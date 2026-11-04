Un jugador argentino respaldó a Owono tras la muerte de Jesús de Miguel: "Jamás..."

Spatz, titular en el encuentro de segunda división y formado en Defensores de Belgrano con debut profesional en Cádiz, fue de los primeros en asistir a De Miguel en el campo. “Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros jamás olvidará... En primer lugar, quiero trasladar mi más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos de Jesús”, expresó. Luego, defendió de forma enfática a su compañero de equipo: “También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos de la clase de persona que es... y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”.