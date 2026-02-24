Nuevo bono para jubilados confirmado por Milei: quiénes cobran los $70.000 de ANSES en febrero.

Haber mínimo: $359.254,35

Bono completo: $70.000

Total a cobrar: $429.254,35

El depósito se realiza en forma automática junto con el haber mensual, por lo que no es necesario hacer ningún trámite.

Quiénes cobran el bono completo

Reciben los $70.000 en su totalidad:

Jubilados que perciben la mínima

Titulares de la pensión para madres de siete hijos (equiparada al haber mínimo)

En ambos casos, el ingreso final en febrero asciende a: $429.254,35

Quiénes cobran un bono proporcional

Los jubilados y pensionados que cobran más que la mínima pero menos que $429.254,35 acceden a un plus reducido.

El cálculo es automático y se hace de la siguiente manera:

ANSES paga la diferencia necesaria para alcanzar el haber mínimo garantizado.

Ejemplo

Haber mensual: $400.000

Bono proporcional: $29.254,35

Total final: $429.254,35

De esta forma, todos los beneficiarios incluidos en el esquema cobran el mismo monto total, aunque el bono sea menor.

ANSES_AUH

PUAM y Pensiones No Contributivas: cuánto cobran en febrero

Con el aumento por movilidad y el refuerzo, las principales prestaciones quedan en:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), $357.403,48 con bono incluido

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, $321.478,05 totales

Pensión para madres de siete hijos, $429.254,35 (cobra bono completo)

Quiénes quedan excluidos del bono de ANSES

No reciben el refuerzo: Jubilados y pensionados que superan los $429.254,35. En esos casos, el único aumento que se aplica es el de la movilidad del 2,85%.

Un refuerzo que vuelve a ser clave para los haberes más bajos

El bono previsional se consolidó como un ingreso fundamental para los sectores de menores recursos, ya que permite:

sostener el poder adquisitivo

garantizar un piso de ingresos

compensar el impacto de la inflación

Además, al liquidarse de manera automática junto con el haber mensual, no requiere inscripción ni gestión previa, lo que facilita su cobro.

Cómo saber si cobrás el bono en febrero

Para verificar la liquidación: