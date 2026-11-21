El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 11 + 12 + 7 - (16 + 9) + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 11 + 12 + 7 - (16 + 9) + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 9 = 25
La expresión queda así: 15 × 11 + 12 + 7 - 25 + 35
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
15 × 11 = 165
La expresión queda así: 165 + 12 + 7 - 25 + 35
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
165 + 12 = 177 |
177 + 7 = 184 |
184 - 25 = 159 |
159 + 35 = ?
La expresión queda así: 194
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignora el paréntesis o se mezclan las prioridades, la cuenta puede parecer sencilla pero terminar en otro número. Por eso estos juegos son una buena forma de entrenar cálculo mental, concentración y paciencia en pocos segundos.