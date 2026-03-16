Milei y Pettovello aseguraron una importantísima noticia para jubilados

Este dinero se acredita en la misma cuenta bancaria del beneficiario, generalmente dentro de los días posteriores a la compra, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

El esquema está diseñado para que el descuento se active de manera directa en los comercios adheridos, lo que facilita su utilización incluso para personas que no están familiarizadas con herramientas digitales.

Además, el programa se amplió con el tiempo y hoy alcanza a varios grupos de beneficiarios.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Actualmente pueden utilizar los descuentos:

Jubilados y pensionados

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)

Personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC)

Titulares de Asignaciones Familiares

Estudiantes que cobran Progresar

Todos ellos pueden acceder al reintegro del 10% siempre que utilicen la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde reciben su prestación.

Supermercados con descuentos destacados este mes

Durante marzo, varias cadenas de supermercados reforzaron sus promociones para atraer a los consumidores que forman parte del sistema de beneficios sociales.

Esto significa que los descuentos pueden combinarse con otras promociones comerciales, aumentando considerablemente el monto final de ahorro.

Ahorros en Jumbo, Disco y Vea

Entre las cadenas que ofrecen promociones más importantes se encuentran Jumbo, Disco y Vea, que mantienen beneficios especiales para jubilados.

En estos supermercados, además del reintegro del 10% que ofrece ANSES, los días martes se activan descuentos adicionales que pueden llegar al 25% en compras presenciales.

Dependiendo del monto gastado y de la sucursal, el reintegro acumulado puede alcanzar hasta los $25.000 mensuales, convirtiéndose en una de las promociones más utilizadas por los adultos mayores.

Muchos clientes aprovechan este día específico de la semana para realizar compras grandes y concentrar el ahorro en una sola operación.

Carrefour y sus descuentos para mayores

Otra de las cadenas que mantiene beneficios durante todo el mes es Carrefour, que ofrece promociones exclusivas para personas mayores de 60 años.

En este caso, el descuento del 10% se aplica de lunes a viernes, lo que brinda mayor flexibilidad a los beneficiarios que no pueden concentrar sus compras en un solo día.

Uno de los puntos más destacados es que el límite de reintegro se ubica entre los más altos del mercado, lo que permite alcanzar ahorros mensuales cercanos a los $35.000, dependiendo del volumen de compra y del formato de la tienda.

Los beneficios se aplican tanto en hipermercados como en sucursales Market y Express, ampliando las posibilidades de uso.

Descuentos en Día y ChangoMás

Otras cadenas que participan activamente en el programa son Día y ChangoMás, dos supermercados con fuerte presencia en distintos barrios del país.

En el caso de Día, el descuento vinculado al programa ANSES suele aplicarse principalmente los lunes, aunque puede potenciarse durante miércoles y jueves si se utilizan determinadas billeteras virtuales.

Por su parte, ChangoMás ofrece promociones durante diferentes días de la semana, con topes de reintegro que rondan los $15.000 mensuales, dependiendo de la campaña vigente.

Estas opciones se vuelven especialmente útiles para quienes prefieren realizar compras más pequeñas pero frecuentes, en lugar de concentrar el gasto en una sola visita al supermercado.

La estrategia para alcanzar los $35.000 de ahorro

Según analistas del consumo, la diferencia entre ahorrar unos pocos miles de pesos o alcanzar los $35.000 mensuales radica en la estrategia utilizada al pagar.

La recomendación principal es combinar el reintegro del 10% de ANSES con promociones adicionales de bancos o billeteras digitales.

Este método, conocido como “acumulación de beneficios”, permite sumar varios descuentos en una misma compra.

Promociones bancarias disponibles

Entre las promociones que suelen combinarse con el programa se destacan:

Banco Nación

Los usuarios de la aplicación BNA+ o MODO pueden acceder a descuentos adicionales del 5% en algunas cadenas de supermercados, entre ellas Coto, Carrefour y ChangoMás.

Banco Provincia

La billetera digital Cuenta DNI mantiene promociones semanales en supermercados adheridos, con reintegros que pueden alcanzar los $5.000 por semana, especialmente los miércoles y jueves.

Banco Supervielle

Esta entidad ofrece descuentos del 20% en supermercados los martes, además de promociones que llegan hasta el 50% en farmacias en determinados días.

Cuando estas promociones se suman al reintegro del programa ANSES, el ahorro final puede multiplicarse significativamente.

Farmacias: otro rubro clave para los jubilados

Además de los supermercados, las farmacias forman parte de los rubros donde más impacto tiene el programa de descuentos.

Para muchos jubilados, el gasto en medicamentos representa una de las principales erogaciones mensuales, por lo que cualquier rebaja se vuelve especialmente importante.

Las promociones combinadas entre bancos y el programa ANSES permiten obtener descuentos significativos en productos farmacéuticos y artículos de cuidado personal.

En algunos casos, cuando se suman varias promociones, los descuentos pueden superar el 40% o incluso el 50%, dependiendo de la cadena y el medio de pago.

Consejos para no perder el beneficio

Para aprovechar al máximo el programa, especialistas recomiendan tener en cuenta algunos puntos clave.

Usar siempre la tarjeta de débito correcta

El reintegro solo se activa cuando se paga con la tarjeta vinculada a la cuenta donde se cobra la prestación de ANSES.

Consultar los límites de devolución

Cada promoción posee topes de reintegro diarios, semanales o mensuales, por lo que es importante revisarlos antes de realizar compras grandes.

Verificar los comercios adheridos

Aunque miles de negocios participan del programa, no todos los locales de una misma cadena están incluidos, por lo que conviene consultar el listado actualizado.

Cómo encontrar comercios adheridos

ANSES dispone de un buscador online que permite identificar los puntos de venta participantes en todo el país.

Actualmente el programa reúne más de 12.000 comercios registrados, distribuidos en diferentes provincias.

El sistema permite filtrar por:

Provincia

Localidad

Rubro comercial

De esta manera, los beneficiarios pueden ubicar fácilmente supermercados, farmacias y tiendas cercanas a su domicilio.

Entre las provincias con mayor cantidad de locales adheridos se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, aunque el beneficio está disponible en todo el territorio nacional.

Un alivio para millones de beneficiarios

En un contexto de inflación y aumento del costo de vida, los programas de descuentos vinculados a la seguridad social se convirtieron en herramientas clave para millones de hogares argentinos.

Para muchos jubilados, el programa Beneficios ANSES representa una forma concreta de recuperar parte del dinero gastado en productos esenciales, como alimentos y medicamentos.

Si se utilizan correctamente las promociones disponibles, los reintegros acumulados pueden transformarse en un ahorro significativo a lo largo del mes.

En algunos casos, ese ahorro puede equivaler a una parte importante del haber mensual, lo que demuestra la importancia de conocer y aprovechar cada uno de estos beneficios.