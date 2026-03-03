En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Pensiones no contributivas
Previsional

ANSES confirmó aumento y bono para PNC: así quedan los haberes en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un incremento del 2,88% para las Pensiones No Contributivas y ratificó el pago de un bono extraordinario. Cuánto se cobra en total según cada tipo de pensión y cuándo se acredita el dinero según el DNI.

El refuerzo que activa ANSES para la Ayuda Escolar Anual 2026 (Foto: archivo).

El aumento será del 2,88%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero y conforme a la fórmula vigente establecida por el Decreto 274/24. La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Además, un grupo de titulares recibirá el bono extraordinario de $70.000, que se pagará junto con el haber mensual y en la misma fecha del calendario habitual.

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas en marzo 2026

Con el incremento del 2,88%, los montos quedan de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez

  • Haber con aumento: $260.705,03

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar: $330.705,03

Pensiones No Contributivas para Madres de 7 Hijos o más

  • Haber con aumento: $369.600,88

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar: $439.600,88

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Haber con aumento: $295.680,70

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar: $365.680,70

ANSES_pago
ANSES confirmó un pago único en febrero que permite cobrar hasta $219.794

ANSES confirmó un pago único en febrero que permite cobrar hasta $219.794

Jubilaciones ANSES en marzo

En paralelo, la jubilación mínima se actualiza a $369.600,88 y, con el bono de $70.000, el total asciende a $439.600,88.

Por su parte, la jubilación máxima se eleva a aproximadamente $2.487.063,95, sin refuerzo adicional.

Calendario de pago PNC marzo 2026

ANSES informó el cronograma de pagos para Pensiones No Contributivas según terminación de DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: desde el lunes 9 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: desde el martes 10 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: desde el miércoles 11 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: desde el jueves 12 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: desde el viernes 13 de marzo

Además, el lunes 9 de marzo también se abonarán las asignaciones familiares del SUAF para titulares de Pensiones No Contributivas por discapacidad.

Se habló de
ANSES Pensiones no contributivas marzo
