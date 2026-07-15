La noticia de ANSES que todos los jubilados estaban esperando que se confirme

Con una variación mensual del 1,9%, ANSES liquidará un aumento equivalente para todas las prestaciones previsionales, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Este sistema busca que los ingresos de los beneficiarios acompañen de manera más cercana la evolución de los precios y reduzcan el atraso que se producía con los esquemas anteriores de actualización.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en agosto

Con el incremento del 1,9%, la jubilación mínima pasará de $411.989,33 a $419.817,13.

Si el Gobierno decide renovar el bono extraordinario de $70.000, quienes cobran el haber mínimo percibirán un ingreso total de $489.817,13 durante agosto.

Por su parte, la jubilación máxima también se actualizará y pasará de $2.772.298,06 a $2.824.971,72, reflejando el mismo porcentaje de incremento aplicado al resto de las prestaciones.

Aunque el aumento ya quedó definido tras la publicación del IPC, el bono todavía deberá ser oficializado mediante un decreto del Poder Ejecutivo para que pueda liquidarse junto con los haberes del próximo mes.

Así quedarán las pensiones en agosto

Las distintas pensiones administradas por ANSES también recibirán el ajuste del 1,9%.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber ascenderá a $399.430,13.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez pasarán a ubicarse en $358.251,36.

En tanto, las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más alcanzarán un ingreso de $489.817,13, siempre que continúe vigente el bono extraordinario de $70.000.

Todos estos valores se actualizarán automáticamente, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite para acceder al incremento.

Bono de $70.000: quiénes seguirían recibiéndolo

Además del aumento por movilidad, el Gobierno mantiene un esquema de refuerzos destinado a mejorar los ingresos de quienes perciben las prestaciones más bajas.

Si el bono vuelve a ser confirmado para agosto, podrán cobrarlo los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima , quienes reciben el bono completo de $70.000 .

, quienes reciben el bono completo de . Beneficiarios cuyos haberes superan la mínima pero no alcanzan el tope establecido , quienes cobran un monto proporcional para completar el ingreso máximo previsto.

, quienes cobran un monto proporcional para completar el ingreso máximo previsto. Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez .

. Titulares de Pensiones No Contributivas por Vejez .

. Madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva, quienes también reciben el refuerzo completo.

Es importante recordar que este bono no integra el haber jubilatorio, sino que se trata de una suma extraordinaria que debe renovarse mes a mes mediante una decisión del Poder Ejecutivo.

Cómo funciona el nuevo esquema de movilidad jubilatoria

Desde la modificación del régimen previsional, los haberes aumentan todos los meses de acuerdo con la inflación informada por el INDEC.

En la práctica, esto significa que el porcentaje registrado en un mes impacta en las liquidaciones que se realizan dos meses después. Por ejemplo, la inflación de junio determina los haberes de agosto, mientras que el índice correspondiente a julio definirá el aumento que ANSES aplicará en septiembre.

Este mecanismo permite que las jubilaciones y pensiones acompañen la evolución del costo de vida con una frecuencia mayor que la utilizada por los sistemas anteriores.

A medida que la inflación fue desacelerándose durante los últimos meses, también se redujeron los porcentajes de aumento de las prestaciones previsionales, ya que ambos indicadores están directamente vinculados.

Calendario de pagos para jubilados en julio

Mientras se aguardan las liquidaciones de agosto, ANSES continúa con el cronograma correspondiente al mes de julio.

Jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima

Miércoles 8 de julio: documentos terminados en 0 y 1.

documentos terminados en 0 y 1. Lunes 13 de julio: documentos terminados en 2.

documentos terminados en 2. Martes 14 de julio: documentos terminados en 3.

documentos terminados en 3. Miércoles 15 de julio: documentos terminados en 4.

documentos terminados en 4. Jueves 16 de julio: documentos terminados en 5.

documentos terminados en 5. Viernes 17 de julio: documentos terminados en 6.

documentos terminados en 6. Lunes 20 de julio: documentos terminados en 7.

documentos terminados en 7. Martes 21 de julio: documentos terminados en 8.

documentos terminados en 8. Miércoles 22 de julio: documentos terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Jueves 23 de julio: documentos terminados en 0 y 1.

documentos terminados en 0 y 1. Viernes 24 de julio: documentos terminados en 2 y 3.

documentos terminados en 2 y 3. Lunes 27 de julio: documentos terminados en 4 y 5.

documentos terminados en 4 y 5. Martes 28 de julio: documentos terminados en 6 y 7.

documentos terminados en 6 y 7. Miércoles 29 de julio: documentos terminados en 8 y 9.

Qué deben saber los beneficiarios

El aumento del 1,9% se aplicará de manera automática, por lo que los jubilados y pensionados no deberán realizar ninguna gestión para cobrar los nuevos haberes.

La única definición pendiente es la continuidad del bono extraordinario de $70.000, cuya implementación dependerá de un nuevo decreto del Gobierno nacional. Si finalmente se confirma, el refuerzo se depositará junto con la prestación mensual, como ocurrió en los últimos meses.

Con el dato de inflación de junio ya oficializado, ANSES tiene definido el incremento que regirá desde agosto, lo que permitirá que millones de jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones previsionales reciban un nuevo ajuste en sus ingresos conforme al mecanismo de movilidad vigente.