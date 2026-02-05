La AUH alcanza los $129.070 por hijo tras el aumento de ANSES en febrero

ANSES deposita el 80% mensual, equivalente a $103.256 por hijo, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez al año, luego de la presentación obligatoria de la Libreta AUH.

Este esquema se mantiene sin cambios y explica por qué el ingreso mensual es inferior al monto total anunciado, aun cuando la asignación haya sido actualizada.

Cómo influyen los bonos y refuerzos en el ingreso por hijo

Aunque la AUH aumenta por movilidad, no todos los ingresos asociados se ajustan por inflación. La Tarjeta Alimentar, por ejemplo, continúa vigente en febrero pero no recibe aumento.

Los montos del refuerzo alimentario son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para hogares con tres o más hijos

La combinación entre la AUH actualizada y la Tarjeta Alimentar explica por qué el ingreso mensual varía según la cantidad de hijos y por qué el aumento porcentual no siempre se traduce en una mejora lineal del total cobrado.

Por qué el monto final de la AUH no es igual para todas las familias

El impacto del aumento de ANSES no es uniforme. En algunos hogares, el ingreso depende exclusivamente del monto por hijo de la AUH, mientras que en otros se suma el refuerzo alimentario u otras prestaciones compatibles.

Además, la retención del 20% introduce una diferencia temporal entre el monto total asignado y el dinero disponible mes a mes. Cumplir con la Libreta AUH es clave para acceder a ese saldo acumulado.

Por último, ANSES recordó que no es necesario realizar trámites adicionales para cobrar el aumento, siempre que la prestación esté activa y los datos personales y familiares se encuentren actualizados.

Cambios en el calendario de pagos de ANSES en febrero

ANSES modificó el calendario de pagos de febrero debido a los feriados nacionales de Carnaval. El reordenamiento afecta las fechas de acreditación, pero no altera los montos de la AUH ni de las demás prestaciones.

Las fechas exactas de cobro pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El organismo recomendó verificar el cronograma actualizado para evitar confusiones en un mes con días sin actividad bancaria.