AUH, Tarjeta Alimentar y Ayuda Escolar de ANSES: la guía completa de cobro para octubre de 2026

Beneficiarios de la AUH o Asignación Familiar por Hijo de entre 45 días y 17 años inclusive.

Estudiantes que asisten a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial.

Presentación obligatoria del certificado escolar anual firmado por la institución educativa a través de Mi ANSES.

¿De qué manera repercuten las deducciones en el pago directo de las asignaciones?

La retención del 20% estipulada para el sistema universal modifica las entregas mensuales de la siguiente forma:

Valor total normado: $156.634 por hijo.

Liquidación efectiva mensual (80%): $125.307.

Fondo diferido de retención (20%): $31.327 mensual por titular, reintegrable con la Libreta AUH.

Las asignaciones complementarias (Alimentar y Ayuda Escolar) no están sujetas a ningún tipo de descuento ni retención impositiva.

Jubilados con aumento y bono: ANSES definió los montos de octubre

¿Qué fechas fijó la ANSES para la acreditación unificada del paquete social?

La acreditación unificada de haberes en la cuenta bancaria de los titulares se efectúa según el cronograma por DNI: