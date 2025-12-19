Este esquema no implica una pérdida del dinero. Por el contrario, el monto se acumula mes a mes y se paga en un solo desembolso una vez cumplidos los requisitos administrativos.

Cuánto dinero se retiene por hijo en diciembre 2025

ANSES_embargo La AUH de ANSES suma $24.493 por hijo: cómo hacer para cobrarlo

Con la actualización de diciembre, el monto bruto de la AUH asciende a $122.467 por hijo. Sobre esa cifra, el cálculo queda definido de la siguiente manera:

Cobro mensual (80%) : $97.973,60

Monto retenido (20%): $24.493,40

A valores actuales, la retención anual por un solo hijo supera los $290.000, una cifra que explica el peso real de este componente dentro del ingreso total administrado por ANSES.

Cuándo se cobra el 20% acumulado de la AUH

El dinero retenido se libera cuando el titular presenta la Libreta AUH dentro de los plazos establecidos. Una vez validada, ANSES deposita el total acumulado en un solo pago, sin escalonamientos.

Este cobro no depende del calendario mensual habitual, sino del cumplimiento del trámite, lo que lo convierte en un ingreso diferido pero asegurado.

Cómo impacta la retención en el ingreso mensual real

Aunque el monto bruto de la AUH supera los $122.000, el dinero que efectivamente ingresa al hogar en diciembre es el 80%. La diferencia se transforma en una reserva obligatoria que se cobra más adelante.

Esta estructura explica por qué el ingreso mensual visible no refleja el valor total de la prestación y por qué el 20% retenido se convierte en uno de los montos más relevantes del año para las familias alcanzadas por el sistema.