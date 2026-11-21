16 + 9 = 25

La expresión queda así: 15 × 11 + 12 + 7 - 25 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

15 × 11 = 165

La expresión queda así: 165 + 12 + 7 - 25 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

165 + 12 = 177 |

177 + 7 = 184 |

184 - 25 = 159 |

159 + 35 = ?

La expresión queda así: 194

Resultado final: 194

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignora el paréntesis o se mezclan las prioridades, la cuenta puede parecer sencilla pero terminar en otro número. Por eso estos juegos son una buena forma de entrenar cálculo mental, concentración y paciencia en pocos segundos.