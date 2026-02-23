En vivo Radio La Red
Previsional
Embarazo
ANSES
Previsional

Embarazo y ANSES: el monto que supera los $200.000 en marzo 2026

La Asignación por Embarazo se actualiza por IPC y se suma al Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar. Cómo se compone el ingreso total mes a mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará en marzo de 2026 un nuevo incremento a la Asignación por Embarazo (AUE), en línea con la fórmula de movilidad mensual basada en la inflación. El ajuste será del 2,88%, porcentaje que surge del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para el mes de enero.

Con esta actualización, el monto total de la prestación pasará a ser de $132.814, lo que impacta directamente en el pago mensual que reciben las titulares y también en la suma que queda retenida hasta la finalización del embarazo.

Además, el beneficio se complementa con otros ingresos que se acreditan de forma automática, como el Complemento Leche del Plan de los Mil Días y la Tarjeta Alimentar, lo que permite que el ingreso mensual supere los $200.000.

AUE en marzo 2026: cuánto se cobra por mes

Tal como ocurre con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Anses no deposita el monto total todos los meses.

El organismo paga el 80% de manera directa y retiene el 20% restante hasta que se acreditan los controles sanitarios y la documentación correspondiente tras el nacimiento.

Con los nuevos valores, los importes quedan de la siguiente manera:

  • Monto total de la AUE: $132.814

  • Pago mensual (80%): $106.251,20

  • Monto retenido (20%): $26.562,80

Ese porcentaje acumulado se cobra en un solo pago una vez finalizado el embarazo y presentada la documentación exigida.

Zona 1: cuánto se cobra con el diferencial por región

En las provincias y localidades incluidas en la denominada Zona 1, donde rigen valores más altos por el costo de vida, los montos son superiores.

Allí la asignación pasa a ser de:

  • Monto total: $172.659

  • Pago mensual (80%): $138.127,20

  • Retención (20%): $34.531,80

Este esquema alcanza a:

  • La Pampa

  • Chubut

  • Neuquén

  • Río Negro

  • Santa Cruz

  • Tierra del Fuego

  • Antártida e Islas del Atlántico Sur

  • Partido bonaerense de Patagones

anses embarazo.jpg

Los extras que se suman todos los meses

La AUE no se cobra sola. Las titulares acceden automáticamente a otros refuerzos que elevan el ingreso final sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Este beneficio, establecido por la Ley 27.611, tiene como objetivo garantizar la nutrición durante el embarazo y los primeros años de vida.

En marzo de 2026 se actualizará a:

  • Complemento Leche: $50.094

Tarjeta Alimentar

El refuerzo alimentario depende del Ministerio de Capital Humano y no se ajusta por la fórmula de movilidad, por lo que mantiene los mismos valores vigentes desde mayo de 2024.

Para embarazo o un hijo:

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

Se deposita en la misma cuenta que la asignación y se acredita de manera automática.

Total a cobrar por mes en marzo 2026

Sumando el pago directo de la AUE y los beneficios adicionales, el ingreso mensual queda conformado de la siguiente manera:

  • 80% de la AUE: $106.251,20

  • Complemento Leche: $50.094

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

Total mensual: $208.595,20

A ese monto hay que agregarle el 20% retenido, que se percibe en un pago único al finalizar el embarazo.

Requisitos para acceder a la Asignación por Embarazo

Para solicitar la prestación es necesario cumplir con una serie de condiciones:

  • Acreditar un embarazo de al menos 12 semanas

  • No tener cobertura de obra social

  • No superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil como ingreso

Sin embargo, existen excepciones.

Pueden acceder igualmente:

  • Trabajadoras de casas particulares

  • Monotributistas sociales

El rol del Programa Sumar

La inscripción en el Programa Sumar es clave, ya que permite que el cobro de la asignación se habilite de manera automática.

En los casos de empleadas domésticas y monotributistas sociales, el trámite debe realizarse ante Anses con la documentación correspondiente.

Un ingreso que se actualiza todos los meses

Con el actual esquema de movilidad dispuesto por el DNU 274/2024, las asignaciones se ajustan mensualmente según la inflación de dos meses atrás.

Esto significa que:

  • El aumento se aplica de forma automática

  • No es necesario hacer ningún trámite

  • El nuevo monto se cobra directamente en la fecha habitual del calendario

De esta manera, la Asignación por Embarazo se mantiene como una de las principales herramientas de contención para las personas gestantes en situación de vulnerabilidad, con un ingreso que en marzo vuelve a incrementarse y que, sumado a los refuerzos alimentarios, supera los $200.000 mensuales.

