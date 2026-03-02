La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los montos de la AUH y de las asignaciones familiares que se pagan en marzo 2026. La suba responde al esquema de movilidad mensual vigente.
AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra en marzo 2026 con el aumento
El incremento se calculó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. La actualización impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo como en las prestaciones del sistema SUAF.
Con el nuevo cuadro de valores, cambian los importes que se acreditan este mes según el tipo de prestación y la situación laboral del titular.
El monto bruto de la AUH asciende a $132.813.
Cada mes se deposita el 80% del total, mientras que el 20% retenido se liquida una vez presentada la Libreta con los controles de salud y escolaridad.
En el caso de la AUH por discapacidad, el valor es de $432.461 y se paga sin retención mensual, por lo que el importe se acredita completo.
El aumento también alcanza a las prestaciones del sistema para trabajadores registrados y otros grupos alcanzados. Los valores vigentes desde marzo son:
Asignación Familiar por Hijo: $66.413
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239
Asignación por Embarazo: $132.814
Ayuda Escolar Anual: $85.000
Asignación por Nacimiento: $77.414
Asignación por Adopción: $462.845
El porcentaje de actualización aplicado este mes es del 2,88%.
Según la Administración Nacional de la Seguridad Social, acceden a estas prestaciones trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de prestación por desempleo, jubilados y pensionados, según corresponda en cada régimen.
En el caso de la AUH, está dirigida a personas desocupadas, trabajadores informales o con ingresos por debajo del salario mínimo. Es obligatorio tener los datos del grupo familiar actualizados y cumplir con los requisitos establecidos por el organismo.