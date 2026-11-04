Una nueva versión de "Esperando a Godot" llegó a la Ciudad

Escrita por Samuel Beckett y estrenada en París en 1953, Esperando a Godot transformó de manera radical la dramaturgia del siglo XX al romper con el naturalismo literal e inaugurar el llamado Teatro del Absurdo. Desde entonces, la obra fue montada por algunos de los directores más influyentes del teatro del mundo, comenzando por Roger Blin, quien estuvo a cargo del estreno mundial.