Monotributistas en ANSES: cuáles son las asignaciones familiares habilitadas y cuánto se cobra

Hijo con Discapacidad - Categoría A: $254.943 netos en mano.

Hijo con Discapacidad - Categoría B: $180.358 netos en mano.

Hijo con Discapacidad - Categorías C a K: $113.829 netos en mano.

Ayuda Escolar Anual (Categorías A a G): $55.672 por hijo.

Ayuda Escolar Anual por Discapacidad (Categorías H a K): $55.672 por hijo.

¿Cómo consultar los aportes y la categoría registrada en mi ANSES?

Para verificar la acreditación regular de los pagos y corroborar la correcta liquidación según el nivel contributivo, los pequeños contribuyentes deben efectuar la verificación de sus datos laborales a través de los canales digitales oficiales del Estado:

Historia Laboral en mi ANSES: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la sección Trabajo → Consultar Historia Laboral para revisar las prestaciones asignadas.

Aportes y Pagos en SICAM: para validar el historial completo de pagos como monotributista o autónomo, acceder al sistema SICAM desde el portal de la ARCA utilizando la clave fiscal personal.

¿Cómo es el calendario de cobro del SUAF para monotributistas en octubre de 2026?

La ANSES efectúa la liquidación de las Asignaciones Familiares para trabajadores independientes de manera escalonada durante el mes de octubre, agrupando las fechas de acreditación según el último número del DNI del titular: