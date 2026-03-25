Milei y una confirmación importantísima para los pensionados

El nuevo sistema reemplaza fórmulas anteriores que aplicaban aumentos trimestrales, introduciendo una dinámica más frecuente, aunque también más sujeta a las fluctuaciones económicas.

Calendario confirmado: cuándo cobran los beneficiarios

Desde el organismo previsional indicaron que los pagos para las pensiones no contributivas comenzarán el viernes 10 de abril de 2026 y se extenderán hasta el miércoles 15, siguiendo la habitual organización por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: cobran desde el viernes 10 de abril

cobran desde el viernes 10 de abril DNI terminados en 2 y 3: cobran desde el lunes 13 de abril

cobran desde el lunes 13 de abril DNI terminados en 4 y 5: cobran desde el martes 14 de abril

cobran desde el martes 14 de abril DNI terminados en 6 y 7: cobran desde el miércoles 15 de abril

cobran desde el miércoles 15 de abril DNI terminados en 8 y 9: cobran desde el miércoles 15 de abril

Desde ANSES remarcaron que no es necesario solicitar turno previo para percibir los haberes. Sin embargo, insistieron en que los beneficiarios deben concurrir a las sucursales bancarias únicamente en las fechas asignadas, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar una atención ordenada.

Cuánto se cobrará en abril: los nuevos montos actualizados

El aumento del 2,9% impactará directamente en los valores de las prestaciones. De este modo, las pensiones no contributivas quedarán establecidas de la siguiente forma:

PNC por invalidez y vejez: pasará a $304.255 , frente a los $295.680 que se abonaron en marzo

pasará a , frente a los $295.680 que se abonaron en marzo PNC para madres de siete hijos: ascenderá a $380.319, superando los $369.600 del mes anterior

Estos valores reflejan una actualización que, si bien acompaña la inflación, continúa siendo objeto de debate respecto a su capacidad para cubrir el costo de vida real en Argentina.

Impacto en otras prestaciones: jubilaciones y PUAM también suben

El ajuste no se limita únicamente a las pensiones no contributivas. También alcanza a otros programas administrados por ANSES, como las jubilaciones y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Con el nuevo incremento, los valores quedan configurados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.319

$380.319 PUAM: $304.255

En todos los casos, se trata de cifras que replican el mismo porcentaje de aumento, consolidando un esquema uniforme dentro del sistema previsional.

Un sistema bajo presión: el desafío de sostener el poder adquisitivo

El nuevo aumento vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente: ¿los incrementos alcanzan para cubrir la inflación real?.

Si bien el mecanismo actual garantiza actualizaciones mensuales, especialistas advierten que la dinámica inflacionaria puede superar rápidamente estos ajustes, generando un desfasaje entre ingresos y gastos básicos.

En este contexto, las pensiones no contributivas —destinadas a sectores particularmente vulnerables— adquieren una relevancia central. Se trata de prestaciones dirigidas a personas sin aportes suficientes o en situaciones de alta fragilidad social, como adultos mayores sin jubilación o personas con discapacidad.

Recomendaciones para los beneficiarios

Desde el organismo previsional reiteraron una serie de sugerencias para evitar inconvenientes al momento de cobrar:

Respetar el calendario oficial según DNI

Evitar asistir fuera de la fecha asignada

Utilizar medios electrónicos cuando sea posible , como tarjetas de débito

, como tarjetas de débito Verificar los datos personales actualizados en el sistema

Además, recordaron que cualquier duda puede ser canalizada a través de los canales oficiales de atención, tanto presenciales como digitales.

Un calendario clave en medio de la coyuntura económica

El cronograma de pagos de abril llega en un momento sensible para la economía argentina, donde la evolución de los precios sigue siendo un factor determinante en la vida cotidiana.

Para millones de beneficiarios, conocer la fecha exacta de cobro y el monto actualizado resulta fundamental para organizar gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios.

En este sentido, la confirmación anticipada del calendario por parte de ANSES representa una herramienta clave para la planificación financiera de los hogares.

Perspectivas: qué se espera para los próximos meses

De mantenerse el esquema actual, los haberes continuarán ajustándose mes a mes según la inflación. Esto implica que los próximos incrementos dependerán directamente de los datos oficiales del IPC.

Sin embargo, el escenario económico sigue siendo incierto. Analistas señalan que la evolución de los precios, las políticas económicas y las decisiones gubernamentales serán determinantes para definir el verdadero impacto de estos ajustes en el bolsillo de los beneficiarios.