ANSES confirmó aumento para AUH: quiénes cobran $130.000 en marzo

Madres, padres o titulares con hijos de hasta 18 años.

Personas desempleadas.

Trabajadores informales.

Personal de casas particulares.

Monotributistas sociales.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que se cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y se cumpla con los controles sanitarios correspondientes.

Uno de los puntos centrales es la acreditación anual de controles de salud y escolaridad, que se realiza mediante la Libreta AUH. Sin esa presentación, el 20% retenido no se paga.

No existe un tope de ingresos tradicional como en otras asignaciones, pero el grupo familiar debe encuadrar dentro de las condiciones socioeconómicas establecidas por ANSES.

Monto de la AUH en marzo 2026

Desde marzo, el esquema queda de la siguiente manera:

AUH por hijo menor de 18 años

Monto bruto: $132.814

80% que se cobra mensualmente: $106.251,20

20% retenido: $26.562,80

Ese 20% acumulado se paga una vez que se presenta la Libreta AUH con los controles sanitarios y educativos completos.

AUH por hijo con discapacidad

Monto bruto: $432.461

80% mensual: $345.968,80

20% retenido: $86.492,20

En este caso, tampoco hay límite de edad, pero sí se exige la documentación médica y el certificado vigente.

Extras que pueden aumentar el ingreso mensual

Además del monto base, muchas familias cobran beneficios adicionales que se depositan de manera automática junto con la AUH.

Tarjeta Alimentar

El refuerzo de la Tarjeta Alimentar se acredita sin necesidad de inscripción previa para quienes ya cobran AUH y cumplen con los requisitos.

Los valores actuales son:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres o más hijos

Este monto está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se deposita en la misma cuenta donde se cobra la asignación.

Complemento Leche – Plan 1000 Días

Dentro del llamado Plan de los 1000 Días, se otorga un complemento mensual a titulares con hijos menores de 3 años o embarazadas que cobran Asignación por Embarazo.

Se trata de un monto adicional que también se acredita automáticamente si se cumplen las condiciones.

En marzo suele pagarse además la Ayuda Escolar Anual, siempre que se haya acreditado la escolaridad correspondiente. Este beneficio se paga una vez al año y puede representar un ingreso extra importante para las familias con hijos en edad escolar.

Cuánto puede cobrar una familia en total

El monto final depende de la cantidad de hijos y de los extras que correspondan.

Por ejemplo:

Una familia con un hijo podría cobrar: $106.251,20 (AUH mensual) $52.250 (Tarjeta Alimentar) Total aproximado: $158.501,20 , sin contar complementos adicionales.

Con dos hijos: $212.502,40 (AUH mensual) $81.936 (Alimentar) Total aproximado: $294.438,40



Estos valores pueden variar si se suman complementos o si se trata de hijos con discapacidad.