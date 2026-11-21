El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (16 + 7) - 5 × (35 - 5) + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (16 + 7) - 5 × (35 - 5) + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
16 + 7 = 23 | 35 - 5 = 30
La expresión queda así: 7 × 23 - 5 × 30 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 23 = 161 | 5 × 30 = 150
La expresión queda así: 161 - 150 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
161 - 150 = 11 |
11 + 20 = ?
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis ni multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y practicar una regla simple que cambia por completo el resultado.