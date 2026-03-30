Los CRÉDITOS para beneficiarios de ANSES y un proyecto que cambiaría la forma de CANCELAR DEUDA

Jubilados y pensionados del sistema previsional con ingresos de hasta seis haberes mínimos.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) , incluyendo invalidez y madres de siete hijos.

Monotributistas de las categorías A, B, C y D.

Personal de casas particulares debidamente registrado.

El monto máximo de $1.500.000 no sería una cifra fija, sino que contaría con una actualización automática basada en la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil para preservar su valor real.

¿Cuáles son las tasas de los créditos para quienes cobran en ANSES?

El costo financiero es uno de los pilares del proyecto actual. La normativa en discusión propone que la tasa de interés se calcule sobre la base de la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), sumando un diferencial de diez puntos porcentuales. Este esquema posicionaría a los créditos muy por debajo de los préstamos personales ofrecidos por bancos privados o las tasas de refinanciación de las tarjetas de crédito.

El objetivo de esta tasa preferencial es desincentivar el uso de prestamistas informales. Al ofrecer un canal oficial con condiciones más accesibles, se busca que los sectores de menores ingresos puedan regularizar su situación financiera sin comprometer su capacidad de consumo básica.

¿Cuándo se cobran las PNC y jubilaciones en abril de 2026?

En paralelo al debate por los préstamos, ANSES oficializó el calendario de pagos para el mes de abril de 2026, el cual incluye un incremento del 2,9% basado en la inflación de febrero. Las fechas de cobro para las PNC se distribuyen de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Los montos actualizados sitúan a la PNC por Invalidez en $304.255, mientras que la PNC para Madres de Siete Hijos y la jubilación mínima ascienden a $380.319.

¿Los créditos de ANSES están vigentes hoy?

Actualmente, no es posible solicitar estos préstamos. La Administración Nacional de la Seguridad Social no tiene abierta la inscripción ni el otorgamiento de nuevas líneas de financiamiento de este tipo. El proyecto de ley debe completar su recorrido por las cámaras de Diputados y Senadores antes de ser promulgado.

Se estima que, de obtener el respaldo político necesario, la puesta en marcha de los créditos para beneficiarios que cobran en ANSES se concretaría recién a partir de julio de 2026. Se recomienda a los interesados evitar brindar datos personales en sitios no oficiales que prometan la gestión de estos fondos, ya que por el momento se trata de una iniciativa en etapa de debate parlamentario.