Nuevo bono para jubilados confirmado por Milei: quiénes cobran los $70.000 de ANSES en febrero
El Gobierno nacional ratificó el pago del bono previsional de $70.000 que liquidará la ANSES junto con el aumento por movilidad en los haberes de febrero. El refuerzo se deposita de forma automática, pero no todos lo cobran completo: cómo funciona el esquema proporcional.
Nuevo bono para jubilados confirmado por Milei: quiénes cobran los $70.000 de ANSES en febrero.
El bono previsional de $70.000 vuelve a ser una pieza clave en los haberes de febrero para millones de adultos mayores. La medida, confirmada por la ANSES, se deposita de manera automática junto con el aumento por movilidad del 2,85% y está dirigida a reforzar los ingresos más bajos mediante un esquema proporcional.
Aunque el monto del refuerzo es el mismo en el anuncio oficial, no todos los jubilados y pensionados lo cobran completo. El organismo previsional aplica un sistema escalonado que garantiza un ingreso mínimo y determina quiénes acceden al bono total, quiénes reciben un monto reducido y qué grupo queda excluido.
Cómo funciona el bono de $70.000 para jubilados
El refuerzo tiene un objetivo concreto: asegurar que los beneficiarios alcanzados lleguen a un haber mínimo garantizado.
Con el aumento de febrero por movilidad, la jubilación mínima pasa a ser de $359.254,35. En esos casos, el bono se paga en su totalidad.
Haber mínimo: $359.254,35
Bono completo: $70.000
Total a cobrar: $429.254,35
El depósito se realiza en forma automática junto con el haber mensual, por lo que no es necesario hacer ningún trámite.
Quiénes cobran el bono completo
Reciben los $70.000 en su totalidad:
Jubilados que perciben la mínima
Titulares de la pensión para madres de siete hijos (equiparada al haber mínimo)
En ambos casos, el ingreso final en febrero asciende a: $429.254,35
Quiénes cobran un bono proporcional
Los jubilados y pensionados que cobran más que la mínima pero menos que $429.254,35 acceden a un plus reducido.
El cálculo es automático y se hace de la siguiente manera:
ANSES paga la diferencia necesaria para alcanzar el haber mínimo garantizado.
Ejemplo
Haber mensual: $400.000
Bono proporcional: $29.254,35
Total final: $429.254,35
De esta forma, todos los beneficiarios incluidos en el esquema cobran el mismo monto total, aunque el bono sea menor.
PUAM y Pensiones No Contributivas: cuánto cobran en febrero
Con el aumento por movilidad y el refuerzo, las principales prestaciones quedan en:
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), $357.403,48 con bono incluido
Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, $321.478,05 totales
Pensión para madres de siete hijos, $429.254,35 (cobra bono completo)
Quiénes quedan excluidos del bono de ANSES
No reciben el refuerzo: Jubilados y pensionados que superan los $429.254,35. En esos casos, el único aumento que se aplica es el de la movilidad del 2,85%.
Un refuerzo que vuelve a ser clave para los haberes más bajos
El bono previsional se consolidó como un ingreso fundamental para los sectores de menores recursos, ya que permite:
sostener el poder adquisitivo
garantizar un piso de ingresos
compensar el impacto de la inflación
Además, al liquidarse de manera automática junto con el haber mensual, no requiere inscripción ni gestión previa, lo que facilita su cobro.