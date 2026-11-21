7 + 6 = 13

La expresión queda así: 13² - 5 × 7 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 5 × 7 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 169 - 35 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 35 = 134 |

134 + 27 = ?

La expresión queda así: 161

Resultado final: 161

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se practica cálculo mental.