ANSES confirmó aumento y bono para PNC: así quedan los haberes en marzo 2026

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez

Haber con aumento: $260.705,03

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $330.705,03

Pensiones No Contributivas para Madres de 7 Hijos o más

Haber con aumento: $369.600,88

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $439.600,88

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber con aumento: $295.680,70

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $365.680,70

ANSES_pago ANSES confirmó un pago único en febrero que permite cobrar hasta $219.794

Jubilaciones ANSES en marzo

En paralelo, la jubilación mínima se actualiza a $369.600,88 y, con el bono de $70.000, el total asciende a $439.600,88.

Por su parte, la jubilación máxima se eleva a aproximadamente $2.487.063,95, sin refuerzo adicional.

Calendario de pago PNC marzo 2026

ANSES informó el cronograma de pagos para Pensiones No Contributivas según terminación de DNI:

DNI terminados en 0 y 1: desde el lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: desde el martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: desde el miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: desde el jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: desde el viernes 13 de marzo

Además, el lunes 9 de marzo también se abonarán las asignaciones familiares del SUAF para titulares de Pensiones No Contributivas por discapacidad.