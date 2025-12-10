Ni bono ni aguinaldo: Milei anunció el mejor beneficio exclusivo para jubilados de ANSES

Los supermercados y farmacias, el corazón del ahorro

Las grandes cadenas comerciales representan la parte más visible del programa y, para la mayoría de sus beneficiarios, también la más valiosa. Entre los supermercados adheridos se destacan Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Chango Más y Josimar, donde los jubilados pueden acceder a descuentos de hasta el 20% en sus compras habituales.

En farmacias y ópticas, el alcance también es amplio y se centra en la compra de productos de primera necesidad, desde medicamentos sin receta hasta elementos de salud y bienestar. Según estimaciones del sector, para un jubilado que gasta regularmente en medicamentos, el programa puede representar un ahorro mensual considerable, especialmente si se combina con reintegros bancarios.

Los bancos, un actor clave en el esquema de reintegros

Si bien el programa está diseñado para funcionar aun sin la participación activa de las entidades financieras, los bancos se han convertido en un pilar fundamental al aportar descuentos y reintegros adicionales que potencian el ahorro final del usuario. Entre las opciones más destacadas aparecen:

Banco Nación

El Banco Nación ofrece un reintegro adicional del 5% en compras realizadas con tarjeta de débito a través de la app BNA+ MODO. Este beneficio tiene un tope semanal de $5.000 y un límite mensual de $20.000, lo que puede representar un complemento importante para quienes utilizan la aplicación como medio de pago habitual.

Banco Galicia

El Banco Galicia incorpora 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés para compras en supermercados (con un tope de $20.000) y en farmacias (con un tope de $12.000). Esta oferta agrega un atractivo especial para jubilados que buscan financiar sus compras mensuales sin incurrir en costos adicionales.

Banco Supervielle

Con una fuerte presencia en el interior del país, el Banco Supervielle se ha posicionado como uno de los actores con mayor participación en el programa. Ofrece 20% de descuento los martes en supermercados (tope de $25.000) y 50% en farmacias (tope combinado de $12.000). Además, suma cuotas sin interés en rubros seleccionados, lo que brinda una alternativa de financiamiento a un sector que muchas veces no accede a tarjetas de crédito tradicionales.

El rol de las tiendas de barrio y comercios de cercanía

Aunque los descuentos en grandes cadenas captan la mayor atención, uno de los pilares más valorados por los jubilados es la presencia de más de 7.000 comercios pequeños distribuidos en todas las provincias. Tiendas de barrio, verdulerías, farmacias independientes y negocios de cercanía se sumaron al programa, lo que permite que miles de personas que no cuentan con supermercados grandes cerca puedan igualmente acceder al beneficio.

Esta capilaridad es clave en zonas donde la urbanización es menor y donde la vida cotidiana gira en torno a pequeños comercios familiares. Según destacan desde ANSES, el objetivo es fomentar un sistema donde el beneficiario tenga descuentos a pocos metros de su casa, algo especialmente útil para personas mayores con dificultades de movilidad.

Cuentas remuneradas: un nuevo atractivo

En paralelo a los descuentos en compras, tanto el Banco Nación como el Banco Galicia incorporaron la opción de cuentas remuneradas, es decir, cuentas que ofrecen un rendimiento diario sobre el saldo disponible. Para jubilados y pensionados, esto representa la posibilidad de obtener un pequeño retorno por el dinero que aún no utilizaron, un mecanismo similar al de las billeteras digitales pero aplicado directamente a sus cuentas previsionales.

Si bien estos rendimientos no reemplazan una tasa de interés formal ni funcionan como un plazo fijo, sí permiten que el dinero depositado tenga movimiento y genere pequeños ingresos adicionales que, en el conjunto del mes, pueden aportar un monto extra útil para la economía cotidiana.

¿Por qué aprovechar Beneficios ANSES?

En un momento donde la recomposición de ingresos es limitada y la canasta básica continúa ajustándose al alza, los especialistas recomiendan a los jubilados sacar el máximo provecho de todos los programas disponibles. Beneficios ANSES, destacan, es una herramienta que no genera dependencia burocrática ni requiere trámites que puedan resultar engorrosos para personas mayores.

Entre los puntos más valorados se encuentran:

Acceso automático a los descuentos.

Ahorro directo en compras esenciales como alimentos y medicamentos.

Complemento de reintegros ofrecidos por entidades bancarias.

Opciones de financiación sin interés , especialmente útiles en compras grandes.

Comercios cercanos , que evitan largos desplazamientos.

Cuentas remuneradas, que suman rentabilidad pasiva diaria.

Para conocer los comercios adheridos, las condiciones actualizadas o los topes de reintegro vigentes, ANSES recomienda consultar sus canales oficiales y también revisar la información publicada por cada banco participante del programa.