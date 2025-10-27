Libreta AUH 2024: cómo presentarla en ANSES y cobrar hasta $612.401

La Pampa

Chubut

Neuquén

Río Negro

Santa Cruz

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires)

Quienes cobraron la asignación durante menos meses reciben un proporcional. Los valores retenidos por período son:

Marzo 2024

$34.226,20

$44.494,20

Abril 2024

$34.226,20

$44.494,20

Mayo 2024

$34.226,20

$44.494,20

Junio 2024

$48.423,40

$62.950,60

Julio 2024

$50.447,60

$65.582,00

Agosto 2024

$52.758,20

$68.585,80

Septiembre 2024

$54.884,40

$71.349,80

Octubre 2024

$57.173,20

$74.325,20

Noviembre 2024

$59.157,20

$76.904,40

Diciembre 2024

$60.748,60

$78.973,20

Enero 2025

$62.224,20

$80.892,80

Cómo y hasta cuándo presentar la Libreta AUH

Hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 y se puede presentar de tres formas:

Sin turno , en una oficina de ANSES

, en una oficina de ANSES En los operativos móviles del organismo

del organismo Online, desde Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social

Quienes no presenten la Libreta pierden definitivamente el 20% retenido, aunque seguirán cobrando el 80% mensualde la AUH.