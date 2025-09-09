Créditos para AUH de ANSES: cuánto podés sacar con una cuota de $66.000

De esta manera, los beneficiarios pueden evaluar si el crédito se ajusta a su presupuesto mensual, evitando sorpresas y tomando decisiones financieras más seguras.

Ejemplo práctico: crédito de $1.000.000 a 72 meses

Tomando como referencia la estimación oficial del banco:

Monto solicitado: $1.000.000

Plazo: 72 meses

Cuota mensual estimada: $66.508

Este ejemplo permite que una madre que cobra AUH por uno o más hijos planifique sus gastos mensuales y decida si puede destinar parte de sus ingresos a la cuota sin comprometer necesidades básicas.

image

Créditos para AUH de ANSES: por qué usar el simulador antes de pedir el crédito

El simulador no solo muestra la cuota mensual, sino que ofrece información clave para planificar el préstamo de forma segura:

Previsión de la cuota mensual: se sabe de antemano cuánto se pagará cada mes.

Comparación de plazos: permite ver cómo varía la cuota si se opta por 36, 48 o 72 meses.

Evaluación de la capacidad de pago: indica el ingreso mínimo necesario para acceder al crédito.

Transparencia financiera: muestra la tasa de interés y el CFTEAV aplicado antes de confirmar la operación.

Esta información ayuda a evitar sobreendeudamiento y facilita decisiones responsables para familias y jubilados.

Banco Nación: otra opción para beneficiarios de ANSES

Los titulares de AUH que perciban sus haberes por Banco Nación también pueden acceder a créditos de hasta $3.000.000 mediante su plataforma de home banking.

El procedimiento es simple:

Ingresar al home banking o la página web oficial del banco.

Seleccionar la sección Préstamos Personales .

Simular el crédito con el monto y plazo deseado.

Confirmar la solicitud digitalmente.

Al igual que en Banco Provincia, la acreditación del préstamo se realiza en hasta 48 horas hábiles, y el dinero puede retirarse, transferirse o utilizarse en compras según la necesidad del titular.

Créditos para AUH de ANSES: plazos de devolución y cuotas fijas

Tanto Banco Provincia como Banco Nación ofrecen plazos flexibles que van desde 12 hasta 72 meses, con cuotas fijas que se descuentan automáticamente de la cuenta del beneficiario. Esto permite planificar el pago mensual y evitar sorpresas financieras.