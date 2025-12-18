ANSES lanzó una alerta urgente y puso en guardia a millones de jubilados

Además, el organismo instó a quienes detecten estas situaciones a realizar la denuncia correspondiente:

“Recomendamos denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias”.

Cómo y dónde denunciar intentos de estafa

ANSES recordó cuáles son los únicos canales oficiales habilitados para realizar denuncias:

Vía web

Ingresando a Mi ANSES, sección Denuncias y Reclamos, opción Hacer una denuncia.

De manera presencial

En la sede de ANSES ubicada en Avenida Paseo Colón 329, 5.º piso, CABA, o en la oficina del organismo más cercana al domicilio del afiliado.

Por escrito

Mediante correo postal dirigido a Paseo Colón 329, 5.º piso, frente, C.P. 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ANSES_aguinaldo ANSES Ayuda Escolar 2026: habrá nuevo ajuste por hijo escolarizado

Cuáles son las redes sociales oficiales de ANSES

El organismo también recordó que solo comunica información a través de cuentas verificadas, identificadas con la tilde azul. Las redes oficiales son:

Facebook: ANSES

X (ex Twitter): @ansesgob

Instagram: @ansesgob

Cualquier cuenta que utilice un nombre similar pero no esté verificada debe ser considerada falsa.

La advertencia clave para jubilados y pensionados

Por último, ANSES remarcó una serie de puntos fundamentales para evitar caer en engaños. El organismo nunca solicita:

Claves personales

PIN de seguridad

Contraseñas de ningún tipo

Y además:

No pide pagos por WhatsApp ni por redes sociales

Jamás ofrece premios o beneficios especiales por mensajes privados

Nunca se contacta desde cuentas personales

Desde ANSES insistieron en que todos los trámites son gratuitos y se realizan únicamente a través de los canales oficiales. Ante cualquier duda, recomiendan consultar directamente en la web del organismo o en una oficina habilitada, y denunciar de inmediato cualquier intento de estafa.