En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Dibu Martínez
Inglaterra
Nuevos aires

El Dibu Martínez deja el Aston Villa y se muda a otro gigante de Inglaterra: los detalles del acuerdo

A los 33 años, el Dibu Martínez tiene un nuevo desafío personal. Lo buscó durante mucho tiempo y finalmente lo logró. Cambia de club, pero se quedará en un grande del país al que llegó en el 2010.

Banner Seguinos en google DESK
El Dibu Martínez y un espacio libre en su camiseta. Ahi debe estampar el logo de su nuevo club

El Dibu Martínez y un espacio libre en su camiseta. Ahi debe estampar el logo de su nuevo club, un grande de Europa. (Foto: Gentileza Redgol)

El Dibu Martínez lo consiguió. Lo que merecía largamente. Llega a un grande de Europa, como para dejar atrás un año que lo tuvo complicado justo en la etapa del campeonato mundial. Se rompió un dedo de una mano, eso lo complicó en su rendimiento y tuvo que soportar, como toda la Scaloneta, la injusta campaña antiargentina en las redes sociales.

Leé también Emiliano "Dibu" Martínez tuvo una actuación brillante en la victoria del Aston Villa ante Chelsea
Emiliano Dibu Martínez tuvo una actuación brillante en la victoria del Aston Villa ante Chelsea. 

El mercado de pases inglés lo tiene como protagonista. El arquero argentino deja el Aston Villa pero se queda en Inglaterra. De Birmingham se muda a Chelsea para ser la nueva figura de uno de los principales clubes de ese país y de Europa. Estará con el juvenil Valentín Barco y con Enzo Fernández que vuelve a tener una situación compleja en ese equipo.

El Dibu, en el centro de la formación de la selección argentina. Figura indiscutida de la Argentina, tuvo un mundial complicado por culpa de una fractura en un dedo en la etapa previa. (Foto: Gentileza 442)

El Dibu, en el centro de la formación de la selección argentina. Figura indiscutida de la Argentina, tuvo un mundial complicado por culpa de una fractura en un dedo en la etapa previa. (Foto: Gentileza 442)

La operación marca un nuevo capítulo en la carrera del arquero de la Scaloneta, que llegó al Aston Villa en 2020 después de varios años buscando continuidad en el fútbol inglés. Se transformó en uno de los mejores arqueros de la Premier League. Sus atajadas llevaron a ese modesto club a disputar la Champions League, la principal copa de clubes de Europa.

Ahora, a los 33 años, dará un salto a uno de los gigantes de Londres. Para esta temporada, el Aston Villa contrató al arquero titular de la selección de Japón, lo que ponía un interrogante sobre la continuidad del marplatense.

El acuerdo con el Chelsea contempla un contrato por dos temporadas, hasta 2028, con una opción para extenderlo por un año más, en una transferencia que vuelve a poner al argentino en el centro de la escena del fútbol europeo.

La nueva etapa para el Dibu Martínez. Chelsea, un grande de Inglaterra y Europa. (Foto: A24.com)

La nueva etapa para el Dibu Martínez. Chelsea, un grande de Inglaterra y Europa. (Foto: A24.com)

Momento de cambio para el Dibu, a gran nivel

Emiliano Martínez llegó de Mar del Plata para formarse como juvenil en Independiente. Estuvo sólo 2 años, luego se fue a Inglaterra. El Arsenal confió en ese chico de apenas 16 años. Mientras se desarrollaba profesionalmente, lo prestaron a varios clubes. Incluso en Getafe en la temporada en 2018.

Pero todo cambió en 2020. Llegó al Aston Villa y su vida cambió. Sus grandes actuaciones - y su especialidad en los penales - lo convirtieron en ídolo del club y capitán. Estuvo 6 años y llevó al modesto club de Birmingham hasta la Champions League. Y en esa competencia de élite no le fue mal.

Dos campeones del mundo frente a frente. Dembele (PSG) y el Dibu (Aston villa) en la Champions League de 2025. El momento culminante del Aston Villa. (Foto: Gentileza TyC)

Dos campeones del mundo frente a frente. Dembele (PSG) y el Dibu (Aston villa) en la Champions League de 2025. El momento culminante del Aston Villa. (Foto: Gentileza TyC)

Un Dibu en la Champions League

Aunque fue solo una copa, le fue muy bien.

  • Partidos: 12
  • Titular: 12
  • Minutos: 1.080
  • Goles recibidos: 12
  • Atajadas: 49
  • Vallas invictas: 5
  • Récord: 8 victorias, 1 empate y 3 derrotas
  • Porcentaje de atajadas: 80,3%

Dejó en el camino a un gigante como el Bayern Munich y perdió en octavos de final con el PSG, finalmente el campeón. Quedaron afuera con el posterior biampeón europeo sólo por diferencia de goles.

El mundial y las transferencias fallidas

Emiliano Martínez fue un "hallazgo" de Lionel Scaloni y el "Dibu" respondió de manera extraordinaria. Sus atajadas - y penales - fueron clave en las Copas América que le dieron a Messi el reconocimiento que merecía largamente. Fue protagonista vital del mundial 2022 y la tercera estrella. Fue el mejor arquero del mundial. Y luego, ganó el premio al mejor arquero del mundo por dos años consecutivos.

La atajada del mundial de Qatar. Evitó un gol en el final del partido final con Francia y luego, fue la figura en los penales para conseguir la tercera copa para la Argentina. ( Foto: Gentileza El gráfico)

La atajada del mundial de Qatar. Evitó un gol en el final del partido final con Francia y luego, fue la figura en los penales para conseguir la tercera copa para la Argentina. ( Foto: Gentileza El gráfico)

Ese momento de gloria insuperable no cristalizó en un lógico paso: dejar a su querido Aston Villa por uno más importante. Se habló con insistencia de la Juventus, el club más importante de Italia, pero no pudo darse en estos cuatro años entre mundiales.

Y para peor, tras un mundial bueno pero no extraordinario, el club inglés decidió comprar a Zion Suzuki, titular del seleccionado nipón. Finalmente, sobre el filo del cierre del libro de pases europeo, llegó la gran noticia. Emiliano Martínez lleva su calidad y personalidad al Chelsea. Todo dicho. Un grande de Inglaterra y de Europa.

Chelsea ganó 19 títulos en Inglaterra (6 campeonatos de primera) y 9 en Europa (2 Champions League). La fractura en un dedo es un recuerdo. Un Dibu Martínez renovado y motivado llega, finalmente, a un sitio que merecía largamente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dibu Martínez Inglaterra Pase Chelsea Aston Villa Football Club
Notas relacionadas
Con un brillante Emiliano Buendía y un sólido Dibu Martínez, el Aston Villa ganó la Europa League
Emiliano "Dibu" Martínez se exigió en la práctica y acelera su recuperación para estar en el debut ante Argelia
El desolador mensaje de Dibu Martínez tras la final del Mundial que hace temer su continuidad

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar