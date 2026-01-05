Jubilados de ANSES suman hasta $120.000 extra por reintegros en enero 2026

En primer lugar, se aplica el aumento del 2,5%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor de noviembre, en el marco de la movilidad mensual. Con este ajuste, la jubilación mínima asciende a $349.401,58, mientras que el haber máximo alcanza los $2.351.141,84.

A este incremento se suma un bono extraordinario, destinado a reforzar los ingresos más bajos del sistema previsional. El refuerzo es de $70.000 para quienes perciben la mínima y decrece de manera proporcional hasta alcanzar un tope de $419.401,58 de ingreso total.

Cómo funciona el reintegro por consumo para jubilados en enero

image.png Jubilados suman hasta $120.000 extra por reintegros en enero

El tercer componente del esquema vigente para jubilados es el reintegro por consumo con tarjeta de débito, incluido dentro del programa Beneficios ANSES.

Este mecanismo permite recuperar hasta $120.000, siempre que se realicen compras en comercios adheridos y se utilice la tarjeta de débito asociada a la cuenta previsional. El reintegro no requiere inscripción previa ni trámites adicionales y se deposita automáticamente.

La vigencia de este beneficio está limitada hasta el 22 de enero, fecha que marca el cierre del período para acceder a la devolución correspondiente a los consumos realizados.

Cuánto puede cobrar un jubilado de ANSES en enero con el esquema vigente

Al combinar los tres componentes, un jubilado que percibe el haber mínimo puede alcanzar en enero un ingreso total superior a los $539.000.

El cálculo surge de la suma de:

$349.401,58 por jubilación mínima con aumento

$70.000 de bono extraordinario

Hasta $120.000 en reintegros por consumo

El monto final depende del nivel de ingresos previsionales y del uso efectivo de la tarjeta de débito en comercios adheridos dentro del plazo establecido.

Qué deben tener en cuenta los jubilados antes del 22 de enero

Para acceder al total del esquema disponible, los jubilados de ANSES deben considerar algunos puntos clave durante enero.

El bono extraordinario se liquida según el haber mensual y no alcanza a quienes superan el tope fijado. El reintegro por consumo, en cambio, requiere realizar pagos con débito y solo rige hasta el 22 de enero.

Revisar el recibo de haberes, controlar los consumos realizados y verificar las acreditaciones permite identificar con precisión qué pagos se integran en el ingreso mensual.