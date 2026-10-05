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Monotributistas en ANSES: cuáles son las asignaciones familiares habilitadas y cuánto se cobra

El organismo previsional oficializó los haberes y límites vigentes para los pequeños contribuyentes tras el último incremento por movilidad. Detalles sobre qué categorías cobran la Asignación por Hijo, cómo operan los montos para discapacidad y la grilla completa de pagos.

Monotributistas en ANSES: cuáles son las asignaciones familiares habilitadas y cuánto se cobra en octubre

Monotributistas en ANSES: cuáles son las asignaciones familiares habilitadas y cuánto se cobra en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los montos actualizados de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) destinadas a trabajadores monotributistas para octubre de 2026. A partir de la actualización del 1,66% fijada por la Resolución 283/2026, los valores a cobrar varían estrictamente según la categoría, alcanzando un máximo de $78.304 por hijo en las escalas más bajas, mientras que los monotributistas de las categorías superiores acceden exclusivamente a las coberturas por discapacidad y ayuda escolar.

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¿Qué asignaciones de ANSES pueden cobrar los monotributistas según su categoría?

El régimen previsional discrimina el acceso a las asignaciones familiares en dos grandes grupos de monotributistas. Mientras que las escalas iniciales e intermedias disponen de la cobertura completa del sistema proteccional, los contribuyentes de las categorías más altas cuentan con un esquema acotado a la inclusión de la discapacidad:

  • Categorías A, B, C, D, E, F y G: acceden a la Asignación Familiar por Hijo, Asignación Prenatal, Asignación por Hijo con Discapacidad y Ayuda Escolar Anual.

  • Categorías H, I, J y K: cobran únicamente la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad y la Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad.

  • Trabajadores Autónomos: el régimen general de autónomos no contempla la percepción de asignaciones familiares mensuales de ANSES.

¿Cuánto cobra un monotributista por hijo y prenatal en octubre de 2026?

Los valores del SUAF por hijo y la Asignación Prenatal se liquidan en montos idénticos de manera directa según la escala contributiva en la que el trabajador se encuentre inscripto ante la ARCA (ex AFIP):

  • Monotributo Categoría A: cobra $78.304 por Asignación por Hijo y $78.304 por Asignación Prenatal.

  • Monotributo Categoría B: cobra $52.821 por Asignación por Hijo y $52.821 por Asignación Prenatal.

  • Monotributo Categorías C, D, E, F y G: cobran $16.487 por Asignación por Hijo y $16.487 por Asignación Prenatal.

  • Monotributo Categorías H, I, J y K: no cuentan con cobertura para Asignación por Hijo ni Prenatal dentro del esquema vigente.

¿Cuáles son los montos de la Asignación por Hijo con Discapacidad y Ayuda Escolar?

A diferencia de la asignación ordinaria, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad abarca a la totalidad de las categorías del monotributo (de la A a la K), garantizando la cobertura de salud y escolaridad especial:

  • Hijo con Discapacidad - Categoría A: $254.943 netos en mano.

  • Hijo con Discapacidad - Categoría B: $180.358 netos en mano.

  • Hijo con Discapacidad - Categorías C a K: $113.829 netos en mano.

  • Ayuda Escolar Anual (Categorías A a G): $55.672 por hijo.

  • Ayuda Escolar Anual por Discapacidad (Categorías H a K): $55.672 por hijo.

¿Cómo consultar los aportes y la categoría registrada en mi ANSES?

Para verificar la acreditación regular de los pagos y corroborar la correcta liquidación según el nivel contributivo, los pequeños contribuyentes deben efectuar la verificación de sus datos laborales a través de los canales digitales oficiales del Estado:

  • Historia Laboral en mi ANSES: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la sección Trabajo → Consultar Historia Laboral para revisar las prestaciones asignadas.

  • Aportes y Pagos en SICAM: para validar el historial completo de pagos como monotributista o autónomo, acceder al sistema SICAM desde el portal de la ARCA utilizando la clave fiscal personal.

¿Cómo es el calendario de cobro del SUAF para monotributistas en octubre de 2026?

La ANSES efectúa la liquidación de las Asignaciones Familiares para trabajadores independientes de manera escalonada durante el mes de octubre, agrupando las fechas de acreditación según el último número del DNI del titular:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre de 2026.

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre de 2026.

  • DNI terminados en 2: 12 de octubre de 2026.

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre de 2026.

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre de 2026.

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre de 2026.

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre de 2026.

  • DNI terminados en 7: 19 de octubre de 2026.

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre de 2026.

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES: Anunció nuevos montos y calendario de pagos para octubre de 2026, con aumentos del 1,66%.
  • Monotributistas: Cobran asignaciones familiares diferenciadas por categoría, incluyendo ayuda escolar y por discapacidad.
  • Fechas de Cobro: Se organizan según el último dígito del DNI de los titulares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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