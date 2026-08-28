Campanita perdió el control en Gran Hermano, se negó a irse y seguridad tuvo que sacarla a la fuerza

En un primer momento, fue convocada al confesionario para concretar su salida, pero no quiso saber nada con poner un pie fuera del certamen. Ante esta situación, un personal de seguridad femenino del reality tuvo que ingresar a la casa para retirarla del lugar, luego de mantener un diálogo con ella mientras el resto de los hermanitos permanecía en una de las habitaciones.

Cómo fue la charla que tuvieron Campanita y Gran Hermano

Luego de que El Big comunicara la expulsión de Campanita y Danelik, la situación dentro de la casa de Gran Hermano se volvió todavía más tensa. La primera se negó a aceptar la decisión y permaneció en el lugar a los gritos, mientras intentaba explicar en el confesionario por qué consideraba injusta la medida.

En medio de la crisis de llanto, manifestó su rechazo a abandonar el reality y aseguró que nunca había protagonizado una situación de violencia dentro de la casa: “No me voy a ir de ninguna manera, porque me parece horrible. Yo nunca agredí a nadie, amado. Nunca en mi vida, ni aunque me lo llegaran a hacer. No me voy a ir de una manera tan horrible. No acepto. No acepto. Irme por una persona maleducada”.

Ante el estado de nerviosismo que atravesaba, El Big intervino para intentar calmarla y le pidió que bajara el tono de voz: “Necesito que hagas silencio. Necesito que descanses esa forma de grito, nervios, que te hace mal. Tranquilizate, por favor”.

Sin embargo, lejos de tranquilizarse, continuó cuestionando lo ocurrido y apuntó contra el trato que había recibido durante el conflicto: “Tiraron mi ropa de manera agresiva, mis cosas, me parece injusto. A estas personas no le decís nada, ninguna sanción”.

La respuesta del dueño de la casa fue contundente y dejó en claro que la medida también alcanzaba a la otra involucrada: “Danelik está siendo expulsada”.

Visiblemente afectada por la situación, volvió a insistir en que nunca había llegado a ese nivel de exposición dentro del reality: “Nunca llegué a ese punto con nadie. La forma más humillante de mi vida, algo que nunca hice en mi vida”.

Finalmente, Gran Hermano intentó explicar por qué consideraba que lo sucedido también podía ser entendido como una forma de agresión: “Agredir no solo es empujar, agarrar de un brazo, golpear, también es quitar sus cosas”.

"Necesito que salgas del confesionario, por favor, y que abandones la casa", concluyó el Big la conversación con la participante oriunda de Paraguay.