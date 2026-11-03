Santi Maratea contraatacó tras el escándalo con la China Ansa: cruzó a Fernanda Iglesias y habló de la demanda

A continuación, se refirió a las versiones sobre supuestas mediaciones a las que no habría asistido. En ese sentido, negó haberse ausentado y aseguró que, en realidad, él mismo había iniciado esos procedimientos. "Está circulando que se me hicieron demandas y mediaciones y yo nunca me presenté. Ahora escuchen lo que pasó. Supuestamente se hicieron dos mediaciones a las cuales yo nunca me presenté, que son por daños y perjuicios. Eso lo cuenta Fernanda Iglesias y es mentira, porque en las mediaciones no solamente me presenté, sino que yo mismo las hice", sostuvo.

Según explicó, en una de esas instancias también se produjo una reconvención por parte de la influencer que cuestionó la colecta del refugio. Maratea utilizó ese episodio para explicar cómo se desarrolló el intercambio entre las partes y volvió a insistir en que sí estuvo presente. "A la influencer esta que anda queriendo instalar que el refugio de perros fue una estafa, que no se hizo nada y demás. En esa misma mediación, esta influencer hizo lo que se llama reconvención, que es lo que se dice entre los abogados, que quiere decir, para que entiendan, como un retruco. O sea, vos me demandaste a mí, ella me dijo: 'Ahora yo te demando a vos'. Bueno, de una. Pero digamos, fue la misma mediación. O sea, no solamente que me presenté, sino que yo la generé. Aunque después me cantaron retruco y también me presenté en el retruco, pero porque era la misma mediación. Pero bueno, eso es lo menos importante. Lo más importante es lo del final", detalló.

Por qué Santi Maratea volvió a apuntar contra Fernanda Iglesias y Nata Rod

En otro tramo del video, Maratea cuestionó directamente a Fernanda Iglesias y recordó que, según su versión, ella también habría tenido un conflicto judicial con él por daños y perjuicios. Incluso, la invitó a retomar el contacto para avanzar con una instancia de mediación.

"Ahora, en el medio, dato de color, paréntesis, Fernanda Iglesias está diciendo que yo no me presenté a una mediación, cuando Fernanda Iglesias también le hice una demanda por daños y perjuicios y nunca la respondió. O sea, qué caradura, Fer. Te estoy haciendo una demanda y no te presentás, y me acusás a mí de no haberme presentado a una mediación, a la cual sí me presenté y aparte yo la generé", lanzó.

Acto seguido, agregó: "Imagino que habrá sido una equivocación o no, Fer, de ser así, contáctame, tenés mi número, decime a qué dirección te mando la demanda y avancemos con la mediación en la cual vos no te presentaste".

Sin embargo, uno de los puntos centrales de su descargo estuvo relacionado con una nueva demanda por rendición de cuentas sobre la colecta para el refugio. Maratea aseguró que esa presentación se habría realizado recientemente y explicó que, de acuerdo con lo que él pudo conocer, todavía no había sido notificada porque el juez no había dispuesto el traslado.

"Ahora, lo más importante. Están diciendo que me hicieron una demanda, ahora sí, por rendición de cuentas, que yo rinda cuentas de aquella colecta del refugio de perros. ¿Qué pasa? Esa demanda se hizo hace poco y el juez todavía no dio traslado. 'No dio traslado' quiere decir que no hizo que la demanda salga todavía. Entonces, a mí nunca se me notificó todavía, pero no es que no me encontraron. Todavía ni siquiera salió esa demanda. Para que salga, por así decirlo, el juez tiene que, lo que se llama, dar traslado. Y todavía eso ni pasó. Yo me estoy enterando que se me hizo una demanda porque lo pusieron en los medios hoy. Grave error, porque ahora me da la oportunidad a mí de presentarme espontáneamente, qué es lo que voy a hacer", explicó.

El influencer también cuestionó que la persona que impulsa el reclamo pueda exigirle una rendición de cuentas por la totalidad del dinero recaudado si, según sostuvo, no realizó una donación directa. En ese contexto, mencionó a Sara Rocío Frías, una de las personas que habría aportado dinero a la campaña y cuyo nombre, según contó, aparece en la demanda.

