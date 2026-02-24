ANSES deposita $85.000 por hijo: el trámite obligatorio que no podés olvidar

Tope máximo del grupo familiar: $5.292.758 brutos

Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos

Si se supera uno solo de estos valores, el pago no se liquida.

Esta situación impacta sobre todo en:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas que perciben Asignaciones Familiares

El control es automático y se realiza mediante cruces de datos con organismos fiscales y laborales, por lo que no hay instancia manual de evaluación.

Quiénes sí la cobran seguro: la clave de la Ayuda escolar 2026

Para acceder al pago anual se deben cumplir estas condiciones:

El hijo debe tener entre 45 días y 17 años inclusive

Debe asistir a un establecimiento educativo reconocido

El adulto responsable debe estar dentro del régimen habilitado

Además, hay un trámite obligatorio:

Presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026

Si no se hace, pueden suspenderse futuras liquidaciones.

En el caso de la AUH, la acreditación escolar forma parte de los controles que garantizan la continuidad del beneficio durante el año.

Ayuda Escolar ANSES: la excepción que no tiene tope de ingresos

Las familias que tienen hijos con discapacidad cuentan con un esquema diferencial:

No tienen límite de edad

No tienen tope de ingresos

El único requisito es contar con:

La acreditación vigente de discapacidad ante ANSES

Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar 2026

El monto es $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.

Ejemplos:

1 hijo: $85.000

2 hijos: $170.000

3 hijos: $255.000

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobran habitualmente las asignaciones.

Cómo saber si te corresponde cobrarla

Para evitar demoras o rechazos, ANSES recomienda:

Ingresar a Mi ANSES

Controlar los datos personales

Verificar la información del grupo familiar

Confirmar los ingresos declarados

Presentar el certificado escolar en término

El cumplimiento de estos pasos es clave para que el beneficio se liquide automáticamente.

Por qué es importante revisar los datos antes de marzo

Aunque la Ayuda Escolar se paga en forma automática, los errores en la base de datos son una de las principales causas de:

pagos rechazados

demoras en la acreditación

suspensión de beneficios

Por eso, hacer el control previo puede marcar la diferencia entre cobrar en la primera liquidación o quedar afuera del calendario.

Un refuerzo clave para el inicio de clases

En un contexto de suba de precios en útiles, guardapolvos y cuotas escolares, el pago de $85.000 por hijo se convierte en un ingreso fundamental para las familias que reciben prestaciones del sistema de seguridad social.

La Ayuda Escolar Anual sigue siendo uno de los beneficios más esperados porque se cobra en un solo pago y sin trámite previo, siempre que los datos estén correctamente cargados.