ANSES deposita $85.000 por hijo: el trámite obligatorio que no podés olvidar
La ANSES comenzará a pagar la Ayuda Escolar 2026 en un único depósito automático, pero exige cumplir un requisito clave para no quedar afuera del cobro. Quiénes lo reciben, cuáles son los topes de ingresos y cómo verificar en Mi ANSES si el beneficio está confirmado.
ANSES deposita $85.000 por hijo: el trámite obligatorio que no podés olvidar
La Ayuda Escolar Anual 2026 que paga la ANSES ya tiene monto confirmado: serán $85.000 por hijo en un pago único que se acreditará entre febrero y marzo. El beneficio alcanza tanto a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a los trabajadores registrados que cobran Asignaciones Familiares del sistema SUAF, pero no todos lo recibirán automáticamente.
El organismo previsional fijó topes de ingresos, requisitos formales y controles administrativos que pueden dejar afuera a algunos beneficiarios. Por eso, antes de que comience el calendario de pagos, recomiendan revisar los datos cargados en la plataforma oficial.
Quiénes pueden quedar afuera de la Ayuda Escolar 2026
El principal motivo de exclusión es el Ingreso del Grupo Familiar (IGF).
Para este año rigen los siguientes límites:
Tope máximo del grupo familiar: $5.292.758 brutos
Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos
Si se supera uno solo de estos valores, el pago no se liquida.
Esta situación impacta sobre todo en:
Trabajadores en relación de dependencia
Monotributistas que perciben Asignaciones Familiares
El control es automático y se realiza mediante cruces de datos con organismos fiscales y laborales, por lo que no hay instancia manual de evaluación.
Quiénes sí la cobran seguro: la clave de la Ayuda escolar 2026
Para acceder al pago anual se deben cumplir estas condiciones:
El hijo debe tener entre 45 días y 17 años inclusive
Debe asistir a un establecimiento educativo reconocido
El adulto responsable debe estar dentro del régimen habilitado
Además, hay un trámite obligatorio:
Presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026
Si no se hace, pueden suspenderse futuras liquidaciones.
En el caso de la AUH, la acreditación escolar forma parte de los controles que garantizan la continuidad del beneficio durante el año.
Ayuda Escolar ANSES: la excepción que no tiene tope de ingresos
Las familias que tienen hijos con discapacidad cuentan con un esquema diferencial:
No tienen límite de edad
No tienen tope de ingresos
El único requisito es contar con:
La acreditación vigente de discapacidad ante ANSES
Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar 2026
El monto es $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.
Ejemplos:
1 hijo: $85.000
2 hijos: $170.000
3 hijos: $255.000
El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobran habitualmente las asignaciones.
Cómo saber si te corresponde cobrarla
Para evitar demoras o rechazos, ANSES recomienda:
Ingresar a Mi ANSES
Controlar los datos personales
Verificar la información del grupo familiar
Confirmar los ingresos declarados
Presentar el certificado escolar en término
El cumplimiento de estos pasos es clave para que el beneficio se liquide automáticamente.
Por qué es importante revisar los datos antes de marzo
Aunque la Ayuda Escolar se paga en forma automática, los errores en la base de datos son una de las principales causas de:
pagos rechazados
demoras en la acreditación
suspensión de beneficios
Por eso, hacer el control previo puede marcar la diferencia entre cobrar en la primera liquidación o quedar afuera del calendario.
Un refuerzo clave para el inicio de clases
En un contexto de suba de precios en útiles, guardapolvos y cuotas escolares, el pago de $85.000 por hijo se convierte en un ingreso fundamental para las familias que reciben prestaciones del sistema de seguridad social.
La Ayuda Escolar Anual sigue siendo uno de los beneficios más esperados porque se cobra en un solo pago y sin trámite previo, siempre que los datos estén correctamente cargados.