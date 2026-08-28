El Dibu Martínez deja el Aston Villa y se muda a otro gigante de Inglaterra: los detalles del acuerdo

El acuerdo con el Chelsea contempla un contrato por dos temporadas, hasta 2028, con una opción para extenderlo por un año más, en una transferencia que vuelve a poner al argentino en el centro de la escena del fútbol europeo.

La nueva etapa para el Dibu Martínez. Chelsea, un grande de Inglaterra y Europa. (Foto: A24.com)

Momento de cambio para el Dibu, a gran nivel

Emiliano Martínez llegó de Mar del Plata para formarse como juvenil en Independiente. Estuvo sólo 2 años, luego se fue a Inglaterra. El Arsenal confió en ese chico de apenas 16 años. Mientras se desarrollaba profesionalmente, lo prestaron a varios clubes. Incluso en Getafe en la temporada en 2018.

Pero todo cambió en 2020. Llegó al Aston Villa y su vida cambió. Sus grandes actuaciones - y su especialidad en los penales - lo convirtieron en ídolo del club y capitán. Estuvo 6 años y llevó al modesto club de Birmingham hasta la Champions League. Y en esa competencia de élite no le fue mal.

Dos campeones del mundo frente a frente. Dembele (PSG) y el Dibu (Aston villa) en la Champions League de 2025. El momento culminante del Aston Villa. (Foto: Gentileza TyC)

Un Dibu en la Champions League

Aunque fue solo una copa, le fue muy bien.

Partidos: 12

12 Titular: 12

12 Minutos: 1.080

1.080 Goles recibidos: 12

12 Atajadas: 49

49 Vallas invictas: 5

Récord: 8 victorias, 1 empate y 3 derrotas

Porcentaje de atajadas: 80,3%

Dejó en el camino a un gigante como el Bayern Munich y perdió en octavos de final con el PSG, finalmente el campeón. Quedaron afuera con el posterior biampeón europeo sólo por diferencia de goles.

El mundial y las transferencias fallidas

Emiliano Martínez fue un "hallazgo" de Lionel Scaloni y el "Dibu" respondió de manera extraordinaria. Sus atajadas - y penales - fueron clave en las Copas América que le dieron a Messi el reconocimiento que merecía largamente. Fue protagonista vital del mundial 2022 y la tercera estrella. Fue el mejor arquero del mundial. Y luego, ganó el premio al mejor arquero del mundo por dos años consecutivos.

La atajada del mundial de Qatar. Evitó un gol en el final del partido final con Francia y luego, fue la figura en los penales para conseguir la tercera copa para la Argentina. ( Foto: Gentileza El gráfico)

Ese momento de gloria insuperable no cristalizó en un lógico paso: dejar a su querido Aston Villa por uno más importante. Se habló con insistencia de la Juventus, el club más importante de Italia, pero no pudo darse en estos cuatro años entre mundiales.

Y para peor, tras un mundial bueno pero no extraordinario, el club inglés decidió comprar a Zion Suzuki, titular del seleccionado nipón. Finalmente, sobre el filo del cierre del libro de pases europeo, llegó la gran noticia. Emiliano Martínez lleva su calidad y personalidad al Chelsea. Todo dicho. Un grande de Inglaterra y de Europa.

Chelsea ganó 19 títulos en Inglaterra (6 campeonatos de primera) y 9 en Europa (2 Champions League). La fractura en un dedo es un recuerdo. Un Dibu Martínez renovado y motivado llega, finalmente, a un sitio que merecía largamente.