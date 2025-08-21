Nuevo crédito para ANSES 2025: hasta $2.000.000 para beneficiarios en un click

Paso a paso para solicitar tu préstamo
Solicitar un crédito a través del Banco Nación es muy sencillo y se puede hacer completamente desde el celular:
-
Ingresar a Tu Banco o Mayores Activos: usar usuario y contraseña para acceder.
-
Seleccionar la opción Préstamos y pulsar en “+”: esto abre todas las alternativas disponibles.
-
Elegir el préstamo y completar los datos: indicar importe, destino y plazo. El simulador permite ver las cuotas exactas.
-
Validar y confirmar la operación: una vez aprobado, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta, y las cuotas se descuentan de manera automática.
Tip: antes de confirmar, usar el simulador para estimar la cuota mensual según ingreso y plazo elegido.
Características principales del crédito
Este préstamo está pensado para que los jubilados y pensionados accedan a financiamiento rápido y seguro. Sus principales características son:
-
Destino libre: el dinero se puede usar para cualquier necesidad personal.
-
Modalidad: en pesos.
-
Monto máximo: hasta $2.000.000, siempre que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual.
-
Plazo: hasta 72 meses, ajustable según la capacidad de pago.
-
Sistema de amortización: francés, con cuotas fijas mensuales y consecutivas.
-
Garantía: a sola firma, mediante pagaré, sin avales adicionales.
Cómo se calculan las cuotas
El crédito utiliza el sistema francés, lo que significa que las cuotas son iguales y consecutivas, facilitando la planificación del presupuesto mensual.
-
Para quienes usan el aplicativo e@descuentos, las cuotas se descuentan directamente del recibo de jubilación o pensión, evitando olvidos o retrasos.
-
Importante: el total de las cuotas no puede superar el 35% de los ingresos netos de cada jubilado o pensionado.
Ventajas del crédito 100% online
El crédito ofrece varias ventajas frente a los préstamos tradicionales:
-
Gestión digital completa: desde la solicitud hasta la acreditación del dinero.
-
Aprobación rápida: el crédito puede aprobarse en minutos y el dinero se acredita automáticamente.
-
Plazos flexibles: hasta 72 meses para pagar, ajustando la cuota a la capacidad de pago.
-
Descuento automático: las cuotas se descuentan del recibo de jubilación o de la cuenta bancaria, evitando retrasos.
-
Libre destino: el dinero puede usarse para cualquier necesidad, desde gastos de salud hasta mejoras en el hogar.
Simulador de cuotas: planificá tu préstamo
El simulador del Banco Nación permite calcular el monto de la cuota mensual según:
-
Crédito solicitado.
-
Plazo elegido.
-
Destino del dinero.
Esto facilita que los jubilados puedan anticipar el impacto en su presupuesto y elegir la opción más conveniente.