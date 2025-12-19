La AUH de ANSES suma $24.493 por hijo: cómo hacer para cobrarlo
ANSES aplica en diciembre un esquema que impacta de lleno en la AUH. Más allá del pago mensual, hay un componente que no se deposita de inmediato y que explica una parte sustancial del ingreso anual por hijo.
ANSES y AUH en diciembre vuelven a ordenar el ingreso de millones de hogares con un esquema que combina aumento mensual, pago parcial y una suma que queda pendiente. Aunque el depósito inmediato es el dato más visible, no es el único componente relevante.
En diciembre, la Asignación Universal por Hijo se actualiza por inflación, pero ANSES mantiene sin cambios el mecanismo que retiene una porción del haber mensual. Ese porcentaje acumulado se transforma en un monto significativo a lo largo del año.
El sistema define cuánto dinero ingresa al hogar mes a mes y cuánto queda reservado para un pago posterior, un punto central para comprender el valor real de la prestación.
Qué significa el 20% retenido de la AUH y cómo funciona
El 20% retenido de la AUH es una parte del haber mensual que ANSES no deposita de forma inmediata. Su liberación está sujeta a la presentación de la Libreta AUH, que certifica escolaridad, vacunación y controles de salud.
Este esquema no implica una pérdida del dinero. Por el contrario, el monto se acumula mes a mes y se paga en un solo desembolso una vez cumplidos los requisitos administrativos.
Cuánto dinero se retiene por hijo en diciembre 2025
Con la actualización de diciembre, el monto bruto de la AUH asciende a $122.467 por hijo. Sobre esa cifra, el cálculo queda definido de la siguiente manera:
Cobro mensual (80%): $97.973,60
Monto retenido (20%): $24.493,40
A valores actuales, la retención anual por un solo hijo supera los $290.000, una cifra que explica el peso real de este componente dentro del ingreso total administrado por ANSES.
Cuándo se cobra el 20% acumulado de la AUH
El dinero retenido se libera cuando el titular presenta la Libreta AUH dentro de los plazos establecidos. Una vez validada, ANSES deposita el total acumulado en un solo pago, sin escalonamientos.
Este cobro no depende del calendario mensual habitual, sino del cumplimiento del trámite, lo que lo convierte en un ingreso diferido pero asegurado.
Cómo impacta la retención en el ingreso mensual real
Aunque el monto bruto de la AUH supera los $122.000, el dinero que efectivamente ingresa al hogar en diciembre es el 80%. La diferencia se transforma en una reserva obligatoria que se cobra más adelante.
Esta estructura explica por qué el ingreso mensual visible no refleja el valor total de la prestación y por qué el 20% retenido se convierte en uno de los montos más relevantes del año para las familias alcanzadas por el sistema.