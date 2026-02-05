PAMI regala 5 elementos esenciales durante 2026 y casi nadie los está pidiendo
El PAMI entrega durante todo 2026 cinco elementos esenciales sin costo, con trámites digitales y hasta entrega en el domicilio.
Durante todo el 2026, el PAMI entrega cinco elementos esenciales sin costo a jubilados y pensionados afiliados que los necesiten. Se trata de insumos clave para la movilidad, la higiene y la salud visual, que pueden solicitarse sin pagar nada y, en la mayoría de los casos, sin hacer trámites presenciales.
La medida representa un alivio económico importante para miles de adultos mayores, pero muchos beneficiarios no saben que pueden acceder o desconocen cómo iniciar el pedido correctamente.
Qué elementos entrega gratis el PAMI en 2026
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) confirmó que los afiliados pueden acceder, sin costo, a los siguientes cinco artículos esenciales:
Colchón antiescaras
Inodoro portátil
Trapecio
Anteojos
Pañales y apósitos descartables
Todos estos productos forman parte de la cobertura regular del PAMI y no requieren copagos.
Requisito clave para acceder: la Orden Médica Electrónica
Para solicitar cualquiera de estos insumos, el requisito principal es contar con una Orden Médica Electrónica (OME). Este sistema digital es utilizado por médicos de cabecera y especialistas del PAMI para indicar: