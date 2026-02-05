PAMI regala 5 elementos esenciales durante 2026 y casi nadie los está pidiendo

Requisito clave para acceder: la Orden Médica Electrónica

Para solicitar cualquiera de estos insumos, el requisito principal es contar con una Orden Médica Electrónica (OME). Este sistema digital es utilizado por médicos de cabecera y especialistas del PAMI para indicar:

Accesorios médicos (colchones, inodoros, trapecios)

Anteojos recetados

Pañales y apósitos

Estudios y derivaciones

El trámite puede iniciarlo:

El afiliado

Un familiar o apoderado

El médico, si está habilitado en el sistema

PORTADAS NOTAS-7-pami (1).png

Colchón antiescaras, inodoro portátil y trapecio: quiénes pueden pedirlos

PAMI entrega estos accesorios a jubilados y pensionados con dificultades de movilidad o condiciones médicas específicas.

Colchón antiescaras: para personas con alto grado de inmovilidad y riesgo de escaras.

Inodoro portátil: indicado para pacientes con trastornos de movilidad o comorbilidades.

Trapecio: facilita incorporarse, levantarse de la cama y realizar cambios posturales.

Qué documentación se necesita

Si no contás con OME, deberás presentar:

DNI

Orden manual del médico

Resumen de historia clínica (con peso y talla)

El trámite es web y puede hacerse desde celular, tablet o computadora.

Anteojos gratis del PAMI: qué cubre la obra social

El PAMI cubre una vez por año y sin cargo:

Un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos

Un par de lentes bifocales

De manera excepcional, se puede autorizar un nuevo par antes del año, en casos justificados.

Documentación requerida

DNI

Credencial PAMI

Prescripción oftalmológica de médico PAMI (validez 150 días)

Historia clínica oftalmológica

Declaración jurada (solo por robo o extravío)

PAMI entrega pañales gratis y a domicilio

Los Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) se entregan directamente en el domicilio declarado, sin intermediarios y sin costo.

Datos clave:

No se necesita receta electrónica

Provisión de 30, 60 o 90 unidades según el nivel de incontinencia

Pedidos mayores a 90 unidades se evalúan de forma especial

La OME dura 6 meses y debe renovarse antes de vencer

Las entregas son mensuales, dentro de los 30 días desde la anterior, y el proveedor asignado es Urbano Express.

Nadie del PAMI ni de la empresa de reparto pedirá datos personales.