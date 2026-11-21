El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 6)² - 5 × 7 + 27.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 6)² - 5 × 7 + 27.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
7 + 6 = 13
La expresión queda así: 13² - 5 × 7 + 27
Luego se calcula la potencia.
13² = 169
La expresión queda así: 169 - 5 × 7 + 27
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 7 = 35
La expresión queda así: 169 - 35 + 27
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
169 - 35 = 134 |
134 + 27 = ?
La expresión queda así: 161
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se practica cálculo mental.