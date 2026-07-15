En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Previsional

ANSES confirmó el aumento para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en agosto de 2026

El Gobierno aplicará una suba del 1,9% en los haberes previsionales luego del último dato de inflación. También se actualizan la PUAM, las pensiones y la AUH.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES confirmó el aumento para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en agosto de 2026

ANSES confirmó el aumento para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en agosto de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de junio de 2026 fue del 1,9%, porcentaje que definirá el aumento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en agosto a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Leé también AUMENTO confirmado: la AUH de ANSES sube en agosto
Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo más la Tarjeta Alimentar

La actualización se realiza de acuerdo con el Decreto 274/2024, que establece una movilidad mensual basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes. De esta manera, el dato de inflación de junio se traslada de forma directa a los haberes que se cobrarán en agosto.

Cómo quedan las jubilaciones de ANSES en agosto de 2026

Con el incremento del 1,9%, la jubilación mínima pasará a ser de $419.734,71. En caso de que el Gobierno nacional mantenga el bono extraordinario de $70.000, quienes perciben el haber mínimo cobrarán un total de $489.734,71.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $335.787,76, mientras que con el bono alcanzará los $405.787,76.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un haber de $293.815,85, que llegará a $363.815,85 si continúa el refuerzo extraordinario. En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos se ubicará en $419.734,71, o $489.734,71 con bono.

Montos de ANSES para agosto de 2026

  • Jubilación mínima: $419.734,71
  • Jubilación mínima con bono: $489.734,71
  • PUAM: $335.787,76
  • PUAM con bono: $405.787,76
  • Pensiones No Contributivas: $293.815,85
  • PNC con bono: $363.815,85
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $419.734,71
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $489.734,71
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.828,63
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $491.111,51

La inflación de junio fue la más baja en diez meses

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor registró una suba del 1,9% en junio, convirtiéndose en el dato más bajo desde agosto de 2025.

Además, el organismo precisó que la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026 alcanzó el 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

Este resultado también determina el porcentaje de aumento que ANSES aplicará en agosto a todas las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad mensual, consolidando una nueva actualización para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES
Notas relacionadas
PUAM de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento y el bono para agosto
Milei confirmó el aumento para JUBILADOS de ANSES: cuánto cobran en agosto
Aumento confirmado: así queda la AUH de ANSES desde agosto de 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar