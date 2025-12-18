En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Alerta
Previsional

ANSES lanzó una alerta urgente y puso en guardia a millones de jubilados

El organismo previsional difundió un comunicado oficial en redes sociales. De qué se trata y a quiénes está dirigido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a encender las alarmas entre jubilados y pensionados tras detectar nuevos intentos de estafa que circulan principalmente por redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos. A través de un comunicado oficial, el organismo pidió extremar cuidados y desestimar cualquier contacto que no provenga de sus canales oficiales.

Según informaron desde ANSES, en los últimos días se registraron maniobras fraudulentas en las que personas se hacen pasar por personal del organismo, ofreciendo supuestos beneficios adicionales o trámites especiales vinculados a las Fiestas. El objetivo de estas acciones es obtener datos sensibles de los afiliados, como claves personales o información bancaria.

Qué dice el comunicado oficial de ANSES sobre las estafas

En un mensaje difundido por sus redes sociales verificadas, ANSES fue contundente:

“Tras recientes intentos de estafa en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por personal de ANSES solicitando registrarse para obtener beneficios adicionales en estas fiestas, les recordamos que toda publicación que circule fuera de www.anses.gob.ar y que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente”.

Además, el organismo instó a quienes detecten estas situaciones a realizar la denuncia correspondiente:

“Recomendamos denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias”.

Cómo y dónde denunciar intentos de estafa

ANSES recordó cuáles son los únicos canales oficiales habilitados para realizar denuncias:

Vía web

Ingresando a Mi ANSES, sección Denuncias y Reclamos, opción Hacer una denuncia.

De manera presencial

En la sede de ANSES ubicada en Avenida Paseo Colón 329, 5.º piso, CABA, o en la oficina del organismo más cercana al domicilio del afiliado.

Por escrito

Mediante correo postal dirigido a Paseo Colón 329, 5.º piso, frente, C.P. 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuáles son las redes sociales oficiales de ANSES

El organismo también recordó que solo comunica información a través de cuentas verificadas, identificadas con la tilde azul. Las redes oficiales son:

  • Facebook: ANSES

  • X (ex Twitter): @ansesgob

  • Instagram: @ansesgob

Cualquier cuenta que utilice un nombre similar pero no esté verificada debe ser considerada falsa.

La advertencia clave para jubilados y pensionados

Por último, ANSES remarcó una serie de puntos fundamentales para evitar caer en engaños. El organismo nunca solicita:

  • Claves personales

  • PIN de seguridad

  • Contraseñas de ningún tipo

Y además:

  • No pide pagos por WhatsApp ni por redes sociales

  • Jamás ofrece premios o beneficios especiales por mensajes privados

  • Nunca se contacta desde cuentas personales

Desde ANSES insistieron en que todos los trámites son gratuitos y se realizan únicamente a través de los canales oficiales. Ante cualquier duda, recomiendan consultar directamente en la web del organismo o en una oficina habilitada, y denunciar de inmediato cualquier intento de estafa.

