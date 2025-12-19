Alerta ANSES: anuncian cambios en el pago de la AUH y la Asignación por Embarazo

De esta manera, las familias que tengan los controles al día ya no deberán esperar a la presentación anual de la Libreta para acceder a la totalidad del beneficio correspondiente.

Para los niños y niñas a partir de los 5 años, el esquema se mantiene sin cambios en ese punto: además de los controles de salud, continúa siendo obligatoria la acreditación de la asistencia escolar en establecimientos educativos reconocidos oficialmente.

Cuando la información sanitaria no pueda ser validada a través del sistema automático, los titulares tendrán la posibilidad de presentar la documentación respaldatoria ante la ANSES, que definirá el procedimiento administrativo para liberar el monto retenido.

AUH_ANSES

Asignación por Embarazo: cuándo se cobra el acumulado

La normativa también introduce precisiones respecto a la Asignación por Embarazo. En este caso, el 20% acumulado será abonado una vez que se acredite la finalización del embarazo —ya sea por nacimiento, defunción o interrupción— y se verifique el cumplimiento de los controles médicos correspondientes.

La acreditación podrá realizarse de manera automática si la información figura en los registros del Ministerio de Salud. De no ser así, la titular deberá presentar la documentación necesaria ante la ANSES para que se habilite el pago.

Un punto clave que incorpora la resolución es el plazo máximo para realizar esta acreditación: si no se presenta la documentación dentro de los 12 meses posteriores al hecho, el derecho a cobrar el monto retenido caduca automáticamente.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Titulares de AUH con hijos de hasta 4 años: si los controles médicos y las vacunas están al día y correctamente registrados, el 20% se pagará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Titulares de AUH con hijos desde los 5 años: además de los controles sanitarios, deberán continuar presentando la certificación de escolaridad para acceder al total de la asignación.

Titulares de la Asignación por Embarazo: una vez finalizado el embarazo y acreditados los controles médicos, la ANSES liquidará el monto acumulado, siempre que la validación se realice dentro del plazo de 12 meses.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que estas modificaciones buscan simplificar los procesos administrativos y garantizar el acceso efectivo a los derechos, en línea con la normativa vigente de protección integral de la infancia y de atención durante el embarazo y la primera infancia.