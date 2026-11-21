16 + 7 = 23 | 35 - 5 = 30

La expresión queda así: 7 × 23 - 5 × 30 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 23 = 161 | 5 × 30 = 150

La expresión queda así: 161 - 150 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

161 - 150 = 11 |

11 + 20 = ?

Resultado final: 31

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis ni multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y practicar una regla simple que cambia por completo el resultado.