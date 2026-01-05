Jubilados de ANSES suman hasta $120.000 extra por reintegros en enero 2026
ANSES mantiene en enero un esquema de pagos que combina actualización por inflación, un refuerzo extraordinario y reintegros por consumo. Jubilados y pensionados pueden sumar distintos ingresos durante el mes, con una fecha límite que ordena el calendario.
Jubilados suman hasta $120.000 extra por reintegros en enero
ANSES confirmó para jubilados un esquema de cobros vigente en enero que reúne distintos beneficios en un mismo mes. La combinación incluye la actualización mensual por movilidad, un bono extraordinario y un reintegro por consumo que se acredita de forma automática.
Durante enero, los jubilados y pensionados del sistema previsional acceden a estos pagos según su nivel de ingresos y la modalidad de cobro habitual. El refuerzo no responde a una única prestación, sino a la superposición de mecanismos ya vigentes.
Desde ANSES, el cronograma establece que uno de estos beneficios tiene vigencia limitada dentro del mes, lo que define un período concreto para acceder al total del esquema disponible.
Qué pagos se combinan para jubilados de ANSES en enero
El esquema que rige en enero para jubilados de ANSES se compone de tres elementos que pueden acumularse en un mismo período de cobro.
En primer lugar, se aplica el aumento del 2,5%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor de noviembre, en el marco de la movilidad mensual. Con este ajuste, la jubilación mínima asciende a $349.401,58, mientras que el haber máximo alcanza los $2.351.141,84.
A este incremento se suma un bono extraordinario, destinado a reforzar los ingresos más bajos del sistema previsional. El refuerzo es de $70.000 para quienes perciben la mínima y decrece de manera proporcional hasta alcanzar un tope de $419.401,58 de ingreso total.
Cómo funciona el reintegro por consumo para jubilados en enero
El tercer componente del esquema vigente para jubilados es el reintegro por consumo con tarjeta de débito, incluido dentro del programa Beneficios ANSES.
Este mecanismo permite recuperar hasta $120.000, siempre que se realicen compras en comercios adheridos y se utilice la tarjeta de débito asociada a la cuenta previsional. El reintegro no requiere inscripción previa ni trámites adicionales y se deposita automáticamente.
La vigencia de este beneficio está limitada hasta el 22 de enero, fecha que marca el cierre del período para acceder a la devolución correspondiente a los consumos realizados.
Cuánto puede cobrar un jubilado de ANSES en enero con el esquema vigente
Al combinar los tres componentes, un jubilado que percibe el haber mínimo puede alcanzar en enero un ingreso total superior a los $539.000.
El cálculo surge de la suma de:
$349.401,58 por jubilación mínima con aumento
$70.000 de bono extraordinario
Hasta $120.000 en reintegros por consumo
El monto final depende del nivel de ingresos previsionales y del uso efectivo de la tarjeta de débito en comercios adheridos dentro del plazo establecido.
Qué deben tener en cuenta los jubilados antes del 22 de enero
Para acceder al total del esquema disponible, los jubilados de ANSES deben considerar algunos puntos clave durante enero.
El bono extraordinario se liquida según el haber mensual y no alcanza a quienes superan el tope fijado. El reintegro por consumo, en cambio, requiere realizar pagos con débito y solo rige hasta el 22 de enero.
Revisar el recibo de haberes, controlar los consumos realizados y verificar las acreditaciones permite identificar con precisión qué pagos se integran en el ingreso mensual.