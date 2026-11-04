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Bono extraordinario de ANSES en noviembre: confirmaron quiénes cobran los $70.000 completos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó, mediante el Decreto 1296/2026, la acreditación del bono previsional extraordinario de hasta $70.000 para las prestaciones de noviembre. ¿Quiénes lo cobran?

Bono de ANSES para jubilados: confirman quiénes lo cobran

Bono de ANSES para jubilados: confirman quiénes lo cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó, mediante el Decreto 1296/2026, la acreditación del bono previsional extraordinario de hasta $70.000 para las prestaciones de noviembre. La medida establece un esquema de liquidación proporcional con un tope de corte de $514.158,46 para equilibrar los ingresos de los adultos mayores de menores recursos.

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¿Quiénes cobran el bono completo de $70.000 de ANSES en noviembre?

El Poder Ejecutivo nacional confirmó que la percepción íntegra del subsidio económico extraordinario se destina a los beneficiarios de haberes mínimos y pensiones asistenciales vigentes. Al agregarse el reajuste mensual por inflación del 1,93%, el valor del haber básico mínimo queda fijado en $444.158,46, garantizando un piso de ingresos de $514.158,46 de bolsillo para este segmento.

Los grupos habilitados para percibir el monto total son:

  • Jubilados y pensionados del SIPA: percibiendo el haber mínimo de $444.158,46 + $70.000 de bono = $514.158,46 de bolsillo.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): básico de $355.326,77 + $70.000 de bono = $425.326,77 de bolsillo.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): asignaciones asistenciales por invalidez, vejez y madres de 7 hijos con básico de $310.910,92 + $70.000 de bono = $380.910,92 de bolsillo.

  • Pensiones graciables: liquidaciones especiales tramitadas dentro del sistema previsional nacional.

¿Cómo funciona el cobro proporcional del bono previsional?

Para evitar un desfasaje en los ingresos de quienes superan por poco el haber mínimo, la normativa instrumenta un mecanismo de ajuste progresivo. Los titulares que cobren un haber básico superior a $444.158,46, pero inferior a $514.158,46, cobran un plus equivalente a la diferencia exacta necesaria para alcanzar ese techo.

Ejemplos de aplicación del bono proporcional:

  • Haber de $460.000: percibe un bono de $54.158,46 (total $514.158,46).

  • Haber de $480.000: percibe un bono de $34.158,46 (total $514.158,46).

  • Haber de $500.000: percibe un bono de $14.158,46 (total $514.158,46).

¿Quiénes quedan excluidos del bono de ANSES y cuáles son las claves del decreto?

Quedan formalmente excluidos del bono de $70.000 todos los jubilados y pensionados cuyos haberes brutos mensuales sean iguales o superiores al tope de $514.158,46. Tampoco lo perciben quienes registren la prestación suspendida o dada de baja antes del período de liquidación correspondiente a noviembre.

Pautas técnicas fijadas por la normativa oficial:

  • Carácter no remunerativo: el dinero se cobra en forma limpia en mano, libre de descuentos por obra social o aportes.

  • Sin impacto en el aguinaldo: el haber extraordinario no forma parte de la base para calcular el Sueldo Anual Complementario (SAC).

  • Depósito automático: el cobro se concreta en la misma cuenta bancaria y fecha de acreditación habitual, sin necesidad de inscripción ni trámite.

¿Cuál es el calendario de pago del bono y las jubilaciones en noviembre?

La acreditación del haber con el refuerzo económico se efectúa respetando la terminación del DNI del beneficiario, conforme al cronograma dispuesto por el organismo previsional:

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo ($444.158,46):

  • DNI terminado en 0: 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: 12 de noviembre.
  • DNI terminado en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: 16 de noviembre.
  • DNI terminado en 6: 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 7: 18 de noviembre.
  • DNI terminado en 8: 19 de noviembre.
  • DNI terminado en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo:

  • DNI terminado en 0 y 1: 24 de noviembre.
  • DNI terminado en 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI terminado en 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI terminado en 6 y 7: 27 de noviembre.

En pocas palabras

  • Bono de ANSES: Se oficializó un bono extraordinario de hasta $70.000 para prestaciones de noviembre.
  • Esquema de Cobro: El monto se liquida de forma proporcional, con un tope de $514.158,46 para haberes superiores al mínimo.
  • Calendario de Pago: La acreditación se realiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Resumen generado por Thinkindot AI
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