ANSES
Diciembre
Pocos lo saben: ANSES paga más de $575.000 a este grupo en diciembre

Se trata de una suma que surge de la combinación de varias prestaciones que paga ANSES en diciembre tras el aumento por IPC. Solo un grupo muy específico de beneficiarios podrá superar los $575.000 en un solo mes.

De cara al calendario de pagos de diciembre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una liquidación reforzada para un grupo puntual de beneficiarios, que podría superar los $575.000 en un solo mes. Aunque no se trata de un bono único tradicional, el monto final surge de la acumulación de varias prestaciones vigentes tras el aumento por inflación.

Con el ajuste del 2,3% definido según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre que informó el INDEC, se actualizan las asignaciones, jubilaciones y programas sociales. En ese contexto, quienes reúnan determinadas condiciones podrán acceder a una de las liquidaciones más altas del sistema social en diciembre.

Quiénes pueden cobrar más de $575.000 de ANSES en diciembre

Para superar ese monto, los beneficiarios deben cobrar en simultáneo cuatro prestaciones específicas:

  • AUH por Hijo con Discapacidad: $398.853

  • Tarjeta Alimentar para familias con 1 hijo: $52.250

  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): $46.199

  • Programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo): $78.000

Total a cobrar en diciembre: $575.302

Este monto no es un bono independiente, sino el resultado de la combinación de beneficios que pueden percibir algunos titulares en situaciones muy puntuales.

Qué es el Complemento Leche del Plan 1000 Días

El Complemento Leche es una prestación no contributiva que forma parte del Plan de los 1000 Días, destinado a fortalecer la nutrición durante el embarazo y los primeros años de vida del niño.

Se paga automáticamente a:

  • Titulares de AUH con hijos hasta 3 años

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE)

No requiere trámite adicional y se acredita junto con la AUH.

Qué es el programa Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo, que reemplazó al Potenciar Trabajo, está dirigido a:

  • Personas con posibilidades de capacitación

  • Titulares con perfil de reinserción laboral

  • Beneficiarios que acceden a cursos, entrenamientos o empleos formales

En diciembre, este programa mantiene su monto en $78.000.

Cuánto paga ANSES por AUH en diciembre 2025

Con el aumento del 2,3%, los nuevos valores quedan así:

  • AUH por hijo (80% mensual): $97.974

  • AUH por hijo con Discapacidad: $398.853

Recordá que ANSES paga todos los meses el 80% del monto total y retiene el 20%, que se devuelve una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

ANSES_ayuda

Tarjeta Alimentar: montos confirmados para diciembre

La Tarjeta Alimentar no se ajusta por inflación y mantendrá sin cambios sus valores en diciembre:

  • Familias con 1 hijo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se deposita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de trámite.

Quiénes pueden acceder a esta combinación de más de $575.000

Este monto solo es posible si el titular cumple todas estas condiciones al mismo tiempo:

  • Cobra AUH por hijo con Discapacidad

  • Tiene un hijo menor de 3 años (para el Complemento Leche)

  • Percibe la Tarjeta Alimentar

  • Es beneficiario activo del programa Volver al Trabajo

Por eso, se trata de un grupo reducido dentro del universo total de beneficiarios.

Calendario de pagos AUH y AUE en diciembre 2025

ANSES ya confirmó el cronograma oficial:

  • DNI 0: martes 9 de diciembre

  • DNI 1: miércoles 10 de diciembre

  • DNI 2 y 3: jueves 11 de diciembre

  • DNI 4 y 5: viernes 12 de diciembre

  • DNI 6 y 7: lunes 15 de diciembre

  • DNI 8 y 9: martes 16 de diciembre

Por qué este pago genera tanta expectativa en diciembre

Diciembre es un mes de alto impacto económico para las familias por:

  • Aumento en alimentos

  • Gastos de fin de año

  • Servicios más caros

  • Mayor presión inflacionaria estacional

Por eso, una liquidación superior a los $575.000 puede significar un alivio clave para muchas familias en situación de vulnerabilidad.

