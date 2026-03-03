ANSES confirmó aumento para AUH: quiénes cobran $130.000 en marzo
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo valor de la asignación tras aplicar la fórmula de movilidad. Cuánto se cobra en mano, qué pasa con el 20% retenido y cómo impactan la Tarjeta Alimentar y otros complementos.
Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán un nuevo aumento en marzo de 2026. La medida fue confirmada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que oficializó el monto actualizado a través de la Resolución 55/2026.
Con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente -que ajusta las prestaciones según la inflación- el monto bruto por cada hijo se ubicará en $132.814. Sin embargo, no todo ese dinero se cobra de manera directa: el organismo retiene un 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.
A continuación, el detalle completo de quiénes pueden acceder, cuánto se cobra realmente en mano y qué extras pueden incrementar el ingreso mensual.
Quiénes acceden a la AUH de ANSES
La AUH está destinada a:
Madres, padres o titulares con hijos de hasta 18 años.
Personas desempleadas.
Trabajadores informales.
Personal de casas particulares.
Monotributistas sociales.
En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que se cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y se cumpla con los controles sanitarios correspondientes.
Uno de los puntos centrales es la acreditación anual de controles de salud y escolaridad, que se realiza mediante la Libreta AUH. Sin esa presentación, el 20% retenido no se paga.
No existe un tope de ingresos tradicional como en otras asignaciones, pero el grupo familiar debe encuadrar dentro de las condiciones socioeconómicas establecidas por ANSES.
Monto de la AUH en marzo 2026
Desde marzo, el esquema queda de la siguiente manera:
AUH por hijo menor de 18 años
Monto bruto: $132.814
80% que se cobra mensualmente: $106.251,20
20% retenido: $26.562,80
Ese 20% acumulado se paga una vez que se presenta la Libreta AUH con los controles sanitarios y educativos completos.
AUH por hijo con discapacidad
Monto bruto: $432.461
80% mensual: $345.968,80
20% retenido: $86.492,20
En este caso, tampoco hay límite de edad, pero sí se exige la documentación médica y el certificado vigente.
Extras que pueden aumentar el ingreso mensual
Además del monto base, muchas familias cobran beneficios adicionales que se depositan de manera automática junto con la AUH.
Tarjeta Alimentar
El refuerzo de la Tarjeta Alimentar se acredita sin necesidad de inscripción previa para quienes ya cobran AUH y cumplen con los requisitos.
Los valores actuales son:
$52.250 por un hijo
$81.936 por dos hijos
$108.062 por tres o más hijos
Este monto está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se deposita en la misma cuenta donde se cobra la asignación.
Complemento Leche – Plan 1000 Días
Dentro del llamado Plan de los 1000 Días, se otorga un complemento mensual a titulares con hijos menores de 3 años o embarazadas que cobran Asignación por Embarazo.
Se trata de un monto adicional que también se acredita automáticamente si se cumplen las condiciones.
En marzo suele pagarse además la Ayuda Escolar Anual, siempre que se haya acreditado la escolaridad correspondiente. Este beneficio se paga una vez al año y puede representar un ingreso extra importante para las familias con hijos en edad escolar.
Cuánto puede cobrar una familia en total
El monto final depende de la cantidad de hijos y de los extras que correspondan.
Por ejemplo:
Una familia con un hijo podría cobrar:
$106.251,20 (AUH mensual)
$52.250 (Tarjeta Alimentar)
Total aproximado: $158.501,20, sin contar complementos adicionales.
Con dos hijos:
$212.502,40 (AUH mensual)
$81.936 (Alimentar)
Total aproximado: $294.438,40
Estos valores pueden variar si se suman complementos o si se trata de hijos con discapacidad.