del piso de $1.070.000 sería especialmente relevante en las categorías iniciales de actividades cuyos básicos todavía se encuentran por debajo de ese nivel. Desde Trabajo ya comenzaron a comunicar la propuesta a sectores como maestranza, construcción y sanidad, de acuerdo con la información conocida sobre el proyecto.

En otras actividades, el efecto podría ser considerablemente menor. Comercio, por ejemplo, ya tiene categorías cuyos salarios mínimos convencionales superan ese umbral.

La propuesta oficial también contemplaría a los trabajadores rurales, mientras que quedarían afuera los empleados de casas particulares.

La diferencia entre el salario mínimo y el nuevo piso de $1 millón

El Gobierno no está proponiendo llevar hoy el Salario Mínimo, Vital y Móvil de $376.600 a $1.070.000. El Consejo del Salario determinará un nuevo valor para el SMVM. En paralelo, Trabajo pretende que sindicatos y empresarios incorporen un piso garantizado superior al millón de pesos en sus respectivos convenios colectivos.

De concretarse, coexistirían así dos referencias: el SMVM definido por el Consejo del Salario y los pisos salariales negociados dentro de cada actividad.

La estrategia oficial parte de la premisa de que las paritarias pueden mejorar los ingresos sin trasladar automáticamente el incremento a prestaciones vinculadas al salario mínimo y, por lo tanto, al gasto público.

Qué dijo la CGT sobre la propuesta

Desde la CGT señalaron que no habían sido informados previamente sobre el nuevo esquema. Uno de sus cotitulares, Jorge Sola, sostuvo que una mejora de los ingresos sería positiva, pero reivindicó la autonomía de las negociaciones colectivas.

La central obrera viene reclamando que las paritarias funcionen mediante el libre acuerdo entre sindicatos y empleadores y cuestiona que los salarios sean utilizados como herramienta para contener la inflación.

El sector empresario, por su parte, deberá evaluar el impacto que tendría establecer un piso superior al millón de pesos en actividades con escalas salariales más bajas, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.