Un jugador argentino respaldó a Owono tras la muerte de Jesús de Miguel: "Jamás..."

El choque entre Jesús Owono, arquero de Andorra FC, y Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, derivó en la peor tragedia que se recuerde en el Ascenso del fútbol español. El deceso del atacante de 30 años a causa de un paro cardiorrespiratorio producido tras la acción en mitad de cancha generó un impacto profundo en el deporte mundial. Mientras figuras de diversos países enviaban sus condolencias y sectores del público señalaban al golero como el responsable del hecho, el defensor argentino Lautaro Spatz compartió una desgarradora carta en sus redes sociales para respaldar a su compañero.