Pago único de ANSES: cuánto se cobra por casarse en mayo de 2026

Trabajadores en relación de dependencia

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Sin embargo, ANSES aclaró que este pago no corresponde para jubilados ni pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ni tampoco para monotributistas.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Para poder cobrar la Asignación por Matrimonio, es obligatorio cumplir con determinadas condiciones vinculadas a la situación laboral y a los ingresos familiares.

Uno de los requisitos centrales es contar con una antigüedad mínima de seis meses en el empleo al momento de celebrarse el casamiento.

Además, el matrimonio debe estar correctamente registrado en la base de datos de ANSES. Si el organismo todavía no tiene cargada esa información, será necesario presentar la partida de matrimonio emitida por el Registro Civil correspondiente.

También se deben respetar los topes de ingresos vigentes para el SUAF. Desde mayo de 2026, los límites establecidos son:

Tope individual: $2.896.244

Tope del grupo familiar: $5.792.488

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Cómo hacer el trámite en ANSES

La solicitud de la Asignación por Matrimonio puede realizarse dentro de un plazo amplio. El trámite está habilitado desde los dos meses posteriores al casamiento y hasta dos años después de la fecha del enlace.

La gestión puede hacerse:

De manera presencial en oficinas de ANSES con turno previo

A través del sistema de Atención Virtual de ANSES

Además, quienes quieran consultar si tienen los datos actualizados o verificar el estado del trámite pueden ingresar a Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.