Milei cambió las asignaciones familiares: sin excepciones

Los nuevos límites de ingresos: quiénes quedan dentro y quiénes fuera

El organismo previsional confirmó que, para acceder al SUAF en diciembre, los hogares deberán respetar los límites establecidos por la normativa vigente.

Entre los cambios más relevantes se destacan:

Si un grupo familiar percibe un salario bruto total igual o superior a $2.511.024 , queda automáticamente excluido del cobro de asignaciones familiares.

El tope máximo de ingresos del grupo familiar se eleva a $5.022.048, cifra que marca el umbral general que no puede superarse para formar parte del SUAF.

Este tipo de ajustes no solo determinan quiénes pueden cobrar el beneficio, sino también qué montos corresponden a cada hogar según su nivel de ingresos. Es un sistema progresivo que busca mantener un equilibrio entre la asistencia económica y la capacidad contributiva de cada familia.

Funcionarios del organismo remarcan que estas correcciones mensuales son imprescindibles para sostener un sistema transparente, dinámico y adaptable a la coyuntura económica. Asimismo, explican que la actualización automática según la inflación mensual permite mantener un margen de equilibrio entre los beneficiarios y los recursos presupuestarios disponibles.

Montos actualizados: cuánto se cobrará en diciembre por cada asignación

Con el ajuste del 2,34%, se confirmaron los valores que percibirán las familias en el próximo calendario de pagos. El esquema se mantiene segmentado según los Ingresos del Grupo Familiar (IGF), lo que determina que quienes menos cobran reciban los montos más elevados.

Los nuevos valores serán los siguientes:

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $948.361: $61.252

IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

IGF entre $1.605.800 y $5.022.048: $12.892

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $948.361: $199.434

IGF entre $948.361 y $1.390.864: $141.086

IGF superior a $1.390.864: $89.043

Se trata de una de las prestaciones que más incrementos registra año a año, dado que apunta a un sector particularmente vulnerable y que requiere mayor acompañamiento estatal.

Prenatal

IGF hasta $948.361: $61.252

IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

IGF entre $1.605.800 y $5.022.048: $12.892

Estas asignaciones, destinadas a mujeres trabajadoras en relación de dependencia o monotributistas que acrediten embarazo, representan un apoyo durante los meses previos al nacimiento.

Matrimonio

IGF hasta $5.022.048: $106.904

Esta prestación corresponde a un pago único que busca acompañar económicamente a las parejas que formalizan su vínculo.

Maternidad

Sin tope de ingresos.

El monto, en este caso, se determina en función de la remuneración bruta de la trabajadora, por lo que varía ampliamente entre beneficiarias.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $71.396

Adopción: $426.877

Matrimonio: $106.904

Estos beneficios, aunque no mensuales, suelen ser de gran importancia para muchas familias que enfrentan gastos extraordinarios en estas etapas.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares: un sistema amplio y diversificado

Una parte fundamental del sistema SUAF es la diversidad de perfiles que pueden acceder a él. ANSES recordó que los beneficiarios pueden pertenecer a distintos sectores laborales o estar amparados bajo regímenes especiales, lo que permite que el sistema llegue a una gran proporción de la población.

Pueden cobrar asignaciones familiares:

Trabajadores en relación de dependencia , uno de los grupos más numerosos dentro del sistema.

Quienes cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) .

Monotributistas , incluyendo categorías bajas y medias que suelen depender especialmente del SUAF para complementar ingresos.

Trabajadores de temporada , que suelen atravesar períodos sin ingresos estables.

Trabajadoras rurales , alcanzadas por regímenes laborales propios.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo .

Personas que perciben la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra , un sector protegido por beneficios especiales.

Quienes reciban una Pensión No Contributiva por Invalidez o una asignación por trasplante .

Jubilados y pensionados bajo el régimen contributivo.

Este abanico amplio demuestra que las asignaciones familiares son una herramienta transversal que alcanza a sectores formales, autónomos, inactivos e incluso a quienes atraviesan situaciones delicadas de salud o pérdida de empleo.

Un fin de año con ajustes y expectativas

El anuncio de ANSES llega en un momento clave: la transición hacia diciembre, uno de los meses más esperados debido al cobro del medio aguinaldo y a la llegada de programas complementarios como bonos extraordinarios o refuerzos de ingresos.

Las familias que dependen del SUAF están acostumbradas a revisar mensualmente los montos y topes. Sin embargo, en esta ocasión las expectativas han sido particularmente altas debido a la necesidad de estabilidad en un contexto económico exigente.

Muchos beneficiarios celebran que el sistema mantenga su actualización automática, aunque expresan preocupación por la pérdida de poder adquisitivo frente a aumentos que no siempre acompañan el ritmo de la inflación anual. No obstante, en el corto plazo, la certidumbre sobre los nuevos valores permite planificar gastos de fin de año, un aspecto crucial para miles de hogares.

Las autoridades, por su parte, insisten en que las asignaciones familiares seguirán ajustándose mes a mes y que el objetivo es sostener de manera equilibrada tanto la asistencia económica como la sustentabilidad presupuestaria del sistema previsional.