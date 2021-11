Jubilados y pensionados: aunque ganen, siempre pierden

“Hay una dinámica casi permanente entre la política y los jubilados. Cada Gobierno que llega promete defender a los jubilados mientras endilga al Gobierno que se fue no haberse ocupada de ellos. Después pasa el tiempo y esta defensa tan prometida no es suficiente porque los jubilados y pensionados terminan no siendo prioridad en la agenda gubernamental”, expresó Salguero.