ANSES aumenta la Asignación por Embarazo: el cálculo final que define cuánto cobrás en mayo
La suma de beneficios convierte a la Asignación por Embarazo en uno de los ingresos más altos del sistema. Los detalles.anses a
ANSES aumenta la Asignación por Embarazo: el cálculo final que define cuánto cobrás en mayo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en mayo de 2026 una nueva actualización en la Asignación por Embarazo (AUE), en línea con el esquema de movilidad mensual atado a la inflación. Este ajuste impacta directamente en el ingreso de las beneficiarias, pero no llega solo: se combina con una serie de complementos extras que elevan de forma significativa el monto total a cobrar.
En un contexto económico complejo, este beneficio se consolida como una herramienta clave para acompañar a las personas gestantes, no solo a través del haber principal, sino también mediante refuerzos como el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar, que permiten mejorar el ingreso mensual durante el embarazo.
Aumento de la Asignación por Embarazo: cuánto sube en mayo
De acuerdo con la actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, ANSES aplicará en mayo un incremento del 3,38%, en línea con lo establecido por el Decreto 274/2024.
Con este ajuste, el monto total de la Asignación por Embarazo pasará de $136.666 a $141.286.
Sin embargo, como ocurre también con la Asignación Universal por Hijo (AUH), el organismo previsional retiene el 20% del haber mensual, que se paga de forma acumulada una vez finalizado el embarazo, siempre que se acrediten los controles sanitarios correspondientes.
En la práctica, esto implica que:
Monto total: $141.286
Pago mensual (80%): $113.028,80
Monto retenido (20%): $28.257,20
Este sistema tiene como objetivo garantizar el seguimiento médico durante la gestación.
Zona 1: cuánto cobran con el diferencial por región
Para quienes residen en la denominada Zona 1, los valores son más altos debido al costo de vida diferencial en determinadas regiones del país.
En estos casos, el monto total asciende a $183.672, con un pago efectivo mensual de $146.937,60 y una retención de $36.734,40.
Esta zona incluye provincias como La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.
Un cambio clave: controles de salud sin trámites
A partir de la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano, se implementó un sistema de cruce automático de datos entre ANSES y el sistema de salud.
Esto permite verificar los controles médicos de manera digital, lo que facilita el proceso para cobrar el monto retenido. En muchos casos, ya no será necesario realizar trámites adicionales, lo que simplifica el acceso al beneficio completo.
Complementos extras: el ingreso que pocos calculan
Más allá del aumento en el haber principal, uno de los puntos más importantes es la suma de complementos adicionales, que pueden elevar considerablemente el ingreso mensual.
Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que en mayo se actualizará a $53.290. Este beneficio está destinado a garantizar una mejor nutrición durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé.
A esto se suma la Tarjeta Alimentar, que se mantiene vigente con un monto de $52.250. Este refuerzo continúa siendo clave para la compra de alimentos y forma parte del esquema de asistencia alimentaria del Estado.
Cuánto se cobra en total con todos los extras en mayo
Cuando se suman todos los componentes, el ingreso mensual puede ser mucho más alto de lo que muchas beneficiarias imaginan.
En mayo de 2026, una persona que cobra la Asignación por Embarazo percibirá:
$113.028,80 correspondientes al 80% del haber
$53.290 del Complemento Leche
$52.250 de la Tarjeta Alimentar
De esta manera, el total mensual asciende a $218.568,80, sin contar el 20% retenido que se cobra posteriormente.
Este número final refleja la importancia de considerar todos los beneficios en conjunto y no solo el monto base de la asignación.