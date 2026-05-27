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Atención, Scaloni: cuál es la fecha límite para presentar la lista de jugadores convocados al Mundial 2026

Mientras la mayoría de los seleccionados ya tienen sus nombres definidos, en Argentina se aguarda por la confirmación oficial de Lionel Scaloni. Las reglas de la FIFA y el calendario del cuerpo técnico.

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Atención, Scaloni: cuál es la fecha límite para presentar la lista de jugadores convocados al Mundial 2026

El tiempo de las especulaciones futbolísticas empieza a transformarse de forma definitiva en certezas de cara a la máxima cita deportiva del planeta. El Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026 inicia el 11 de junio próximo con el partido inaugural de los mexicanos ante Sudáfrica y Corea del Sur enfrentando a Chequia, y los cuerpos técnicos ultiman los detalles para confeccionar sus plantillas definitivas.

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En las semanas previas a la cita mundialista se especula con la lista de convocados de cada selección, con algunas sorpresas y ausencias entre los principales candidatos. Ante la danza de nombres de cada país, crece la expectativa por la ausencia de los 26 elegidos por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, que de momento sólo posee una prelista de 55 y una lista menor de futbolistas que se sumará exclusivamente a la gira previa de entrenamientos.

Cuál es la fecha límite de la FIFA para presentar la lista de 26 jugadores para el Mundial

Las federaciones nacionales deben ajustarse estrictamente a las normativas de inscripción del certamen internacional. Según los lineamientos de la FIFA, los 48 seleccionados deberán presentar sus listas de 26 convocados de entre una preliminar de entre 35 y 55 futbolistas antes del 1 de junio, con límite el 30 de mayo.

La mayoría de los seleccionados ya tienen sus nombres definidos. Argentina aún no tiene los 26 de Scaloni, pero el margen de maniobra legal es mínimo. Pasado el 25 de mayo, jornada en la que se especuló con un anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en consonancia con el festejo patrio, al menos se sabe que durante esta semana se confirmarán los convocados oficiales del campeón del mundo. De acuerdo a trascendidos de allegados directos al predio de Ezeiza, Argentina presentaría los 26 convocados entre el jueves 28 y viernes 29 de mayo.

Qué futbolistas se sumarán a la gira de amistosos de la Selección Argentina

Para afrontar los compromisos previos al inicio del certamen sin arriesgar físicamente al núcleo central de la nómina mundialista, el entrenador de Pujato decidió incluir a varios futbolistas adicionales dentro de la delegación de entrenamientos.

Para estos encuentros ya se conoce una pequeña lista de jugadores que acompañarán a los elegidos para el Mundial: los convocados son Santiago Beltrán y Joaquín Freitas de River, Tomás Aranda de Boca, Simón Escobar de Vélez, Ignacio Ovando de Rosario Central y Nicolás Capaldo del Hamburgo de Alemania. Este grupo de respaldo estará plenamente integrado a la par del plantel profesional para cubrir cualquier tipo de urgencia médica.

Cuándo y contra quién juega la Selección Argentina antes del debut en el Mundial

La preparación en suelo norteamericano incluirá dos estaciones futbolísticas antes de la apertura de la zona de grupos. Estos jugadores estarán disponibles para el 6 de junio en Texas ante Honduras y el 9 de junio en Alabama ante Islandia.

Toda esta puesta a punto servirá de antesala para el estreno de la corona obtenida en Qatar: antes del debut del martes 16 de junio a las 22 horas ante Argelia, Argentina disputará dos amistosos de preparación, buscando llegar con el máximo ritmo de competencia posible al inicio de su camino mundialista.

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