Pocos lo saben: ANSES paga más de $575.000 a este grupo en diciembre

Este monto no es un bono independiente, sino el resultado de la combinación de beneficios que pueden percibir algunos titulares en situaciones muy puntuales.

Qué es el Complemento Leche del Plan 1000 Días

El Complemento Leche es una prestación no contributiva que forma parte del Plan de los 1000 Días, destinado a fortalecer la nutrición durante el embarazo y los primeros años de vida del niño.

Se paga automáticamente a:

Titulares de AUH con hijos hasta 3 años

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE)

No requiere trámite adicional y se acredita junto con la AUH.

Qué es el programa Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo, que reemplazó al Potenciar Trabajo, está dirigido a:

Personas con posibilidades de capacitación

Titulares con perfil de reinserción laboral

Beneficiarios que acceden a cursos, entrenamientos o empleos formales

En diciembre, este programa mantiene su monto en $78.000.

Cuánto paga ANSES por AUH en diciembre 2025

Con el aumento del 2,3%, los nuevos valores quedan así:

AUH por hijo (80% mensual): $97.974

AUH por hijo con Discapacidad: $398.853

Recordá que ANSES paga todos los meses el 80% del monto total y retiene el 20%, que se devuelve una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

ANSES_ayuda

Tarjeta Alimentar: montos confirmados para diciembre

La Tarjeta Alimentar no se ajusta por inflación y mantendrá sin cambios sus valores en diciembre:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se deposita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de trámite.

Quiénes pueden acceder a esta combinación de más de $575.000

Este monto solo es posible si el titular cumple todas estas condiciones al mismo tiempo:

Cobra AUH por hijo con Discapacidad

Tiene un hijo menor de 3 años (para el Complemento Leche)

Percibe la Tarjeta Alimentar

Es beneficiario activo del programa Volver al Trabajo

Por eso, se trata de un grupo reducido dentro del universo total de beneficiarios.

Calendario de pagos AUH y AUE en diciembre 2025

ANSES ya confirmó el cronograma oficial:

DNI 0: martes 9 de diciembre

DNI 1: miércoles 10 de diciembre

DNI 2 y 3: jueves 11 de diciembre

DNI 4 y 5: viernes 12 de diciembre

DNI 6 y 7: lunes 15 de diciembre

DNI 8 y 9: martes 16 de diciembre

Por qué este pago genera tanta expectativa en diciembre

Diciembre es un mes de alto impacto económico para las familias por:

Aumento en alimentos

Gastos de fin de año

Servicios más caros

Mayor presión inflacionaria estacional

Por eso, una liquidación superior a los $575.000 puede significar un alivio clave para muchas familias en situación de vulnerabilidad.