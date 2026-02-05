Atención AUH: desde febrero, ANSES activa un nuevo aumento automático que modifica el monto
La ANSES vuelve a actualizar la Asignación Universal por Hijo en febrero con un aumento automático del 2,8%, en línea con la inflación medida por el INDEC. La suba impacta directamente en el ingreso mensual de las familias, mientras la Tarjeta Alimentar sigue congelada.
Atención AUH: desde febrero, ANSES activa un nuevo aumento automático que modifica el monto
La Asignación Universal por Hijo (AUH) vuelve a quedar en el centro de la agenda social durante febrero, con la entrada en vigencia de un nuevo aumento mensual que modifica el monto que perciben millones de familias en todo el país. La actualización se aplica de forma automática y responde al esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación.
Desde la ANSES explican que el ajuste se realiza sin necesidad de trámites adicionales y alcanza a todos los titulares que tengan el beneficio activo y los datos correctamente cargados en el sistema.
Cuánto aumenta la AUH de ANSES en febrero
Durante febrero, la AUH registra un incremento del 2,8%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC para el período de referencia.
Este aumento forma parte del sistema de movilidad mensual que rige desde abril de 2024 y busca evitar que la prestación quede desfasada frente a la suba de precios.
El nuevo monto se acredita junto con el calendario habitual de pagos, sin inscripción previa ni gestiones adicionales.
Por qué la AUH se ajusta todos los meses
El esquema actual establece que la AUH se actualiza mensualmente, tomando como base la inflación registrada dos meses antes. A diferencia de los modelos anteriores, que aplicaban aumentos trimestrales, este sistema permite una actualización más frecuente del ingreso.
Sin embargo, el mecanismo también genera un desfasaje temporal, ya que el impacto total de la inflación no se refleja de manera inmediata en el bolsillo de las familias.
Cómo se acredita el aumento de la AUH
El incremento de febrero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH. El pago se realiza según el cronograma oficial de ANSES, organizado por terminación de DNI.
No es necesario realizar ningún trámite. La única condición es:
Tener la AUH activa
Contar con los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES
Desde el organismo recomiendan revisar periódicamente la información para evitar demoras o problemas en la acreditación.
AUH con aumento, pero Tarjeta Alimentar congelada
Mientras la AUH se ajusta todos los meses por inflación, la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad. Sus actualizaciones dependen de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, lo que explica que pueda permanecer sin cambios durante largos períodos.
En la práctica, esto genera que el ingreso principal de la AUH se recomponga mes a mes, pero el refuerzo destinado a la compra de alimentos quede congelado, como ocurre actualmente.
Montos de la Tarjeta Alimentar en febrero
Durante el calendario de pagos de febrero, los beneficiarios cobrarán:
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para familias con dos hijos
$108.062 para familias con tres hijos o más
Los montos se acreditan de forma automática, en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible.