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Pago único de ANSES: cuánto se cobra por casarse en mayo de 2026

El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia, desempleados y otros titulares del SUAF que hayan contraído matrimonio.

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Pago único de ANSES: cuánto se cobra por casarse en mayo de 2026

Pago único de ANSES: cuánto se cobra por casarse en mayo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para la Asignación por Matrimonio correspondiente a mayo de 2026. Con la actualización aplicada este mes, el beneficio pasó a ser de $123.307 y se pagará por única vez a quienes cumplan con los requisitos establecidos dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

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El incremento fue oficializado a través de la Resolución 111/2026 y responde al ajuste mensual por movilidad que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el monto tuvo una suba del 3,38% respecto al mes anterior.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio

La Asignación por Matrimonio está dirigida a determinados grupos de beneficiarios que forman parte del SUAF. El objetivo del pago es brindar una ayuda económica extraordinaria a quienes hayan contraído matrimonio civil.

Entre las personas que pueden acceder al beneficio se encuentran:

  • Trabajadores en relación de dependencia
  • Titulares de la Prestación por Desempleo
  • Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
  • Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Sin embargo, ANSES aclaró que este pago no corresponde para jubilados ni pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ni tampoco para monotributistas.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Para poder cobrar la Asignación por Matrimonio, es obligatorio cumplir con determinadas condiciones vinculadas a la situación laboral y a los ingresos familiares.

Uno de los requisitos centrales es contar con una antigüedad mínima de seis meses en el empleo al momento de celebrarse el casamiento.

Además, el matrimonio debe estar correctamente registrado en la base de datos de ANSES. Si el organismo todavía no tiene cargada esa información, será necesario presentar la partida de matrimonio emitida por el Registro Civil correspondiente.

También se deben respetar los topes de ingresos vigentes para el SUAF. Desde mayo de 2026, los límites establecidos son:

  • Tope individual: $2.896.244
  • Tope del grupo familiar: $5.792.488
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Cómo hacer el trámite en ANSES

La solicitud de la Asignación por Matrimonio puede realizarse dentro de un plazo amplio. El trámite está habilitado desde los dos meses posteriores al casamiento y hasta dos años después de la fecha del enlace.

La gestión puede hacerse:

  • De manera presencial en oficinas de ANSES con turno previo
  • A través del sistema de Atención Virtual de ANSES

Además, quienes quieran consultar si tienen los datos actualizados o verificar el estado del trámite pueden ingresar a Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

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