En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
PREVISIONALES

Milei cambió las asignaciones familiares: sin excepciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a situarse en el centro de la agenda pública al anunciar una actualización clave sobre los topes de ingresos para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Milei cambió las asignaciones familiares: sin excepciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a situarse en el centro de la agenda pública al anunciar una actualización clave sobre los topes de ingresos para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La medida, que comenzará a regir en diciembre, impactará directamente en millones de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de prestaciones contributivas y no contributivas que dependen mes a mes de este esquema de asistencia pública.

Leé también Milei, AUH y unos $188.000 extras que traen alivio
milei, auh y unos $188.000 extras que traen alivio

La novedad fue oficializada a través de la Resolución 361/2025, donde el organismo detalló que los nuevos parámetros estarán ajustados en función del 2,34% de inflación registrada por el INDEC durante octubre. Este porcentaje, aunque moderado en comparación con meses previos, representa una actualización significativa para familias que dependen de estos ingresos complementarios para el sostenimiento de sus hogares.

En un contexto económico donde cada mínimo ajuste influye en la vida cotidiana, la actualización del SUAF vuelve a poner sobre la mesa el rol estratégico de las asignaciones familiares como mecanismo de acompañamiento social. En especial, ante la proximidad del cierre de año y la demanda creciente por parte de quienes esperan con atención el calendario de pagos de diciembre. Para ellos, cumplir con los nuevos requisitos será indispensable para no quedar excluidos del sistema.

Según informó ANSES, los topes de ingresos—tanto individuales como familiares—se modifican de manera mensual, lo que implica que cada período de pago puede traer cambios decisivos en la elegibilidad de los grupos familiares.

Los nuevos límites de ingresos: quiénes quedan dentro y quiénes fuera

El organismo previsional confirmó que, para acceder al SUAF en diciembre, los hogares deberán respetar los límites establecidos por la normativa vigente.

Entre los cambios más relevantes se destacan:

  • Si un grupo familiar percibe un salario bruto total igual o superior a $2.511.024, queda automáticamente excluido del cobro de asignaciones familiares.

  • El tope máximo de ingresos del grupo familiar se eleva a $5.022.048, cifra que marca el umbral general que no puede superarse para formar parte del SUAF.

Este tipo de ajustes no solo determinan quiénes pueden cobrar el beneficio, sino también qué montos corresponden a cada hogar según su nivel de ingresos. Es un sistema progresivo que busca mantener un equilibrio entre la asistencia económica y la capacidad contributiva de cada familia.

Funcionarios del organismo remarcan que estas correcciones mensuales son imprescindibles para sostener un sistema transparente, dinámico y adaptable a la coyuntura económica. Asimismo, explican que la actualización automática según la inflación mensual permite mantener un margen de equilibrio entre los beneficiarios y los recursos presupuestarios disponibles.

Montos actualizados: cuánto se cobrará en diciembre por cada asignación

Con el ajuste del 2,34%, se confirmaron los valores que percibirán las familias en el próximo calendario de pagos. El esquema se mantiene segmentado según los Ingresos del Grupo Familiar (IGF), lo que determina que quienes menos cobran reciban los montos más elevados.

Los nuevos valores serán los siguientes:

Asignación Familiar por Hijo

  • IGF hasta $948.361: $61.252

  • IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

  • IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

  • IGF entre $1.605.800 y $5.022.048: $12.892

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $948.361: $199.434

  • IGF entre $948.361 y $1.390.864: $141.086

  • IGF superior a $1.390.864: $89.043

Se trata de una de las prestaciones que más incrementos registra año a año, dado que apunta a un sector particularmente vulnerable y que requiere mayor acompañamiento estatal.

Prenatal

  • IGF hasta $948.361: $61.252

  • IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

  • IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

  • IGF entre $1.605.800 y $5.022.048: $12.892

Estas asignaciones, destinadas a mujeres trabajadoras en relación de dependencia o monotributistas que acrediten embarazo, representan un apoyo durante los meses previos al nacimiento.

Matrimonio

  • IGF hasta $5.022.048: $106.904

Esta prestación corresponde a un pago único que busca acompañar económicamente a las parejas que formalizan su vínculo.

Maternidad

Sin tope de ingresos.

El monto, en este caso, se determina en función de la remuneración bruta de la trabajadora, por lo que varía ampliamente entre beneficiarias.

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento: $71.396

  • Adopción: $426.877

  • Matrimonio: $106.904

Estos beneficios, aunque no mensuales, suelen ser de gran importancia para muchas familias que enfrentan gastos extraordinarios en estas etapas.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares: un sistema amplio y diversificado

Una parte fundamental del sistema SUAF es la diversidad de perfiles que pueden acceder a él. ANSES recordó que los beneficiarios pueden pertenecer a distintos sectores laborales o estar amparados bajo regímenes especiales, lo que permite que el sistema llegue a una gran proporción de la población.

Pueden cobrar asignaciones familiares:

  • Trabajadores en relación de dependencia, uno de los grupos más numerosos dentro del sistema.

  • Quienes cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

  • Monotributistas, incluyendo categorías bajas y medias que suelen depender especialmente del SUAF para complementar ingresos.

  • Trabajadores de temporada, que suelen atravesar períodos sin ingresos estables.

  • Trabajadoras rurales, alcanzadas por regímenes laborales propios.

  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

  • Personas que perciben la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra, un sector protegido por beneficios especiales.

  • Quienes reciban una Pensión No Contributiva por Invalidez o una asignación por trasplante.

  • Jubilados y pensionados bajo el régimen contributivo.

Este abanico amplio demuestra que las asignaciones familiares son una herramienta transversal que alcanza a sectores formales, autónomos, inactivos e incluso a quienes atraviesan situaciones delicadas de salud o pérdida de empleo.

Un fin de año con ajustes y expectativas

El anuncio de ANSES llega en un momento clave: la transición hacia diciembre, uno de los meses más esperados debido al cobro del medio aguinaldo y a la llegada de programas complementarios como bonos extraordinarios o refuerzos de ingresos.

Las familias que dependen del SUAF están acostumbradas a revisar mensualmente los montos y topes. Sin embargo, en esta ocasión las expectativas han sido particularmente altas debido a la necesidad de estabilidad en un contexto económico exigente.

Muchos beneficiarios celebran que el sistema mantenga su actualización automática, aunque expresan preocupación por la pérdida de poder adquisitivo frente a aumentos que no siempre acompañan el ritmo de la inflación anual. No obstante, en el corto plazo, la certidumbre sobre los nuevos valores permite planificar gastos de fin de año, un aspecto crucial para miles de hogares.

Las autoridades, por su parte, insisten en que las asignaciones familiares seguirán ajustándose mes a mes y que el objetivo es sostener de manera equilibrada tanto la asistencia económica como la sustentabilidad presupuestaria del sistema previsional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados Javier Milei SUAF
Notas relacionadas
Bono de $550.000 confirmado por ANSES: el grupo que lo cobra por única vez antes de fin de año
Milei decidió si habrá bono de fin de año para jubilados y pensionados
Milei cambió los requisitos para acceder al bono de $ 70.000 en diciembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar