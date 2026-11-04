Una nueva versión de "Esperando a Godot" llegó a la Ciudad

El Teatro Alvear nos invita a disfrutar de Esperando a Godot, el clásico indiscutido del teatro en el siglo XX, con dirección de Helena Pimenta y un elenco notable que integran Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Pablo Seijo.
Con dirección de Helena Pimenta y un elenco integrado por Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Pablo Seijo, el Teatro Alvear nos invita a disfrutar de una obra clásica del siglo XX.
Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Pablo Seijo conforman el elenco de este clásico teatral (Foto: Linda Buenos Aires).
El Teatro Alvear nos invita a disfrutar de Esperando a Godot, el clásico indiscutido del teatro en el siglo XX, con dirección de Helena Pimenta y un elenco notable que integran Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Pablo Seijo.
Escrita por Samuel Beckett y estrenada en París en 1953, Esperando a Godot transformó de manera radical la dramaturgia del siglo XX al romper con el naturalismo literal e inaugurar el llamado Teatro del Absurdo. Desde entonces, la obra fue montada por algunos de los directores más influyentes del teatro del mundo, comenzando por Roger Blin, quien estuvo a cargo del estreno mundial.
“Esperando a Godot en Buenos Aires es un sueño cumplido que dialoga con el presente, pues sus jirones de vida de los años 50 le hablan al mundo de hoy. Beckett apela a que el ser humano no se deje destruir, usando la combinación de gravedad y humor para resistir al dolor”, afirma Helena Pimenta, su directora.