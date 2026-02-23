Embarazo y ANSES: el monto que supera los $200.000 en marzo 2026

El organismo paga el 80% de manera directa y retiene el 20% restante hasta que se acreditan los controles sanitarios y la documentación correspondiente tras el nacimiento.

Con los nuevos valores, los importes quedan de la siguiente manera:

Monto total de la AUE: $132.814

Pago mensual (80%): $106.251,20

Monto retenido (20%): $26.562,80

Ese porcentaje acumulado se cobra en un solo pago una vez finalizado el embarazo y presentada la documentación exigida.

Zona 1: cuánto se cobra con el diferencial por región

En las provincias y localidades incluidas en la denominada Zona 1, donde rigen valores más altos por el costo de vida, los montos son superiores.

Allí la asignación pasa a ser de:

Monto total: $172.659

Pago mensual (80%): $138.127,20

Retención (20%): $34.531,80

Este esquema alcanza a:

La Pampa

Chubut

Neuquén

Río Negro

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido bonaerense de Patagones

Los extras que se suman todos los meses

La AUE no se cobra sola. Las titulares acceden automáticamente a otros refuerzos que elevan el ingreso final sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Este beneficio, establecido por la Ley 27.611, tiene como objetivo garantizar la nutrición durante el embarazo y los primeros años de vida.

En marzo de 2026 se actualizará a:

Complemento Leche: $50.094

Tarjeta Alimentar

El refuerzo alimentario depende del Ministerio de Capital Humano y no se ajusta por la fórmula de movilidad, por lo que mantiene los mismos valores vigentes desde mayo de 2024.

Para embarazo o un hijo:

Tarjeta Alimentar: $52.250

Se deposita en la misma cuenta que la asignación y se acredita de manera automática.

Total a cobrar por mes en marzo 2026

Sumando el pago directo de la AUE y los beneficios adicionales, el ingreso mensual queda conformado de la siguiente manera:

80% de la AUE: $106.251,20

Complemento Leche: $50.094

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total mensual: $208.595,20

A ese monto hay que agregarle el 20% retenido, que se percibe en un pago único al finalizar el embarazo.

Requisitos para acceder a la Asignación por Embarazo

Para solicitar la prestación es necesario cumplir con una serie de condiciones:

Acreditar un embarazo de al menos 12 semanas

No tener cobertura de obra social

No superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil como ingreso

Sin embargo, existen excepciones.

Pueden acceder igualmente:

Trabajadoras de casas particulares

Monotributistas sociales

El rol del Programa Sumar

La inscripción en el Programa Sumar es clave, ya que permite que el cobro de la asignación se habilite de manera automática.

En los casos de empleadas domésticas y monotributistas sociales, el trámite debe realizarse ante Anses con la documentación correspondiente.

Un ingreso que se actualiza todos los meses

Con el actual esquema de movilidad dispuesto por el DNU 274/2024, las asignaciones se ajustan mensualmente según la inflación de dos meses atrás.

Esto significa que:

El aumento se aplica de forma automática

No es necesario hacer ningún trámite

El nuevo monto se cobra directamente en la fecha habitual del calendario

De esta manera, la Asignación por Embarazo se mantiene como una de las principales herramientas de contención para las personas gestantes en situación de vulnerabilidad, con un ingreso que en marzo vuelve a incrementarse y que, sumado a los refuerzos alimentarios, supera los $200.000 mensuales.