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AUH, Tarjeta Alimentar y Ayuda Escolar de ANSES: la guía completa de cobro para octubre de 2026

El Gobierno unificó los valores de las asignaciones por hijo, los refuerzos de la canasta básica y el auxilio escolar para el ciclo lectivo. Los detalles del paquete económico integral que se acreditará en el próximo calendario de pagos.

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AUH, Tarjeta Alimentar y Ayuda Escolar de ANSES: la guía completa de cobro para octubre de 2026

La ANSES y el Ministerio de Capital Humano estructuraron el conjunto de asignaciones familiares e incentivos alimentarios que regirán en octubre de 2026. Tras la aplicación del 1,7% de ajuste previsional, el valor bruto de la AUH y la Asignación por Embarazo asciende a $156.634 ($125.307 de bolsillo). Un hogar con un hijo escolarizado que recibe AUH, Tarjeta Alimentar ($72.250) y Ayuda Escolar Anual ($88.260) percibirá una liquidación acumulada de $285.817 en el mes.

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Las prestaciones sociales coordinadas garantizan la cobertura directa a sectores vulnerables mediante el cruce automático de las bases impositivas y de datos sociales de la ANSES.

¿A cuánto asciende el paquete completo de asistencia para familias con hijos?

El esquema consolidado de liquidez en mano que perciben los grupos familiares según los beneficios asignados incluye:

  • AUH Neto por cada menor: $125.307

  • Tarjeta Alimentar (1 hijo): $72.250

  • Tarjeta Alimentar (2 hijos): $113.299

  • Tarjeta Alimentar (3 o más hijos): $149.425

  • Ayuda Escolar Anual (por cada hijo en edad escolar): $88.260

¿Quiénes cobran el incentivo adicional de la Ayuda Escolar de $88.260?

La liquidación de la Ayuda Escolar se efectúa mediante el cumplimiento de las normativas de educación formal:

  • Beneficiarios de la AUH o Asignación Familiar por Hijo de entre 45 días y 17 años inclusive.

  • Estudiantes que asisten a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial.

  • Presentación obligatoria del certificado escolar anual firmado por la institución educativa a través de Mi ANSES.

¿De qué manera repercuten las deducciones en el pago directo de las asignaciones?

La retención del 20% estipulada para el sistema universal modifica las entregas mensuales de la siguiente forma:

  • Valor total normado: $156.634 por hijo.

  • Liquidación efectiva mensual (80%): $125.307.

  • Fondo diferido de retención (20%): $31.327 mensual por titular, reintegrable con la Libreta AUH.

  • Las asignaciones complementarias (Alimentar y Ayuda Escolar) no están sujetas a ningún tipo de descuento ni retención impositiva.

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¿Qué fechas fijó la ANSES para la acreditación unificada del paquete social?

La acreditación unificada de haberes en la cuenta bancaria de los titulares se efectúa según el cronograma por DNI:

  • DNI finalizados en 0: lunes 12 de octubre

  • DNI finalizados en 1: martes 13 de octubre

  • DNI finalizados en 2: miércoles 14 de octubre

  • DNI finalizados en 3: jueves 15 de octubre

  • DNI finalizados en 4: viernes 16 de octubre

  • DNI finalizados en 5: lunes 19 de octubre

  • DNI finalizados en 6: martes 20 de octubre

  • DNI finalizados en 7: miércoles 21 de octubre

  • DNI finalizados en 8: jueves 22 de octubre

  • DNI finalizados en 9: viernes 23 de octubre

En pocas palabras

  • Gobierno unifica: Asignaciones, refuerzos y auxilio escolar para el ciclo lectivo.
  • Monto integral: Familias con un hijo percibirán hasta $285.817 en octubre.
  • Fechas clave: Cobro de haberes unificado según terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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