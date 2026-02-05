Atención AUH: desde febrero, ANSES activa un nuevo aumento automático que modifica el monto

El nuevo monto se acredita junto con el calendario habitual de pagos, sin inscripción previa ni gestiones adicionales.

Por qué la AUH se ajusta todos los meses

El esquema actual establece que la AUH se actualiza mensualmente, tomando como base la inflación registrada dos meses antes. A diferencia de los modelos anteriores, que aplicaban aumentos trimestrales, este sistema permite una actualización más frecuente del ingreso.

Sin embargo, el mecanismo también genera un desfasaje temporal, ya que el impacto total de la inflación no se refleja de manera inmediata en el bolsillo de las familias.

AUH_Tarjeta

Cómo se acredita el aumento de la AUH

El incremento de febrero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH. El pago se realiza según el cronograma oficial de ANSES, organizado por terminación de DNI.

No es necesario realizar ningún trámite. La única condición es:

Tener la AUH activa

Contar con los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES

Desde el organismo recomiendan revisar periódicamente la información para evitar demoras o problemas en la acreditación.

AUH con aumento, pero Tarjeta Alimentar congelada

Mientras la AUH se ajusta todos los meses por inflación, la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad. Sus actualizaciones dependen de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, lo que explica que pueda permanecer sin cambios durante largos períodos.

En la práctica, esto genera que el ingreso principal de la AUH se recomponga mes a mes, pero el refuerzo destinado a la compra de alimentos quede congelado, como ocurre actualmente.

Montos de la Tarjeta Alimentar en febrero

Durante el calendario de pagos de febrero, los beneficiarios cobrarán:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

Los montos se acreditan de forma automática, en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible.