Milei pagará un bono extra a jubilados y pensionados en marzo

Este bono se transformó en una herramienta recurrente del sistema previsional argentino en los últimos años, utilizada por distintos gobiernos para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema jubilatorio.

Según detallaron desde el organismo, el monto máximo del refuerzo será de $70.000, aunque el valor puede variar dependiendo del nivel de ingresos del beneficiario.

En términos prácticos, los jubilados que cobran la mínima recibirán el monto completo, mientras que quienes perciban ingresos ligeramente superiores obtendrán un refuerzo proporcional hasta alcanzar el límite establecido por el programa.

El objetivo central es garantizar que ningún jubilado que se encuentre dentro de ese rango de ingresos quede por debajo de un determinado nivel de ingresos mensuales.

Cómo quedan las jubilaciones tras el aumento de marzo

Junto con el anuncio del bono, ANSES confirmó también la actualización de los haberes jubilatorios correspondiente al tercer mes del año.

El incremento aplicado fue de 2,95%, una cifra calculada a partir del índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con este ajuste, los montos del sistema previsional quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.672,73

Jubilación máxima: $2.487.546,79

Este aumento forma parte del nuevo esquema de movilidad previsional que ajusta los haberes en función de la inflación mensual, un mecanismo que busca mantener el poder de compra de las jubilaciones frente al aumento general de precios.

Sin embargo, especialistas en economía previsional advierten que la actualización mensual muchas veces corre detrás de la inflación acumulada, lo que explica la continuidad de los bonos complementarios como el anunciado para marzo.

Cuánto cobrarán los pensionados en marzo

Además de los jubilados, los distintos tipos de pensiones también recibirán los incrementos correspondientes al ajuste previsional.

Los valores actualizados para marzo son los siguientes:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.738,18

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $258.770,91

Pensión para madres de siete hijos: $369.672,73

Estas prestaciones forman parte de los programas de asistencia social destinados a personas que no lograron completar los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria, o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social.

En muchos casos, los beneficiarios de estas pensiones también reciben el refuerzo extraordinario, dependiendo del monto total que perciban cada mes.

Quiénes recibirán el bono de $70.000

De acuerdo con la información difundida por ANSES, el refuerzo extraordinario se otorgará a los beneficiarios cuyos ingresos se encuentren dentro de un rango específico.

El bono será percibido por:

Jubilados que cobran la jubilación mínima.

Beneficiarios cuyos haberes estén entre $369.672,73 y $439.672,73.

En este último caso, el monto del bono puede ser menor a $70.000, ya que se calcula de manera proporcional para que el ingreso total no supere el límite establecido por el programa.

Este esquema escalonado busca priorizar a quienes tienen menores ingresos dentro del sistema previsional, evitando que el beneficio alcance a jubilaciones más altas.

Desde el organismo explicaron que el refuerzo se acredita automáticamente, por lo que los beneficiarios no deben realizar gestiones adicionales ni presentar documentación.

Calendario de pagos de ANSES para marzo

Junto con el anuncio del bono y el aumento de haberes, ANSES también confirmó el cronograma de pagos correspondiente a marzo, que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

Los beneficiarios que perciben la jubilación mínima comenzarán a cobrar en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Durante esas mismas fechas, los beneficiarios recibirán tanto la jubilación como el bono correspondiente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Jubilados con haberes superiores al mínimo

Para quienes perciben montos mayores a la jubilación mínima, el calendario será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Estos pagos también incluyen el refuerzo proporcional en caso de que corresponda según el nivel de ingresos.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Este grupo incluye pensiones por invalidez, vejez y otros programas sociales administrados por el organismo previsional.

El desafío de sostener el poder adquisitivo

El pago de bonos extraordinarios a jubilados se convirtió en una de las principales herramientas para reforzar los ingresos previsionales en contextos de alta inflación.

En Argentina, una gran proporción de jubilados cobra el haber mínimo, lo que hace que las actualizaciones mensuales muchas veces resulten insuficientes frente al incremento del costo de vida.

Por ese motivo, los refuerzos adicionales como el de $70.000 anunciado para marzo buscan amortiguar el impacto de los aumentos en alimentos, medicamentos y servicios básicos, que afectan especialmente a los adultos mayores.

Analistas del sistema previsional señalan que la sostenibilidad del sistema sigue siendo uno de los grandes desafíos económicos del país, debido al envejecimiento de la población y a la elevada proporción de beneficiarios respecto a los trabajadores activos que realizan aportes.

Aun así, desde el Gobierno remarcaron que la prioridad continúa siendo sostener el poder de compra de los sectores más vulnerables del sistema, motivo por el cual se decidió mantener el esquema de refuerzos para los haberes más bajos.