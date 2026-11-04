En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Jugador
Jesús de Miguel Alameda
FÚTBOL

Un jugador argentino respaldó a Owono tras la muerte de Jesús de Miguel: "Jamás..."

Lautaro Spatz respaldó al arquero Jesús Owono tras la trágica muerte de Jesús de Miguel en Tenerife.

Lautaro Spatz

Lautaro Spatz, junto a Jesús Owono antes de un partido de Andorra. (@lautarospatz)

El choque entre Jesús Owono, arquero de Andorra FC, y Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, derivó en la peor tragedia que se recuerde en el Ascenso del fútbol español. El deceso del atacante de 30 años a causa de un paro cardiorrespiratorio producido tras la acción en mitad de cancha generó un impacto profundo en el deporte mundial. Mientras figuras de diversos países enviaban sus condolencias y sectores del público señalaban al golero como el responsable del hecho, el defensor argentino Lautaro Spatz compartió una desgarradora carta en sus redes sociales para respaldar a su compañero.

Leé también Jugada tragedia y problemas legales en el fútbol español: quién es Jesús Owono y por qué puedo ir preso
jugada tragedia y problemas legales en el futbol espanol: quien es jesus owono y por que puedo ir preso

Spatz, titular en el encuentro de segunda división y formado en Defensores de Belgrano con debut profesional en Cádiz, fue de los primeros en asistir a De Miguel en el campo. “Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros jamás olvidará... En primer lugar, quiero trasladar mi más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos de Jesús”, expresó. Luego, defendió de forma enfática a su compañero de equipo: “También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos de la clase de persona que es... y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”.

A las palabras del marcador central argentino se sumó el respaldo institucional de la Federación de Guinea Ecuatorial, país de origen del guardameta. “Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo. Desde la Federación Ecuatoguineana de Fútbol le brindamos todo nuestro respaldo humano y profesional”, indicaron mediante un comunicado.

Qué puede pasar judicial y deportivamente con Jesús Owono tras el trágico accidente

El plano legal se activó de inmediato por los protocolos vigentes en territorio español. Según informó El País, la Policía Nacional abrió diligencias por un posible delito de homicidio imprudente leve. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias aclaró que cualquier deceso por causas no naturales exige una investigación de oficio, aunque ello no implica una acusación formal contra el deportista. El artículo 142 del Código Penal español fija penas de uno a cuatro años de prisión para el homicidio por imprudencia grave, en tanto que la imprudencia menos grave se sanciona con multas de tres a 18 meses. De todos modos, los especialistas aclaran que la apertura de la causa no prejuzga una condena y resulta complejo prever el avance judicial al no existir antecedentes en España de futbolistas procesados por choques fortuitos durante un deporte de contacto.

En el ámbito disciplinario, el artículo 102 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol estipula suspensiones de cuatro a doce partidos para acciones violentas durante el juego que generen lesiones graves. La sanción final para Owono quedará sujeta a la resolución del organismo competente a partir de la tarjeta roja recibida en el cotejo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jugador Jesús de Miguel Alameda
Notas relacionadas
El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras la trágica muerte de Jesús de Miguel: "No hay... "
Conmoción: la drástica decisión que tomó el arquero de Adorra tras la muerte de Jesús de Miguel
El dramático momento de la mujer de Jesús de Miguel: vio el golpe fatal con su bebé de un año en brazos

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar