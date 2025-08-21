Nuevo crédito para ANSES 2025: hasta $2.000.000 para beneficiarios en un click

Paso a paso para solicitar tu préstamo

Solicitar un crédito a través del Banco Nación es muy sencillo y se puede hacer completamente desde el celular:

Ingresar a Tu Banco o Mayores Activos : usar usuario y contraseña para acceder.

Seleccionar la opción Préstamos y pulsar en “+” : esto abre todas las alternativas disponibles.

Elegir el préstamo y completar los datos : indicar importe, destino y plazo. El simulador permite ver las cuotas exactas.

Validar y confirmar la operación: una vez aprobado, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta, y las cuotas se descuentan de manera automática.

Tip: antes de confirmar, usar el simulador para estimar la cuota mensual según ingreso y plazo elegido.

Características principales del crédito

Este préstamo está pensado para que los jubilados y pensionados accedan a financiamiento rápido y seguro. Sus principales características son:

Destino libre : el dinero se puede usar para cualquier necesidad personal.

Modalidad : en pesos.

Monto máximo : hasta $2.000.000, siempre que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual .

Plazo : hasta 72 meses, ajustable según la capacidad de pago.

Sistema de amortización : francés, con cuotas fijas mensuales y consecutivas.

Garantía: a sola firma, mediante pagaré, sin avales adicionales.

Cómo se calculan las cuotas

El crédito utiliza el sistema francés, lo que significa que las cuotas son iguales y consecutivas, facilitando la planificación del presupuesto mensual.

Para quienes usan el aplicativo e@descuentos , las cuotas se descuentan directamente del recibo de jubilación o pensión, evitando olvidos o retrasos.

Importante: el total de las cuotas no puede superar el 35% de los ingresos netos de cada jubilado o pensionado.

Ventajas del crédito 100% online

El crédito ofrece varias ventajas frente a los préstamos tradicionales:

Gestión digital completa: desde la solicitud hasta la acreditación del dinero.

Aprobación rápida: el crédito puede aprobarse en minutos y el dinero se acredita automáticamente.

Plazos flexibles: hasta 72 meses para pagar, ajustando la cuota a la capacidad de pago.

Descuento automático: las cuotas se descuentan del recibo de jubilación o de la cuenta bancaria, evitando retrasos.

Libre destino: el dinero puede usarse para cualquier necesidad, desde gastos de salud hasta mejoras en el hogar.

Simulador de cuotas: planificá tu préstamo

El simulador del Banco Nación permite calcular el monto de la cuota mensual según:

Crédito solicitado.

Plazo elegido.

Destino del dinero.

Esto facilita que los jubilados puedan anticipar el impacto en su presupuesto y elegir la opción más conveniente.