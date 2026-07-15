ANSES confirmó el aumento para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en agosto de 2026

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un haber de $293.815,85, que llegará a $363.815,85 si continúa el refuerzo extraordinario. En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos se ubicará en $419.734,71, o $489.734,71 con bono.

Montos de ANSES para agosto de 2026

Jubilación mínima: $419.734,71

$419.734,71 Jubilación mínima con bono: $489.734,71

$489.734,71 PUAM: $335.787,76

$335.787,76 PUAM con bono: $405.787,76

$405.787,76 Pensiones No Contributivas: $293.815,85

$293.815,85 PNC con bono: $363.815,85

$363.815,85 Pensión Madre de 7 Hijos: $419.734,71

$419.734,71 Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $489.734,71

$489.734,71 Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.828,63

$150.828,63 AUH por Hijo con Discapacidad: $491.111,51

La inflación de junio fue la más baja en diez meses

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor registró una suba del 1,9% en junio, convirtiéndose en el dato más bajo desde agosto de 2025.

Además, el organismo precisó que la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026 alcanzó el 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

Este resultado también determina el porcentaje de aumento que ANSES aplicará en agosto a todas las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad mensual, consolidando una nueva actualización para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares.