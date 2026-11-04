Bono extraordinario de ANSES en noviembre: confirmaron quiénes cobran los $70.000 completos

Ejemplos de aplicación del bono proporcional:

Haber de $460.000: percibe un bono de $54.158,46 (total $514.158,46).

Haber de $480.000: percibe un bono de $34.158,46 (total $514.158,46).

Haber de $500.000: percibe un bono de $14.158,46 (total $514.158,46).

¿Quiénes quedan excluidos del bono de ANSES y cuáles son las claves del decreto?

Quedan formalmente excluidos del bono de $70.000 todos los jubilados y pensionados cuyos haberes brutos mensuales sean iguales o superiores al tope de $514.158,46. Tampoco lo perciben quienes registren la prestación suspendida o dada de baja antes del período de liquidación correspondiente a noviembre.

Pautas técnicas fijadas por la normativa oficial:

Carácter no remunerativo: el dinero se cobra en forma limpia en mano, libre de descuentos por obra social o aportes.

Sin impacto en el aguinaldo: el haber extraordinario no forma parte de la base para calcular el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Depósito automático: el cobro se concreta en la misma cuenta bancaria y fecha de acreditación habitual, sin necesidad de inscripción ni trámite.

¿Cuál es el calendario de pago del bono y las jubilaciones en noviembre?

La acreditación del haber con el refuerzo económico se efectúa respetando la terminación del DNI del beneficiario, conforme al cronograma dispuesto por el organismo previsional:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo ($444.158,46):

DNI terminado en 0: 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: 12 de noviembre.

DNI terminado en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo: