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AUH y SUAF de ANSES en junio: confirman los montos por hijo con el nuevo aumento

Se oficializó el incremento mensual que modificará las asignaciones familiares y sociales en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la movilidad automática sobre la AUH y el sistema SUAF basándose en el índice de inflación de abril, reconfigurando los saldos generales.

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AUH y SUAF de ANSES en junio: confirman los montos por hijo con el nuevo aumento

AUH y SUAF de ANSES en junio: confirman los montos por hijo con el nuevo aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dispone de las nuevas escalas para el universo de las asignaciones familiares y sociales que rigen a partir del próximo ciclo. Tras procesarse el indicador del 2,6% de inflación emitido por el INDEC, se confirma que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán un reajuste nominal directo en sus cuentas.

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Esta actualización periódica que coordina la entidad busca resguardar el poder de compra de las prestaciones destinadas a los hogares con menores a cargo. Los depósitos de AUH y SUAF de ANSES en junio se liquidarán de forma automatizada, cruzando los datos del mercado laboral formal y el padrón de la seguridad social para asignar los montos netos correspondientes según el tramo socioeconómico de cada grupo familiar.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de junio?

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Se informa que la entidad previsional fijó el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo en $144.959,44 para la zona general del país. De esta cifra indexada por movilidad, el organismo transfiere mensualmente de forma directa el 80% neto de la prestación, reteniendo de forma preventiva el 20% restante hasta la entrega de las libretas anuales de salud y escolaridad.

Se establece que para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto bruto nominal se ubica en la misma cifra de $144.959,44 para este período. Los fondos de la AUH se unificarán en la misma jornada bancaria con el plus alimentario de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche para la primera infancia, consolidando un haber de bolsillo clave para la cobertura de la canasta alimentaria básica.

¿Cómo impacta la movilidad en las escalas y categorías del SUAF?

Se confirma que los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de la prestación por desempleo recibirán el ajuste del 2,6% en los conceptos del salario familiar. El valor base por hijo para el primer escalón de ingresos familiares se reconfigura técnicamente en $72.487,93 a partir del próximo ciclo mensual que administra el organismo previsional.

Se informa que las bandas salariales máximas individuales y colectivas del SUAF también se elevarán de forma proporcional para mantener la equidad del empleo registrado. Esta adecuación del sistema evita que las mejoras nominales obtenidas en paritarias provoquen la exclusión de los empleados del derecho al cobro, permitiendo verificar los montos vigentes ingresando con la clave de seguridad social al aplicativo virtual.

¿Qué requisitos deben cumplirse para asegurar la liquidación por hijo?

Se establece que para mantener activas las prestaciones de la AUH y SUAF de ANSES en junio, las familias deben registrar de forma obligatoria sus vínculos filiales en la base de datos oficial. El sistema realiza cruces de datos informáticos mensuales para constatar que los ingresos del grupo familiar no excedan los topes vigentes ni se superpongan beneficios incompatibles entre ambos regímenes.

Calendario de pagos: fechas de cobro de AUH y SUAF en junio de 2026

Se informa que las jornadas de acreditación se distribuyeron de forma escalonada según el último dígito del documento de identidad. El cronograma determinado por el organismo previsional contempla las siguientes fechas de pago:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

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