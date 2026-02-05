En vivo Radio La Red
Previsional
PAMI
Jubilados
Previsional

PAMI regala 5 elementos esenciales durante 2026 y casi nadie los está pidiendo

El PAMI entrega durante todo 2026 cinco elementos esenciales sin costo, con trámites digitales y hasta entrega en el domicilio.

Durante todo el 2026, el PAMI entrega cinco elementos esenciales sin costo a jubilados y pensionados afiliados que los necesiten. Se trata de insumos clave para la movilidad, la higiene y la salud visual, que pueden solicitarse sin pagar nada y, en la mayoría de los casos, sin hacer trámites presenciales.

La medida representa un alivio económico importante para miles de adultos mayores, pero muchos beneficiarios no saben que pueden acceder o desconocen cómo iniciar el pedido correctamente.

Qué elementos entrega gratis el PAMI en 2026

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) confirmó que los afiliados pueden acceder, sin costo, a los siguientes cinco artículos esenciales:

  • Colchón antiescaras

  • Inodoro portátil

  • Trapecio

  • Anteojos

  • Pañales y apósitos descartables

Todos estos productos forman parte de la cobertura regular del PAMI y no requieren copagos.

Requisito clave para acceder: la Orden Médica Electrónica

Para solicitar cualquiera de estos insumos, el requisito principal es contar con una Orden Médica Electrónica (OME). Este sistema digital es utilizado por médicos de cabecera y especialistas del PAMI para indicar:

  • Accesorios médicos (colchones, inodoros, trapecios)

  • Anteojos recetados

  • Pañales y apósitos

  • Estudios y derivaciones

El trámite puede iniciarlo:

  • El afiliado

  • Un familiar o apoderado

  • El médico, si está habilitado en el sistema

Colchón antiescaras, inodoro portátil y trapecio: quiénes pueden pedirlos

PAMI entrega estos accesorios a jubilados y pensionados con dificultades de movilidad o condiciones médicas específicas.

  • Colchón antiescaras: para personas con alto grado de inmovilidad y riesgo de escaras.

  • Inodoro portátil: indicado para pacientes con trastornos de movilidad o comorbilidades.

  • Trapecio: facilita incorporarse, levantarse de la cama y realizar cambios posturales.

Qué documentación se necesita

Si no contás con OME, deberás presentar:

  • DNI

  • Orden manual del médico

  • Resumen de historia clínica (con peso y talla)

El trámite es web y puede hacerse desde celular, tablet o computadora.

Anteojos gratis del PAMI: qué cubre la obra social

El PAMI cubre una vez por año y sin cargo:

  • Un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos

  • Un par de lentes bifocales

De manera excepcional, se puede autorizar un nuevo par antes del año, en casos justificados.

Documentación requerida

  • DNI

  • Credencial PAMI

  • Prescripción oftalmológica de médico PAMI (validez 150 días)

  • Historia clínica oftalmológica

  • Declaración jurada (solo por robo o extravío)

PAMI entrega pañales gratis y a domicilio

Los Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) se entregan directamente en el domicilio declarado, sin intermediarios y sin costo.

Datos clave:

  • No se necesita receta electrónica

  • Provisión de 30, 60 o 90 unidades según el nivel de incontinencia

  • Pedidos mayores a 90 unidades se evalúan de forma especial

  • La OME dura 6 meses y debe renovarse antes de vencer

Las entregas son mensuales, dentro de los 30 días desde la anterior, y el proveedor asignado es Urbano Express.

Nadie del PAMI ni de la empresa de reparto pedirá datos personales.

PAMI Jubilados ANSES
