AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra en marzo 2026 con el aumento

Cada mes se deposita el 80% del total, mientras que el 20% retenido se liquida una vez presentada la Libreta con los controles de salud y escolaridad.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor es de $432.461 y se paga sin retención mensual, por lo que el importe se acredita completo.

Montos actualizados de las asignaciones familiares

El aumento también alcanza a las prestaciones del sistema para trabajadores registrados y otros grupos alcanzados. Los valores vigentes desde marzo son:

Asignación Familiar por Hijo : $66.413

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad : $216.239

Asignación por Embarazo : $132.814

Ayuda Escolar Anual : $85.000

Asignación por Nacimiento : $77.414

Asignación por Adopción: $462.845

El porcentaje de actualización aplicado este mes es del 2,88%.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares

Según la Administración Nacional de la Seguridad Social, acceden a estas prestaciones trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de prestación por desempleo, jubilados y pensionados, según corresponda en cada régimen.

En el caso de la AUH, está dirigida a personas desocupadas, trabajadores informales o con ingresos por debajo del salario mínimo. Es obligatorio tener los datos del grupo familiar actualizados y cumplir con los requisitos establecidos por el organismo.