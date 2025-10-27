En vivo Radio La Red
Libreta AUH 2024: cómo presentarla en ANSES y cobrar hasta $612.401

Paso a paso del trámite, requisitos y montos que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social, incluidos los valores para la Zona 1.

Cómo presentar la Libreta AUH en ANSES y cobrar hasta $612.401 (Foto: archivo).

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad ya pueden presentar la Libreta de ANSES para acceder al 20% retenido durante 2024. Una vez realizado el trámite, el organismo deposita el retroactivo a los 60 días, con un monto que puede alcanzar hasta $612.401 por hijo.

La Libreta es la documentación que certifica que el menor cumplió con los controles médicos, el esquema de vacunación y la asistencia escolar. Para que ANSES la tome como válida, debe estar firmada por el centro de salud y la institución educativa correspondiente.

Cuánto se cobra por la Libreta AUH con discapacidad

El pago máximo de $612.401 corresponde a quienes cobraron la AUH con discapacidad durante los 12 meses comprendidos entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

En el caso de las familias que residen en Zona 1, el total asciende a $796.122,60. Según la Resolución 318/2025, esta zona incluye:

  • La Pampa

  • Chubut

  • Neuquén

  • Río Negro

  • Santa Cruz

  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

  • Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires)

Quienes cobraron la asignación durante menos meses reciben un proporcional. Los valores retenidos por período son:

Marzo 2024

  • $34.226,20
  • $44.494,20

Abril 2024

  • $34.226,20
  • $44.494,20

Mayo 2024

  • $34.226,20
  • $44.494,20

Junio 2024

  • $48.423,40
  • $62.950,60

Julio 2024

  • $50.447,60
  • $65.582,00

Agosto 2024

  • $52.758,20
  • $68.585,80

Septiembre 2024

  • $54.884,40
  • $71.349,80

Octubre 2024

  • $57.173,20
  • $74.325,20

Noviembre 2024

  • $59.157,20
  • $76.904,40

Diciembre 2024

  • $60.748,60
  • $78.973,20

Enero 2025

  • $62.224,20
  • $80.892,80
AUH_ANSES

Cómo y hasta cuándo presentar la Libreta AUH

Hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 y se puede presentar de tres formas:

  • Sin turno, en una oficina de ANSES
  • En los operativos móviles del organismo
  • Online, desde Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social

Quienes no presenten la Libreta pierden definitivamente el 20% retenido, aunque seguirán cobrando el 80% mensualde la AUH.

