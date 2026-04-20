ANSES aumenta la Asignación por Embarazo: el cálculo final que define cuánto cobrás en mayo

Sin embargo, como ocurre también con la Asignación Universal por Hijo (AUH), el organismo previsional retiene el 20% del haber mensual, que se paga de forma acumulada una vez finalizado el embarazo, siempre que se acrediten los controles sanitarios correspondientes.

En la práctica, esto implica que:

Monto total: $141.286

$141.286 Pago mensual (80%): $113.028,80

$113.028,80 Monto retenido (20%): $28.257,20

Este sistema tiene como objetivo garantizar el seguimiento médico durante la gestación.

AUH ANSES AUMENTO ABRIL 2026 AUH de ANSES en abril confirma un haber neto de $109.332

Zona 1: cuánto cobran con el diferencial por región

Para quienes residen en la denominada Zona 1, los valores son más altos debido al costo de vida diferencial en determinadas regiones del país.

En estos casos, el monto total asciende a $183.672, con un pago efectivo mensual de $146.937,60 y una retención de $36.734,40.

Esta zona incluye provincias como La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Un cambio clave: controles de salud sin trámites

A partir de la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano, se implementó un sistema de cruce automático de datos entre ANSES y el sistema de salud.

Esto permite verificar los controles médicos de manera digital, lo que facilita el proceso para cobrar el monto retenido. En muchos casos, ya no será necesario realizar trámites adicionales, lo que simplifica el acceso al beneficio completo.

Complementos extras: el ingreso que pocos calculan

Más allá del aumento en el haber principal, uno de los puntos más importantes es la suma de complementos adicionales, que pueden elevar considerablemente el ingreso mensual.

Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que en mayo se actualizará a $53.290. Este beneficio está destinado a garantizar una mejor nutrición durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé.

A esto se suma la Tarjeta Alimentar, que se mantiene vigente con un monto de $52.250. Este refuerzo continúa siendo clave para la compra de alimentos y forma parte del esquema de asistencia alimentaria del Estado.

Cuánto se cobra en total con todos los extras en mayo

Cuando se suman todos los componentes, el ingreso mensual puede ser mucho más alto de lo que muchas beneficiarias imaginan.

En mayo de 2026, una persona que cobra la Asignación por Embarazo percibirá:

$113.028,80 correspondientes al 80% del haber

correspondientes al 80% del haber $53.290 del Complemento Leche

del Complemento Leche $52.250 de la Tarjeta Alimentar

De esta manera, el total mensual asciende a $218.568,80, sin contar el 20% retenido que se cobra posteriormente.

Este número final refleja la importancia de considerar todos los beneficios en conjunto y no solo el monto base de la asignación.