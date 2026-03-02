En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Asignaciones Familiares
INFORMACIÓN CLAVE

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra en marzo 2026 con el aumento

La AUH y las asignaciones familiares se actualizan en marzo 2026 por movilidad. Los nuevos montos definidos por el organismo previsional y cómo queda cada prestación.

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra en marzo 2026 con el aumento

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra en marzo 2026 con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los montos de la AUH y de las asignaciones familiares que se pagan en marzo 2026. La suba responde al esquema de movilidad mensual vigente.

Leé también AUH por discapacidad: el monto actualizado que rige en marzo 2026
AUH por discapacidad: el monto actualizado que rige en marzo 2026

El incremento se calculó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. La actualización impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo como en las prestaciones del sistema SUAF.

Con el nuevo cuadro de valores, cambian los importes que se acreditan este mes según el tipo de prestación y la situación laboral del titular.

Cuánto se cobra por AUH en marzo 2026

ANSES CALENDARIO.jpg
AUH y asignaciones familiares: cu&aacute;nto se cobra en marzo 2026 con el aumento

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra en marzo 2026 con el aumento

El monto bruto de la AUH asciende a $132.813.

Cada mes se deposita el 80% del total, mientras que el 20% retenido se liquida una vez presentada la Libreta con los controles de salud y escolaridad.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor es de $432.461 y se paga sin retención mensual, por lo que el importe se acredita completo.

Montos actualizados de las asignaciones familiares

El aumento también alcanza a las prestaciones del sistema para trabajadores registrados y otros grupos alcanzados. Los valores vigentes desde marzo son:

  • Asignación Familiar por Hijo: $66.413

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239

  • Asignación por Embarazo: $132.814

  • Ayuda Escolar Anual: $85.000

  • Asignación por Nacimiento: $77.414

  • Asignación por Adopción: $462.845

El porcentaje de actualización aplicado este mes es del 2,88%.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares

Según la Administración Nacional de la Seguridad Social, acceden a estas prestaciones trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de prestación por desempleo, jubilados y pensionados, según corresponda en cada régimen.

En el caso de la AUH, está dirigida a personas desocupadas, trabajadores informales o con ingresos por debajo del salario mínimo. Es obligatorio tener los datos del grupo familiar actualizados y cumplir con los requisitos establecidos por el organismo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH Asignaciones Familiares marzo
Notas relacionadas
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo tras los anuncios de Milei
De cuánto es la AUH por discapacidad en marzo 2026
Libreta AUH 2026: hasta qué fecha se puede presentar y cuánto paga ANSES

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar