La Administración Nacional de la Seguridad Social ya confirmó cuánto cobrarán en marzo de 2026 los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), luego de aplicarse un nuevo incremento por movilidad.
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un incremento del 2,88% para las Pensiones No Contributivas y ratificó el pago de un bono extraordinario. Cuánto se cobra en total según cada tipo de pensión y cuándo se acredita el dinero según el DNI.
ANSES confirmó aumento y bono para PNC: así quedan los haberes en marzo 2026
El aumento será del 2,88%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero y conforme a la fórmula vigente establecida por el Decreto 274/24. La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Además, un grupo de titulares recibirá el bono extraordinario de $70.000, que se pagará junto con el haber mensual y en la misma fecha del calendario habitual.
Con el incremento del 2,88%, los montos quedan de la siguiente manera:
Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez
Haber con aumento: $260.705,03
Bono extraordinario: $70.000
Total a cobrar: $330.705,03
Pensiones No Contributivas para Madres de 7 Hijos o más
Haber con aumento: $369.600,88
Bono extraordinario: $70.000
Total a cobrar: $439.600,88
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Haber con aumento: $295.680,70
Bono extraordinario: $70.000
Total a cobrar: $365.680,70
En paralelo, la jubilación mínima se actualiza a $369.600,88 y, con el bono de $70.000, el total asciende a $439.600,88.
Por su parte, la jubilación máxima se eleva a aproximadamente $2.487.063,95, sin refuerzo adicional.
ANSES informó el cronograma de pagos para Pensiones No Contributivas según terminación de DNI:
DNI terminados en 0 y 1: desde el lunes 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: desde el martes 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: desde el miércoles 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: desde el jueves 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: desde el viernes 13 de marzo
Además, el lunes 9 de marzo también se abonarán las asignaciones familiares del SUAF para titulares de Pensiones No Contributivas por discapacidad.