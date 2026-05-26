AUH y SUAF de ANSES en junio: confirman los montos por hijo con el nuevo aumento

Se establece que para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto bruto nominal se ubica en la misma cifra de $144.959,44 para este período. Los fondos de la AUH se unificarán en la misma jornada bancaria con el plus alimentario de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche para la primera infancia, consolidando un haber de bolsillo clave para la cobertura de la canasta alimentaria básica.

¿Cómo impacta la movilidad en las escalas y categorías del SUAF?

Se confirma que los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de la prestación por desempleo recibirán el ajuste del 2,6% en los conceptos del salario familiar. El valor base por hijo para el primer escalón de ingresos familiares se reconfigura técnicamente en $72.487,93 a partir del próximo ciclo mensual que administra el organismo previsional.

Se informa que las bandas salariales máximas individuales y colectivas del SUAF también se elevarán de forma proporcional para mantener la equidad del empleo registrado. Esta adecuación del sistema evita que las mejoras nominales obtenidas en paritarias provoquen la exclusión de los empleados del derecho al cobro, permitiendo verificar los montos vigentes ingresando con la clave de seguridad social al aplicativo virtual.

¿Qué requisitos deben cumplirse para asegurar la liquidación por hijo?

Se establece que para mantener activas las prestaciones de la AUH y SUAF de ANSES en junio, las familias deben registrar de forma obligatoria sus vínculos filiales en la base de datos oficial. El sistema realiza cruces de datos informáticos mensuales para constatar que los ingresos del grupo familiar no excedan los topes vigentes ni se superpongan beneficios incompatibles entre ambos regímenes.

Calendario de pagos: fechas de cobro de AUH y SUAF en junio de 2026

Se informa que las jornadas de acreditación se distribuyeron de forma escalonada según el último dígito del documento de identidad. El cronograma determinado por el organismo previsional contempla las siguientes fechas de pago: