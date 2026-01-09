La confirmación más importante de Milei para jubilados de ANSES

Con este incremento y la suma del bono extraordinario, la jubilación mínima pasa a ubicarse en torno a los $419.300, un monto que incluye tanto el haber mensual como el refuerzo adicional de $70.000. Para muchos beneficiarios, este bono continúa siendo un complemento indispensable para llegar a fin de mes.

Desde ANSES recordaron que el bono se liquida automáticamente, no requiere trámites adicionales y se paga junto con el haber mensual, respetando el calendario según terminación de DNI.

Quiénes cobran primero: jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Tal como ocurre cada mes, los primeros en cobrar son los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo. Este grupo concentra a la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional argentino.

El cronograma confirmado para enero de 2026 es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero

Estas fechas incluyen el pago del haber actualizado y el bono de $70.000, que se acredita en la misma cuenta bancaria o boca de pago habitual.

El rol clave del bono de $70.000 en enero

La continuidad del bono extraordinario volvió a ser uno de los anuncios más esperados. En un escenario de inflación acumulada, este refuerzo funciona como un paliativo para los sectores más vulnerables, aunque especialistas coinciden en que no reemplaza una mejora estructural de los haberes.

Desde el organismo previsional señalaron que el bono:

No se descuenta de futuros aumentos

No requiere inscripción previa

Se paga de forma automática

Alcanza a jubilados con la mínima, PUAM y Pensiones No Contributivas

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), ANSES confirmó que también se abona el bono de $70.000, respetando el mismo calendario que las Pensiones No Contributivas.

Jubilados que superan el haber mínimo: cuándo cobran en enero

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario se activa en la segunda mitad del mes. Este grupo no recibe el bono extraordinario, pero sí accede al aumento del 2,47% correspondiente a la movilidad.

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

Desde ANSES recomendaron consultar previamente la fecha exacta de cobro a través de la web oficial o la app Mi ANSES, especialmente para evitar traslados innecesarios en días de alta concurrencia bancaria.

Pensiones No Contributivas: fechas confirmadas para enero 2026

Otro de los grupos alcanzados por el calendario de pagos son los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), que incluyen pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

Para este sector, el cronograma de enero quedó definido de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Al igual que los jubilados de la mínima, los beneficiarios de PNC también perciben el bono de $70.000, que se suma al haber mensual actualizado.

Cómo consultar el lugar y medio de cobro

ANSES recordó que cada beneficiario puede consultar su fecha y lugar de cobro a través de los canales oficiales:

Mi ANSES (web y app) , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Línea telefónica 130 , de atención gratuita

Sucursales bancarias, según entidad asignada

El organismo también reiteró que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del cobro, ya que los haberes permanecen depositados en la cuenta.

Expectativa y preocupación entre los jubilados

Si bien la confirmación del calendario trae previsibilidad, entre los jubilados persiste la preocupación por el poder adquisitivo real. Organizaciones de adultos mayores advierten que los aumentos mensuales siguen corriendo detrás de los precios, especialmente en rubros sensibles como alimentos, medicamentos y servicios de salud.

“El bono ayuda, pero no alcanza”, señalan desde distintos centros de jubilados, donde remarcan que muchos adultos mayores dependen casi exclusivamente de su haber previsional para subsistir.

Lo que viene: próximas actualizaciones y debates pendientes

De cara a los próximos meses, el foco estará puesto en:

La evolución de la inflación

Los futuros ajustes de movilidad

La continuidad o no del bono extraordinario

Posibles cambios en el sistema previsional

Mientras tanto, enero de 2026 llega con fechas claras, montos definidos y un alivio parcial, en un contexto donde cada anuncio de ANSES es seguido con atención por millones de argentinos.