"Yo no me escondo de nada, me presento donde quiera, no tengo ningún problema. Ahora, escuchen lo siguiente: la influencer esta que quiere instalar que hubo un fraude o que no se construyó nada o que yo me robé la plata, no puede pedirme a mí rendición de cuentas de nada si ella no puso plata en esa colecta. ¿Quién es para pedirme rendición de cuentas? No lo puede hacer. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a una chica que puso plata en la colecta, que se llama Sara Rocío Frías, no tengo ni idea quién es, pero aparece en la demanda, como que ella le cedió un poder mediante un escribano para que la influencer tenga el derecho de demandarme por la plata que puso esta Rocío en la colecta, y ahora me demanda para que yo sí le presente rendición de cuentas. Ahora, ¿sabés qué pasa? Que si yo hice una colecta donde juntamos 18 millones 500 mil pesos y vos pusiste 50 pesos, yo te puedo rendir cuentas de los 50 pesos que pusiste. Mi vida, vos no podés poner 50 pesos y pedirme que te rinda cuentas de 18 millones 500 mil", manifestó.

En la misma línea, insistió en que no tiene inconvenientes en presentar la documentación correspondiente, aunque planteó que el pedido debería contemplar a todas las personas que colaboraron con la iniciativa. "¿A qué voy con esto? Le digo a la influencer, yo no tengo drama en presentarme espontáneamente, o sea, a mí ni siquiera me va a llegar la demanda que yo ya me voy a haber presentado. Lo está armando todo mi abogado en este mismo momento", aseguró.

Y agregó: "Yo no tengo drama en rendir cuentas de cada peso. Ahora, vas a tener que conseguir que cada persona que puso en esa colecta y duda de qué pasó con la plata y quiere que yo le rinda cuentas, te dé de vuelta a vos el derecho de hacerme una demanda para que yo rinda cuentas de la plata que puso cada persona".

En el tramo final de su descargo, Maratea volvió a defender el destino de los fondos y aseguró que la vivienda se construyó con el dinero que aportaron miles de personas. Además, sostuvo que la polémica no afecta solamente su imagen personal, sino también el trabajo solidario que realizó durante años.

"Yo ya mostré todo lo que tenía que mostrar en el momento y la casa está construida. Yo quiero dejar algo bien en claro antes de terminar este video. Lo que yo estoy haciendo ahora y lo que hice el otro día en PH no solamente es defender mi buen nombre y honor, sino también defender un legado de miles y miles de chicos y chicas que pusieron plata en colectas para conseguir cosas increíbles y demostrar que una vez en Argentina sí pasó algo bueno, que sí demostramos que organizándonos las personas que queremos avanzar y progresar y que a este país le vaya cada vez mejor lo logramos", expresó.

En ese sentido, cuestionó a quienes, desde su mirada, buscan instalar una imagen negativa de las iniciativas solidarias que encabezó: "Yo no voy a permitir que 3, 4 personas que quieran instalar que en Argentina siempre todo es una mierda, que nunca nada va a cambiar y que todos son unos chantas, lo logren. Porque no es así. Fuimos miles y miles de personas las que logramos cosas increíbles a través de las colectas que yo hacía".

Para respaldar sus dichos, el influencer compartió imágenes de la construcción y enumeró los trabajos que, según explicó, se realizaron con el dinero de la campaña.

"Ah, y antes de terminar, por si alguien tiene alguna duda de qué pasó con ese refugio, alguien que sí puso plata, acá les voy dejando las fotos de lo que hicimos. Esta casa con tres habitaciones, con galería, con baño, con cocina. Una casa que para construirla tuvimos que llamar un tractor para remover todo el piso, poner todo el cemento. Y aparte de eso, pusimos el gas, le pusimos el tanque de agua, le hicimos un pozo, pusimos la electricidad, pusimos paneles solares. Eso es lo que hicimos con la plata que pusieron miles de personas. Entre esas, los 50 pesos de Sara Rocío Frías", concluyó.

El nuevo descargo volvió a poner en primer plano la controversia por la colecta realizada para el Refugio de Eli, una campaña que había quedado bajo cuestionamiento por el estado de las obras y el destino de los fondos. La iniciativa había comenzado en 2021, luego de un incendio que afectó al espacio de rescate de animales en Adrogué, y volvió a generar repercusiones tras las denuncias públicas de Natali Rodríguez y el enfrentamiento televisivo con la China Ansa.

En PH, el intercambio entre Maratea y Ansa había escalado hasta obligar a Andy Kusnetzoff a interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos. La periodista aclaró que no había tenido intención de acusarlo de ningún delito y terminó pidiéndole disculpas por la forma en que había planteado su pregunta. Ahora, con su descargo en redes y las nuevas acusaciones cruzadas, el conflicto sumó otro capítulo.