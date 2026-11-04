En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Ciudad
teatro
Agenda cultural

Una nueva versión de "Esperando a Godot" llegó a la Ciudad

Con dirección de Helena Pimenta y un elenco integrado por Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Pablo Seijo, el Teatro Alvear nos invita a disfrutar de una obra clásica del siglo XX.

Daniel Aráoz

Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Pablo Seijo conforman el elenco de este clásico teatral (Foto: Linda Buenos Aires).

El Teatro Alvear nos invita a disfrutar de Esperando a Godot, el clásico indiscutido del teatro en el siglo XX, con dirección de Helena Pimenta y un elenco notable que integran Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Pablo Seijo.

Leé también El dramático video del accidente en el que murió un argentino haciendo ala delta en Río de Janeiro
En el vuelo en el que murieron Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, y un instructor brasileño.

Escrita por Samuel Beckett y estrenada en París en 1953, Esperando a Godot transformó de manera radical la dramaturgia del siglo XX al romper con el naturalismo literal e inaugurar el llamado Teatro del Absurdo. Desde entonces, la obra fue montada por algunos de los directores más influyentes del teatro del mundo, comenzando por Roger Blin, quien estuvo a cargo del estreno mundial.

“Esperando a Godot en Buenos Aires es un sueño cumplido que dialoga con el presente, pues sus jirones de vida de los años 50 le hablan al mundo de hoy. Beckett apela a que el ser humano no se deje destruir, usando la combinación de gravedad y humor para resistir al dolor”, afirma Helena Pimenta, su directora.

Para más información sobre Esperando a Godot

  • Teatro presidente Alvear - Av. Corrientes 1659.
  • De miércoles a sábados a las 20 y los domingos a las 19.
  • Más información en: linda.gob.ar
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ciudad teatro Buenos Aires
Notas relacionadas
Después de las lluvias y tormentas en el AMBA: cuándo mejora el tiempo y cómo estará el fin de semana
Un pitbull atacó brutalmente a una mujer y su hijo tuvo que intervenir para salvarla
Nuevos cortes en CABA por la visita del papa León XIV: cuándo empiezan y qué calles estarán afectadas

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar