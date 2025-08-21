En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Previsional

Nuevo crédito para ANSES 2025: hasta $2.000.000 para beneficiarios en un click

Los jubilados y pensionados de ANSES ya pueden acceder a préstamos de hasta $2.000.000 con el Banco Nación, gestionando todo 100% online desde el celular o la computadora. El crédito permite elegir plazos flexibles, destino libre y cuotas descontadas automáticamente del haber mensual, con aprobación rápida y segura.

Nuevo crédito para ANSES 2025: hasta $2.000.000 para beneficiarios en un click

Nuevo crédito para ANSES 2025: hasta $2.000.000 para beneficiarios en un click

Los jubilados y pensionados de ANSES ahora pueden acceder a préstamos de hasta $2.000.000 a través del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y la comodidad de gestionar todo 100% online, desde el celular o la computadora. Este crédito está diseñado para quienes necesitan organizar gastos, afrontar emergencias o invertir en proyectos personales, con cuotas descontadas directamente del haber mensual o de la cuenta bancaria.

Leé también AUH septiembre 2025: ANSES aumenta los montos y así queda con la Tarjeta Alimentar
AUH septiembre 2025: ANSES aumenta los montos y así queda con la Tarjeta Alimentar

Cómo funciona el simulador de préstamos

La herramienta principal para gestionar este crédito es el simulador de préstamos, disponible en la plataforma Mayores Activos. Este sistema permite:

  • Calcular de forma rápida y segura el monto de la cuota mensual.

  • Conocer el importe máximo disponible según los ingresos.

  • Elegir el plazo que mejor se ajuste a la situación de cada jubilado o pensionado.

El simulador garantiza transparencia y facilita que los beneficiarios planifiquen su presupuesto antes de solicitar el crédito.

Paso a paso para solicitar tu préstamo

Solicitar un crédito a través del Banco Nación es muy sencillo y se puede hacer completamente desde el celular:

  • Ingresar a Tu Banco o Mayores Activos: usar usuario y contraseña para acceder.

  • Seleccionar la opción Préstamos y pulsar en “+”: esto abre todas las alternativas disponibles.

  • Elegir el préstamo y completar los datos: indicar importe, destino y plazo. El simulador permite ver las cuotas exactas.

  • Validar y confirmar la operación: una vez aprobado, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta, y las cuotas se descuentan de manera automática.

Tip: antes de confirmar, usar el simulador para estimar la cuota mensual según ingreso y plazo elegido.

ANSES_beneficio

Características principales del crédito

Este préstamo está pensado para que los jubilados y pensionados accedan a financiamiento rápido y seguro. Sus principales características son:

  • Destino libre: el dinero se puede usar para cualquier necesidad personal.

  • Modalidad: en pesos.

  • Monto máximo: hasta $2.000.000, siempre que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual.

  • Plazo: hasta 72 meses, ajustable según la capacidad de pago.

  • Sistema de amortización: francés, con cuotas fijas mensuales y consecutivas.

  • Garantía: a sola firma, mediante pagaré, sin avales adicionales.

Cómo se calculan las cuotas

El crédito utiliza el sistema francés, lo que significa que las cuotas son iguales y consecutivas, facilitando la planificación del presupuesto mensual.

  • Para quienes usan el aplicativo e@descuentos, las cuotas se descuentan directamente del recibo de jubilación o pensión, evitando olvidos o retrasos.

  • Importante: el total de las cuotas no puede superar el 35% de los ingresos netos de cada jubilado o pensionado.

bna mas

Ventajas del crédito 100% online

El crédito ofrece varias ventajas frente a los préstamos tradicionales:

  • Gestión digital completa: desde la solicitud hasta la acreditación del dinero.

  • Aprobación rápida: el crédito puede aprobarse en minutos y el dinero se acredita automáticamente.

  • Plazos flexibles: hasta 72 meses para pagar, ajustando la cuota a la capacidad de pago.

  • Descuento automático: las cuotas se descuentan del recibo de jubilación o de la cuenta bancaria, evitando retrasos.

  • Libre destino: el dinero puede usarse para cualquier necesidad, desde gastos de salud hasta mejoras en el hogar.

Simulador de cuotas: planificá tu préstamo

El simulador del Banco Nación permite calcular el monto de la cuota mensual según:

  • Crédito solicitado.

  • Plazo elegido.

  • Destino del dinero.

Esto facilita que los jubilados puedan anticipar el impacto en su presupuesto y elegir la opción más conveniente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados Banco Nación
Notas relacionadas
Créditos para AUH ANSES: cómo obtener hasta $1.350.000 desde el celular
AUH y SUAF: el pago único de ANSES que supera los $400 mil, cómo obtenerlo
ANSES confirma el pago de $322.000 desde esta semana: paso a paso para cobrarlo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar